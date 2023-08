Le novità ad Agosto per chi viaggia in autostrada tra sconti pedaggi e carburante, tratte più a rischio, traffico

A partire da fine luglio e inizio agosto, sono state apportate alcune interessanti novità per i viaggiatori in autostrada. Tra queste, nuovi sconti e promozioni che rendono i pedaggi autostradali più vantaggiosi dal punto di vista economico. Queste positive modifiche vengono accompagnate da alcune notizie negative, tra cui la presenza di cantieri, traffico intenso e code su alcuni tratti autostradali. Ecco cosa sta succedendo:

Nuovi sconti pedaggi sulle autostrade italiane

Telepass elimina la necessità di utilizzareal casello autostradale, consentendo un passaggio più fluido senza la necessità di soste o ritardi nel tempo di percorrenza. Il dispositivo è associato a un singolo veicolo, garantendo un corretto addebito delle tariffe. Un aspetto interessante è la possibilità di ottenere sconti utilizzando il Telepass, che possono arrivare fino al 30% del costo del pedaggio autostradale.

Per usufruire di uno sconto del 30%, è necessario attivare un'offerta o promozione specifica collegata al Telepass.

Telepass Plus è un'offerta dedicata ai viaggiatori frequenti e disponibile fino al 30 Settembre. Questa offerta offre un cashback del 30% su ogni pedaggio effettuato entro il 15 settembre, che può essere utilizzato per il servizio di rifornimento carburante o ricarica elettrica. Oltre a questo beneficio, i sottoscrittori di Telepass Plus possono usufruire di un anno di utilizzo senza alcun canone da pagare.

Per ottenere il cashback sui pedaggi, è necessario aderire all'offerta Telepass Plus entro il 30 Settembre, viaggiare in autostrada e per ogni pedaggio autostradale effettuato con il Telepass, verrà ottenuto il 30% di cashback, che verrà scalato dalle transazioni di carburante o ricarica elettrica.

Tratte autostrada più a rischio

Analizzando le condizioni delle tratte autostradali, Altroconsumo ha fatto emergere alcune criticità significative. Sulla A1 Milano-Bologna, ad esempio, è stato rilevato un tratto di circa 10 chilometri privo di corsia di emergenza e sono stati individuati 13 cantieri su un totale di 180 chilometri. La A14 Bologna-Pescara è un'altra tratta problematica, con la presenza di 30 cantieri distribuiti su quasi 360 chilometri, ovvero in media uno ogni 12 chilometri. In totale, circa 34 chilometri di questa autostrada sono interessati da lavori stradali. Nel tratto che collega le regioni delle Marche e dell'Abruzzo, su 150 chilometri di autostrada, circa 17 vengono percorsi su un'unica corsia.

Per quanto riguarda la A24 e A25, sono stati rilevati 10 cantieri lungo 200 chilometri di percorso, con una tratta di quasi 7 chilometri percorsa su una sola corsia e 6,5 chilometri senza la presenza di una corsia di emergenza. Durante il ritorno sulla A1, tra Roma e Firenze, sono stati segnalati 26 cantieri distribuiti su soli 24 chilometri di autostrada, con la corsia di emergenza chiusa per l'intero tratto.

Sulla A12 Viareggio-Genova, lungo poco più di 80 chilometri di autostrada, sono stati individuati 4 cantieri. Nel tratto da La Spezia a Milano, attraversando la A12 in direzione nord e la A7 Genova-Milano, sono stati segnalati complessivamente 11 cantieri sulla A12 per un totale di circa 16 chilometri. Durante questo percorso, si viaggia su un'unica corsia con interruzioni di tratti di carreggiata, anche all'interno di gallerie e viadotti, e la velocità massima consentita è di 60 chilometri all'ora. Infine, il tratto più problematico è stato quello sulla A7 da Genova a Milano, con 19 cantieri segnalati su circa 120 chilometri, interessando il 32% del percorso complessivo.

Traffico e code sulle autostrade

Le previsioni del traffico per Agosto 2023 indicano varie fasce di intensità sulla rete autostradale. nel primo weekend, precisamente il venerdì 4, il sabato 5 e la domenica 6, si prevede un traffico intenso, con il weekend da bollino rosso. E la situazioe nn migliorerà di certo il week-end prima di Ferragosto a partire da venerì 11 anche per chi fa gite fuori porta o brevissime vacanze.



Bollino Giallo, con traffico intenso, ma meno rispetto ai 2 primi week-end del mese, sabato e domenica 18-19 Agosto, anche se inizieranno i primi rientri.

Rientri che si concentrerrano, però, soprottutto venerdì 25 e sabato e domeica 26-27 Agosto, dove apparirà di nuovo un traffico da bollino rosso.

Forti rincari e aumenti su benzina e diesel, come si può realmente risparmiare

Alto argomento centrale per chi sta usando e userà l'auto in Agosto 2023 è l'aumento dei carburanti con le tante polemiche relative agli aumenti di benzina e diesel. In realtà si può provare a risparmiare con un bonus disponibile e una serie di offerte e sistemi che abbiamo visto nell'articolo dedicato

