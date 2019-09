Auto cilindrata 1200 cc migliori. Modelli, prezzi e marche

Non fanno delle prestazioni il punto di forza, certo, ma guai a considerarle auto di secondo piano. Quelle di cilindrata inferiore a 1.200 cc fanno della praticità e dell'economicità i tratti di distinzione nel mercato del 2019. E poco conta l'impossibilità di sfrecciare sull'autostrada nel massimo isolamento acustico (sempre nel rispetto dei limiti di velocità, sia chiaro) perché i dati di vendita dimostrano come il mercato dei veicoli di cilindrata contenuta continua a rimanere in vita. Le ragioni del successo sono presto detto: risparmio sul bollo auto, assicurazione meno chiaro, consumi più bassi.

I costruttori lo stanno e per gli automobilisti si tratta di un grande vantaggio perché possono scegliere tra decine di modelli e con standard elevati. O almeno, sicuramente migliori rispetto alle proposte di alcuni anni fa. Ecco dunque la nostra selezione basata, oltre che sulla cilindrata, su alcune caratteristiche irrinunciabili: la comodità sull'autostrada e in città, un buon allestimento interno, sufficiente spazio nel bagagliaio e un abitacolo abbastanza pratico da far fronte alle esigenze delle famiglie. E naturalmente, particolare di primaria importanza, un prezzo competitivo.

Migliori auto cilindrata 1200 cc 2019

Andando alla scoperta delle migliori auto con cilindrata fino a 1.200 cc scopriamo come siano tanti i modelli tra cui scegliere, proposti dalla varie Audi, Citroen, Dacia, DS, Fiat, Ford, Hyundai: i20, i30, Kona, Jeep, Kia, Lancia, Mahindra, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen. E non deve stupire che rientrano in questa categoria anche vetture di dimensioni decisamente maggiori rispetto alle piccole auto per la città.

Fiat Panda: alimentazione a benzina, 69 CV, velocità massima 164 chilometri orari, consumo reale di 20,4 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 114 grammi per per chilometro, modello 1.2 Pop, prezzo 11.550 euro Lancia Ypsilon: alimentazione a benzina, 69 CV, velocità massima 163 chilometri orari, consumo reale di 18,9 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 119 grammi per per chilometro, modello 1.2 Elefantino Blu, prezzo 13.800 euro Fiat 500: alimentazione a benzina, 69 CV, velocità massima 160 chilometri orari, consumo reale di 19,6 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 116 grammi per per chilometro, modello 1.2 Pop, prezzo 14.500 euro Suzuki Baleno: alimentazione a benzina, 90 CV, velocità massima 180 chilometri orari, consumo reale di 18,5 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 107 grammi per per chilometro, modello 1.2 DualJet Easy, prezzo 14.100 euro Opel Adam: alimentazione a benzina, 69 CV, velocità massima 165 chilometri orari, consumo reale di 17,9 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 128 grammi per per chilometro, modello 1.2 Jam, prezzo 14.400 euro Dacia Sandero: alimentazione a benzina, 73 CV, velocità massima 158 chilometri orari, consumo reale di 19,6 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 117 grammi per per chilometro, modello Streetway SCe Access, prezzo 7.450 euro Jeep Renegade: alimentazione a benzina, 120 CV, velocità massima 185 chilometri orari, consumo reale di 16,9 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 132 grammi per per chilometro, modello T3 Longitude, prezzo 23.000 euro Fiat 500X: alimentazione a benzina, 120 CV, velocità massima 188 chilometri orari, consumo reale di 17,2 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 133 grammi per per chilometro, modello T3 Urban, prezzo 20.750 euro Ford EcoSport: alimentazione a benzina, 99 CV, velocità massima 170 chilometri orari, consumo reale di 18,9 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 121 grammi per per chilometro, modello EcoBoost Plus, prezzo 19.500 euro Volkswagen T-Roc: alimentazione a benzina, 116 CV, velocità massima 187 chilometri orari, consumo reale di 16,1 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 115 grammi per per chilometro, modello TSI Style BMT, prezzo 23.600 euro

Quale auto cilindrata 1200 cc scegliere?

Il ventaglio delle scelte è piuttosto ampia, ma il primo consiglio d'acquisto per via dell'ottimo rapporto tra prezzo e qualità, ma anche per affidabilità e, diciamolo pure, per un ragione di affetto, non possiamo che ricordare la coppia Fiat Panda e Fiat 500, sempre ben presenti nel mercato italiano e ben piazzate nei dati di vendita sfornati anno dopo anno.

Tra le piccole segnaliamo anche Opel Adam e Suzuki Baleno, alternative economiche (circa 14.000 euro) rispetto alle omologhe di marchi più quotati. Infine, un'altra certezza è Lancia Ypsilon, strategica per affiancare consumi contenuti, praticità di guida e una certa attenzione allo stile.