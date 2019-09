Auto cilindrata 1500 cc migliori. Modelli, marche e prezzi

Aumentano le prestazioni nel caso della scelta di auto cilindrata 1500 cc e salgono anche i prezzi. Ma come dimostra l'offerta delle case automobilistiche (Audi, Citroen, Dacia, DS, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mahindra, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen) non necessariamente schizzano verso l'alto.

Anche perché viene quasi sempre offerta la doppia possibilità di veicoli alimentati a benzina o a diesel e di conseguenza l'impegno di spesa complessivo va calibrato anche in base alle prospettive di utilizzo.

Migliori auto cilindrata 1500 cc 2019

Entriamo quindi nel dettaglio delle migliori proposti sulle auto cilindrata 1500 cc 2019 - lo speciale segue quelli delle scorse settimane sulle migliori auto cilindrata 1400 cc 2019, migliori auto cilindrata 1300 cc 2019, migliori auto cilindrata 1200 cc 2019 - facendo attenzione a più parametri.

Non solo il prezzo di vendita dall'auto, ma anche il tipo di alimentazione, le prestazioni, i consumi e il livello di emissioni.

Proprio quest'ultimo è un aspetto a cui prestare sempre più attenzione per via delle limitazioni che coinvolgono i veicoli più inquinanti, come il divieto di circolazione nei centri storici delle città oppure l'aggravio delle tasse automobilistiche. Questa è la nostra selezione:

Dacia Duster: alimentazione a gasolio, 95 CV, velocità massima 167 chilometri orari, consumo reale di 22,7 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 115 grammi per chilometro, modello 1.5 Blue dCi 4x2 Essential, prezzo 14.900 euro Ford Ecosport: alimentazione a gasolio, 99 CV, velocità massima 160 chilometri orari, consumo reale di 23,8 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 111 grammi per chilometro, modello 1.5 EcoBlue Plus, prezzo 21.500 euro Volkswagen T-Roc: alimentazione a benzina, 131 CV, velocità massima 192 chilometri orari, consumo reale di 14,9 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 128 grammi per chilometro, modello 1.5 EcoBlue Plus, prezzo 21.500 euro Renault Captur: alimentazione a gasolio, 90 CV, velocità massima 171 chilometri orari, consumo reale di 23,8 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 111 grammi per chilometro, modello 1.5 EcoBlue Plus, prezzo 21.500 euro Peugeot 3008: alimentazione a gasolio, 131 CV, velocità massima 192 chilometri orari, consumo reale di 24,4 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 107 grammi per chilometro, modello 1.5 BlueHDi S&S Active, prezzo 29.200 euro Ford Fiesta: alimentazione a gasolio, 86 CV, velocità massima 175 chilometri orari, consumo reale di 25,0 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 102 grammi per chilometro, modello 1.5 EcoBlue Plus 5 porte, prezzo 18.200 euro Citroen C3: alimentazione a gasolio, 102 CV, velocità massima 188 chilometri orari, consumo reale di 29,4 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 90 grammi per chilometro, modello 1.5 BlueHDi S&S Feel, prezzo 17.100 euro Nissan Qasqhai: alimentazione a gasolio, 116 CV, velocità massima 181 chilometri orari, consumo reale di 26,3 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 100 grammi per chilometro, modello 1.5 dCi 115 Visia, prezzo 23.300 euro Skoda Octavia: alimentazione a benzina, 150 CV, velocità massima 223 chilometri orari, consumo reale di 18,2 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 112 grammi per chilometro, modello 1.5 TSI ACT Ambition, prezzo 24.000 euro Dacia Sandero: alimentazione a gasolio, 75 CV, velocità massima 166 chilometri orari, consumo reale di 26,3 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 121 grammi per chilometro, modello 1.5 dCi Life, prezzo 18.950 euro

Quale auto cilindrata 1500 cc scegliere?

Arrivati a questo punto occorre prendere una decisione sulla migliore auto cilindrata 1500 cc 2019 da comprare. Gli aspetti a cui prestare attenzione sono numerosi, a iniziare da ultimo quello economico.

Ma come è possibile notare, nella lista che abbiamo elaborato sono presenti sia suv e crossover (Nissan Qasqhai, Ford Ecosport, Renault Captur, Volkswagen T-Roc, Dacia Duster) e sia auto per la guida agile in città, compatte e berline.

A ognuno la propria scelta, anche sulla base delle prestazioni assicurate e del livello di emissioni di inquinanti, sempre più fondamentali per assicurarsi la libera circolazione.