Incentivi auto Umbria 2022, ecobonus nazionale auto ibride, metano, gpl e nuova rottamazione

L'attenzione per la mobilità ecologica è in forte crescita in tutte le regioni italiane. E mentre attorno ad alcune città la situazione è piuttosto critica perché il livello di smog sfora troppo spesso i parametri consentiti, altrove - come nella regione Umbria - il numero delle auto in circolazione è sicuramente inferiore, ma l'attenzione per la qualità dell'aria è storicamente molto alta.

Ecco allora che la verde Umbria propone anche per il 2022 facilitazioni per chi acquista un'auto a basse emissione e decide di abbondare quelle più inquinanti. Pollice in su per i mezzi ibridi e full electric, ma anche per le bifuel tra metano e gpl.

Le misure introdotte dalla regione Umbria si affiancano a quelle nazionali ovvero agli incentivi per comprare un'auto nuova con o senza rottamazione. Analizziamo allora

Umbria, incentivi auto 2022

Che l'Umbria sia una regione storicamente attenta alla qualità dell'aria è ben noto, ma ci sono anche misure concrete a dimostrarlo in maniera ancora più evidente.

Pensiamo ad esempio al Piano regionale dei trasporti e gli obiettivi messi nel mirino, come il concorso nel raggiungimento degli obiettivi in materia di tutela dell'ambiente, il potenziamento e lo sviluppo delle infrastrutture e la configurazione di un assetto ottimale del sistema plurimodale dei trasporti.

Ecco poi la riduzione dei costi economici generalizzati del trasporto e la maggiore efficacia nella connessione del sistema regionale al contesto nazionale.

Ma soprattutto si resta in attesa della messa in atto del piano che prevede lo stanziamento di incentivi per la trasformazione delle auto termiche monofuel in bifuel ovvero con doppia alimentazione da scegliere tra metano e gpl. Sono coinvolte le auto fino alla categoria Euro 4, sia appartenente a privati e sia ad aziende.

Ulteriori agevolazioni per comprare auto in Umbria nel 2022

In attesa di sapere quando e in che modo la regione Umbria deciderà il grande salto verso l'introduzione di ecobonus per auto ibride ed elettriche, ecco le agevolazioni in materia di bollo auto.

Non sono meno rilevanti perché la regione propone la cancellazione dell'importo per cinque anni per le auto elettriche mentre dal sesto in poi chiede il versamento di un quarto dell'importo applicato all'equivalente modello a benzina. Stesso import ridotto per le auto a uso promiscuo spinte a gpl o a metano.

Ecobonus nazionale 2022 e incentivi statali acquisto auto ibride, gpl, metano ed elettriche

Come abbiamo accennato, non va quindi dimenticata l'opzione di acquisto di un'auto nuova con gli incentivi nazionali 2022. Per tutto il 2022 è possibile ricevere uno sconto variabile per una spesa fino a 50.000 euro.

Più precisamente, le quattro riduzioni di prezzo possibili sono pari a 1.500 euro per comprare auto nuova con emissioni di Co2 tra 0 e 20 grammi per chilometro e senza rottamazione auto, 2.500 euro per comprare auto nuova con emissioni di Co2 tra 0 e 20 grammi per chilometro e con rottamazione auto, 4.000 euro per comprare auto nuova con emissioni di Co2 tra 21 e 70 grammi per chilometro e senza rottamazione auto, 6.000 euro per comprare auto nuova con emissioni di Co2 tra 21 e 70 grammi per chilometro e con rottamazione auto.