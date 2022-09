Kia Proceed 2022 commenti ed opinioni su nuova auto e modello

Kia non nasconde le sue ambizioni e continua a realizzare nuove auto incoraggiata dai riconoscimenti che sta progressivamente ottenendo. I vari modelli Kia Ceed, Kia Ceed Sportswagon e Kia Proceed hanno ottenuto i Red Dot Awards 2022, premio internazionale per il design. La casa automobilistica sudcoreana guarda anche al futuro e la prossima tappa è il lancio sul mercato della variante crossover della Kia Ceed.

Le informazioni ufficiali sono ancora scarse e a fare il giro del web è per ora solo un bozzetto della futura vettura. Tra le indiscrezioni che stanno circolando in queste ore, in parallelo alla moltiplicazione di commenti e recensioni su Kia Proceed, c'è quella sullo sviluppo di una speciale release mild hybrid ovvero di una unità elettrica a supporto del motore 1.6 CRDi diesel da 136 CV di potenza. Vediamo ora i commenti e le opionioni sulla nuova Kia Proceed 2022 che nel frattempo si pone come un modello e un auto assolutamente interessante.

Kia Proceed, nuova auto 2022, commenti e opinioni

La nuova Ceed mette adesso in mostra una gamma decisamente completa perché alla 5 porte e alla station wagon si affianca anche la Proceed, una variante dal design shooting brake. Già la denominazione mette in chiaro le cose: siamo davanti a un'auto dal look sportivo. Nello specifico, Kia Proceed ha il portellone come una wagon ma un profilo più coupé. Alle versioni attuali - motori 1.4 da 140 CV e diesel 1.6 da 136 CV - si aggiungeranno quelle mild-hybrid a 48 Volt e quella ibrida plug-in. Come mette in evidenza la redazione motori del Messaggero, nonostante la disponibilità di più varianti di motori, il livello di emissioni è tale da non essere mai soggetti all'ecotassa. Allo stesso tempo è sempre applicata la garanzia di 7 anni Kia e quindi viene data l'opportunità di restituire Kia Proceed dopo 6 mesi e 10.000 chilometri percorsi.

Piacere di guida per Kia Proceed 2022

Per il magazine Al Volante, la prima shooting brake del marchio ha forme slanciate e un baule ampio quasi quanto quello della Sportswagon e a piacere è lo spazioso l'abitacolo. Rispetto alla berlina, mette in evidenza, le sospensioni sono più basse e rigide e la guida è più piacevole.

Anche secondo il mensile Quattro Ruote, tra i punti di forza di Kia Proceed 2022 rientra di certo il piacere di guida con la versione CRDi che aggiunge il risparmio nei consumi. Il pollice si piega all'insù per gli accostamenti dei pannelli e delle modanature della carrozzeria con giochi contenuti e uniformi. Mentre non convincono né la giunzione delle lamiere nel vano del portellone e né le tasche portaoggetti nelle porte, prive del rivestimento antirumore di gomma o moquette.

Tra le dotazioni di serie rientrano airbag anteriori, laterali e a tendina , assistenza mantenimento traiettoria, autoradio digitale, avviso abbandono corsia, avviso affaticamento guidatore, cerchi di lega da 18 pollici, climatizzatore automatico bizona, fari abbaglianti automatici, fari full Led, frenata automatica di emergenza, portellone elettrico, regolatore di velocità attivo, sedili anteriori regolabili elettricamente, sedili anteriori riscaldabili, telecamera posteriore, volante riscaldabile.