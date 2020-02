Blocco auto diesel 2020-2021 Trentino Alto Adige a Bolzano e Trento

L'amministrazione di Bolzano non ha solamente fissato le nuove regole sulla circolazione per il 2020 e il 2021. Ma è andata anche oltre, pianificando divieti e via libera fino al 2023. E come vedremo, il livello di severità nei confronti delle auto diesel è crescente.

Anche a Trento hanno messo punto un programma estremamente dettagliato in riferimento a chi può liberamente circolare sulle strade a chi deve invece restare fermo ai box o comunque non può entrare con la propria auto laddove sono previste limitazioni.

Il blocco auto diesel in Trentino Alto Adige nel biennio 2020-2021 è la dimostrazione più evidente dell'attenzione per la qualità dell'aria e di una visione lungimirante che vada anche oltre la contingenza. Non solo, ma non dimentichiamo che questo è un territorio che non soffre di problemi di smog per circolazione eccessiva di auto.

La volontà è di preservare e salvaguardare l'aria nella certezza che prevenire sia più semplice che ripristinare la situazione di partenza.

Bolzano, blocco auto diesel fino a Euro 5

Trento, limitazione circolazione auto diesel

Il caso di Bolzano e il piano della circolazione che prevede il blocco delle auto diesel va dunque studiato con molta attenzione perché è uno dei più avanzati e rigorosi applicati in Italia.

Ecco dunque che nel 2020 il blocco riguarda tutti i veicoli di classe Euro 0 ed Euro 1 e tutte le auto diesel fino alla classe ambientale Euro 3.

Dal 2021 (esattamente dal primo gennaio), il divieto alla circolazione continua a riguardare tutti i veicoli di classe Euro 0 ed Euro 1, ma nel caso delle auto diesel si estende fino alla classe Euro 4.

Infine, dal 2023, oltre a tutti i veicoli di classe Euro 0 ed Euro 1, il blocco coinvolte la auto alimentate a gasolio fino alla classe Euro 5. Fondamentale è quindi conoscere le siglie delle classi ambientali delle auto diesel.

Di interessante c'è anche un altro dettaglio operativo: accanto alle limitazioni, la giunta provinciale di Bolzano ha previsto anche agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici, per i sistemi di ricarica per veicoli elettrici e per agevolare lo sviluppo della mobilità sostenibile.

La medesima attenzione si riscontra anche a Trento dove è in vigore il piano di tutela della qualità dell'aria. L'individuazione delle auto diesel per cui è previsto il blocco della circolazione nel 2020 è molto preciso.

Sono infatti comprese quelle di classe ambientale Euro 1 così come le Euro 2, ma solo se prive del filtro antiparticolato omologato.

Via libera invece ai mezzi a gasolio Euro 3, Euro 4, Euro 5 e Euro 6. Sono comunque escluse dal blocco diesel via Alto Adige, le strade comprese nella zona industriale Spini di Gardolo, via San Rocco, via Galassa, via De Riccabona, via Conci, via Menguzzato, via Mach, la rotatoria di via di Madonna Bianca, via dei Marinai d'Italia, via Sanseverino, via Jedin, via Brescia, via Castel di Gardolo, via Carpenedi, via Fersina, via di Costa San Nicolò, Strada di Camponzin, via Caduti di Sardagna, via Alto Sasso.