Blocco auto diesel 2021 Lombardia a Milano, Brescia, Bergamo, Monza e altre città

Anno dopo anno le auto diesel finiscono sempre più sotto osservazione. E i continui allestimenti di blocchi alla circolazione nelle regioni e nelle città è la prova più evidente.

Pensiamo per esempio alla Regione Lombardia che ha messo a punto un piano di blocco auto diesel 2021 che coinvolge Milano e il suo hinterland ovvero la città più popolosa e più trafficata, ma anche gli altri capoluoghi (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese). Ricordiamo per esempio

Milano: blocco auto diesel Euro 0, 1, 2 e 3

Brescia: blocco auto diesel Euro 0, 1, 2 e 3

Monza: blocco auto diesel Euro 0, 1, 2 e 3

Bergamo: blocco auto diesel fino a Euro 4

Como, Varese, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi: blocco auto 2021

L'accusa è ben nota: le auto alimentate a gasolio non riescono a mantenere uno standard adeguato in termini di emissioni, contribuendo più di altre all'inquinamento atmosferico e da qui il blocco auto diesel 2021.

Naturalmente sono indispensabili tutte le precisazioni del caso perché è evidente che le più moderne auto diesel Euro 6 sono sicuramente più pulite dai vecchi veicoli tra Euro e Euro 4 in particolare. E ci sono i test eseguiti a livello europeo a dimostrarlo.

Milano: blocco auto diesel Euro 0, 1, 2 e 3

Tra le città più attente sul contrasto dell'inquinamento atmosferico provocato dal numero eccessivo di auto inquinanti che circolano quotidianamente su strada e tangenziali c'è naturalmente Milano.

La visione è di lungo periodo poiché l'amministrazione comunale ha messo a punto una tabella di marcia che va anche oltre il 2021. Se adesso il blocco auto coinvolge i diesel fino a Euro 4, nel 2021 lo stop alla circolazione travolge in pieno anche i veicoli commerciali diesel Euro 4, oltre alle auto alimentate a benzina Euro 1.

Ma si tratta solo di un step temporaneo perché il 2022 è l'anno in cui non potranno circolare le più recenti auto diesel Euro 5, insieme alle benzina Euro 2. E tanto per avere il quadro completo, ecco il 2025 è il primo anno di applicazione dello stop totale al diesel, anche a quello di classe ambientale Euro 6.

Brescia: blocco auto diesel Euro 0, 1, 2 e 3

Anche la città di Brescia si adegua alle norme anti-inquinamento deliberate a livello regionale. E anzi, rispetto ad altri capoluoghi è tra i più coinvolti per via dei quasi 200.000 abitanti, molti dei quali pendolari verso la città di Milano.

Ecco dunque l'accensione del semaforo rosso alla circolazione di auto diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 dal lunedì al venerdì per 12 ore ovvero dalle dalle 7.30 alle 19.30.

La limitazione è in vigore per tutto l'anno e per completezza di informazioni segnaliamo altri due blocchi auto: quello dei veicoli a benzina Euro 0 e quello degli autobus di categoria M3 con alimentazione a gasolio di classe ambientale Euro 0, Euro 1, Euro 2.

Si ricorda per categoria M3 si intendono quelli destinati al trasporto di persone e in grado di fare salire a bordo almeno 8 persone.

Monza: blocco auto diesel Euro 0, 1, 2 e 3

Il punto di riferimento per sapere se la propria auto può circolare liberamente o è invece soggetta a limitazioni è la classe ambientale così come indicata nella carta di circolazione.

Ma nel caso del popoloso territorio di Monza è indispensabile consultare anche l'elenco delle strade che, al pari delle altre città della Lombardia, non sono chiamate al rispetto della disposizione sul blocco auto diesel Euro 0, 1, 2 e 3.

Si tratta di piazzale Virgilio, SS 36, via Cantore, viale Libertà, via Cesare Battisti, via Lario, viale Brianza, via Boccaccio, viale delle Industrie, viale Elvezia, viale Enrico Fermi, viale Guglielmo Marconi, viale Lombardia, viale Regina Margherita di Savoia, viale Sicilia, viale Stucchi. Per completezza aggiungiamo anche viale Brianza fino agli svincoli con la tangenziale nord nel Comune di Cinisello.

Bergamo: blocco auto diesel Euro 0, 1, 2 e 3

Particolarmente dettagliato è il piano anti inquinamento e di blocco della circolazione delle auto diesel del Comune di Bergamo. Nei comuni di fascia 1 e 2 non possono circolare tutto l'anno da lunedì a venerdì i veicoli alimentati a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.

Ma attenzione: fino al 31 marzo nei comuni di fascia 1 e 2 con più di 30.000 abitanti al superamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo per più giorni consecutivi, semaforo rosso dalle 7.30 alle 19.30 (tutti i giorni tranne i festivi) anche per le auto diesel Euro 4.

Non è invece previsto alcun limite né per le auto diesel Euro 5 né per le più moderne auto a gasolio Euro 6. L'elenco ufficiale dei comuni della provincia di Bergamo che fanno parte della fascia 1 e della fascia 2 sono presenti nel portale dedicato BergamoRespira.

Como, Varese, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi: blocco auto 2021

Le medesime limitazioni all'utilizzo delle auto diesel sono applicate anche nei comuni di Como, Varese, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco e Lodi, ma è interessante far notare che per tutti c'è la possibilità di circolare liberamente anche nel caso di possesso di auto diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3, oltre che naturalmente quelle meno impattanti per l'ambiente Euro 4, Euro 5 ed Euro 6.

La Regione Lombardia ha infatti messo a punto il programma Move-In per andare incontro a chi - innanzitutto per ragioni economiche - non vuole o non può comprare un'auto nuova. Il limite applicato è solo relativo alla percorrenza e quindi del limiti massimo di chilometri da poter percorrere.