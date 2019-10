Auto cilindrata 1800 cc migliori. Prezzi, modelli e marche

Le auto con cilindrata 1.800 cc fanno delle prestazioni la caratteristica distintiva. Andando a scovare i migliori modelli proposti dalle case automobilistiche (Audi, Citroen, Dacia, DS, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mahindra, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen) scopriamo che non sempre il prezzo di vendita sia eccessivamente elevato.

Esistono infatti alcune auto per cui possono poco più di 20.000 euro, senza dimenticare la doppia di scelta veicoli alimentati a benzina o a diesel.

Tuttavia si tratta di eccezioni perché basta poco per vedere schizzare verso l'alto il costo richiesto. E attenzione anche ai consumi perché spesso e volentieri, soprattutto nelle release a benzina, viaggiano di pari passo.

Migliori auto cilindrata 1800 cc 2019

Entriamo quindi nel dettaglio delle migliori proposti sulle auto cilindrata 1800 cc 2019 - lo speciale segue quelli delle scorse settimane sulle migliori auto cilindrata 1600 cc 2019, migliori auto cilindrata 1500 cc 2019, migliori auto cilindrata 1400 cc 2019, migliori auto cilindrata 1300 cc 2019, migliori auto cilindrata 1200 cc 2019 - facendo attenzione a più parametri.

Mazda CX-3 da 23.000 euro

Mazda3 da 25.400 euro

Mazda CX-30 da 26.900 euro

Toyota Corolla da 27.300 euro

Toyota C-HR da 29.000 euro

Toyota Prius da 29.700 euro

Renault Megane da 36.700 euro

Renault Espace da 41.400 euro

Renault Talisman da 41.800 euro

Quale auto cilindrata 1800 cc scegliere?

Non solo il prezzo di vendita dell'auto con cilindrata 1.800 cc, ma anche il tipo di alimentazione, le prestazioni, i consumi e il livello di emissioni sono alcuni degli indicati da valutare per l'acquisto.

Proprio quest'ultimo è un aspetto a cui prestare sempre più attenzione per via delle limitazioni che coinvolgono i veicoli più inquinanti, come il divieto di circolazione nei centri storici delle città oppure l'aggravio delle tasse automobilistiche.

Mazda CX-3 : alimentazione a diesel, 116 CV, velocità massima 184 chilometri orari, consumo reale di 22,7 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 114 grammi per chilometro, modello 1.8 D Evolve 2WD

: alimentazione a diesel, 116 CV, velocità massima 184 chilometri orari, consumo reale di 22,7 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 114 grammi per chilometro, modello 1.8 D Evolve 2WD Mazda3 : alimentazione a diesel, 116 CV, velocità massima 194 chilometri orari, consumo reale di 20,0 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 107 grammi per chilometro, modello 1.8 D Evolve

: alimentazione a diesel, 116 CV, velocità massima 194 chilometri orari, consumo reale di 20,0 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 107 grammi per chilometro, modello 1.8 D Evolve Mazda CX-30 : alimentazione a diesel, 116 CV, velocità massima 183 chilometri orari, consumo reale di 19,6 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 116 grammi per chilometro, modello 1.8 D Evolve

: alimentazione a diesel, 116 CV, velocità massima 183 chilometri orari, consumo reale di 19,6 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 116 grammi per chilometro, modello 1.8 D Evolve Toyota Corolla : alimentazione ibrida a benzina, 122 CV, velocità massima 180 chilometri orari, consumo reale di 24,0 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 76 grammi per chilometro, modello 1.8 Hybrid Active

: alimentazione ibrida a benzina, 122 CV, velocità massima 180 chilometri orari, consumo reale di 24,0 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 76 grammi per chilometro, modello 1.8 Hybrid Active Toyota C-HR : alimentazione ibrida a benzina, 122 CV, velocità massima 170 chilometri orari, consumo reale di 26,3 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 86 grammi per chilometro, modello 1.8 Hybrid E-CVT Active

: alimentazione ibrida a benzina, 122 CV, velocità massima 170 chilometri orari, consumo reale di 26,3 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 86 grammi per chilometro, modello 1.8 Hybrid E-CVT Active Toyota Prius : alimentazione ibrida a benzina, 122 CV, velocità massima 180 chilometri orari, consumo reale di 24,2 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 75 grammi per chilometro, modello 1.8 ECVT Active

: alimentazione ibrida a benzina, 122 CV, velocità massima 180 chilometri orari, consumo reale di 24,2 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 75 grammi per chilometro, modello 1.8 ECVT Active Renault Megane : alimentazione a benzina, 279 CV, velocità massima 255 chilometri orari, consumo reale di 12,7 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 181 grammi per chilometro, modello 1.8 TCe R.S. 4Control

: alimentazione a benzina, 279 CV, velocità massima 255 chilometri orari, consumo reale di 12,7 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 181 grammi per chilometro, modello 1.8 TCe R.S. 4Control Renault Espace : alimentazione a benzina, 224 CV, velocità massima 224 chilometri orari, consumo reale di 13,7 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 168 grammi per chilometro, modello 1.8 TCe Business EDC

: alimentazione a benzina, 224 CV, velocità massima 224 chilometri orari, consumo reale di 13,7 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 168 grammi per chilometro, modello 1.8 TCe Business EDC Renault Talisman: alimentazione a benzina, 224 CV, velocità massima 240 chilometri orari, consumo reale di 13,9 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 164 grammi per chilometro, modello 1.8 TCe Executive EDC 4Control

Come è possibile notare, nella lista che abbiamo elaborato sulle migliori auto con cilindrata 1.800 cc sono presenti sia suv e crossover e sia auto compatte e berline. A ognuno la propria personalissima scelta tenendo conto di tutte le componenti coinvolte.