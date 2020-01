Blocco auto diesel 2020-2021 Veneto a Padova, Verona, Treviso, Vicenza, Venezia, Rovigo, Belluno

Sempre più blocchi alla circolazione di auto diesel (e non solo) nel 2020 e con prospettiva nel 2021 nelle regioni e nelle città italiane, tra cui anche il Veneto, costretto a fare i conti con un livello di polveri sottili troppo spesso oltre misura.

A più riprese le varie città - Padova, Verona, Treviso, Vicenza, Venezia, Rovigo, Belluno - sono state costrette a introdurre provvedimenti ad hoc per limitare l'incidenza delle emissioni sulle emissioni e rendere l'aria più respirabile.

Il problema principale è la poca efficacia delle cosiddette domeniche ecologiche e delle targhe alterne e da qui la messa a punto di provvedimenti più strutturali con divieti estesi alla circolazione di veicoli più inquinanti, diesel su tutti.

Andiamo allora a scoprire quali sono le misure adottate nelle varie città e come cercando di contrastare l'inquinamento ambientale provocato dalle auto:

Padova e Treviso: blocco auto diesel fino a Euro 4

Le amministrazioni comunali di Padova e Treviso hanno implementato un programma a fasce. Nel caso di livello di allerta basso (identificata dal colore verde), il blocco alla circolazione coinvolge le auto diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30, tranne i festivi infrasettimanali.

Se l'allerta è intermedia (colore arancione) ovvero dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore prefissato di pm10, lo stop si allarga agli Euro 4 negli stessi orari, ma con inclusione dei giorni festivi infrasettimanali.

Se il livello di allerta è massimo (rosso), il semaforo rosso si estende anche alle auto commerciali diesel Euro 4 dalle 8.30 alle 12.30. Ad esclusioni di alcune strade ben precise, il blocco auto diesel a Padova e a Treviso riguarda tutto il territorio comunale.

Verona e Vicenza: blocco auto diesel privati e commerciali fino a Euro 4

Si sono attivate anche le amministrazioni comunali di Verona e Vicenza e le decisioni assunte sono state quella di bloccare le auto diesel fino a Euro 3 sia nel caso in cui la destinazione d'uso sia commerciale e sia per i mezzi privati. Definita anche la fascia oraria: dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì anche nei giorni infrasettimanali.

Il blocco auto diesel si applica a tutto il territorio comunale, tranne tratti autostradali ricadenti in territorio comunale, Tangenziale Sud dal raccordo del casello autostradale di Verona Est sino a quello del casello di Verona Nord, Tangenziale Est da Via Valpantena dallo svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud, itinerario verso i parcheggi dello stadio comunale, itinerario verso la Fiera di Verona, percorso da tangenziali e autostrade per raggiungere le aree camper a Porta Palio e in via Belfiore.

Venezia: blocco auto diesel

Tre fasce di allerta anche a Venezia che, per via della sua configurazione geografica, ha caratteristiche peculiari. Il livello 0 prevede il divieto di circolazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 per le auto diesel Euro 0, 1, 2, 3.

Il livello 1 entra in vigore con quattro giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito di pm10 e prevede che siano ferme ai box le auto diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

Infine, il livello 2 entra in vigore con 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito di pm10 e porta con sé il divieto di circolazione delle auto diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 dalle 8.30 alle 18.30.