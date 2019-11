Auto cilindrata 2200 cc migliori. Modelli, prezzi, marche

Superata l'asticella di 2000 cc di cilindrata si entra ufficialmente in una nuova dimensione per le auto. Sono quelle in grado di esibire numeri di tutto rispetto sulle prestazione. Sono due in particolare i dati che possono dimostrarlo: la velocità massima e il tempo di accelerazione bruciante da 0 a 100 chilometri orari.

Tutti i parametri viaggiano però di pari passi, qualunque sia il costruttore tra i vari Audi, Citroen, Dacia, DS, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mahindra, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen.

Perché da una parte crescono le prestazioni, ma dall'altra aumentano i prezzi, i consumi e le emissioni. Proprio questo è un valore a cui dare sempre maggiore peso per via delle normative sempre più restrittive che impediscono la circolazione ai mezzi più inquinanti.

Anche perché, come vedremo nella lista delle auto cilindrata 2200 cc migliori, la maggior parte di loro è alimentata a diesel.

Mitsubishi Outlander da 32.700 euro

Infiniti Q30 da 33.120 euro

Mazda CX-5 da 33.150 euro

Mercedes GLA da 34.430 euro

Ford Mustang da 42.500 euro

Jeep Wrangler da 48.500 euro

Alfa Romeo Stelvio da 48.700 euro

Kia Stinger da 49.000 euro

Hyundai Sante Fe da 51.950 euro

Dallara Stradale da 189.100 euro

Migliori auto cilindrata 2200 cc

Cerchiamo di saperne di più sulle 10 migliori auto cilindrata 200 cc, seguendo lo stesso percorso dei precedenti approfondimenti (migliori auto cilindrata 2000 cc, migliori auto cilindrata 1800 cc, migliori auto cilindrata 1600 cc, migliori auto cilindrata 1500 cc, migliori auto cilindrata 1400 cc, migliori auto cilindrata 1300 cc, migliori auto cilindrata 1200 cc).

La scelta è sempre personale e tiene conto, oltre che del prezzo di listino, delle prestazioni, dei consumi e delle emissioni, anche del tipo di auto tra sportive e compatte, suv e crossover. Nella maggior parte delle auto non si tratta dei modelli base.

Significa che lo stesso veicolo può essere acquistato in versioni più leggere e in alcuni casi perfino con cilindrata maggiore. Come precisato, a fare la differenza sono sempre le decisioni personali sulla base delle esigenze e dei desideri.

Mitsubishi Outlander: alimentazione diesel, 150 CV, velocità massima 200 chilometri orari, consumo reale di 19,6 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 134 grammi per chilometro, modello 2.2 DI-D Instyle 7 posti

Infiniti Q30: alimentazione diesel, 170 CV, velocità massima 220 chilometri orari, consumo reale di 18,5 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 142 grammi per chilometro, modello 2.2d Pure 7DCT

Mazda CX-5: alimentazione diesel, 150 CV, velocità massima 204 chilometri orari, consumo reale di 20,0 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 130 grammi per chilometro, modello Business 2WD

Mercedes GLA: alimentazione diesel, 136 CV, velocità massima 205 chilometri orari, consumo reale di 18,2 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 147 grammi per chilometro, modello 200 d Executive automatica

Ford Mustang: alimentazione benzina, 290 CV, velocità massima 233 chilometri orari, consumo reale di 11,1 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 199 grammi per chilometro, modello Fastback 2.3 EcoBoost

Jeep Wrangler: alimentazione diesel, 200 CV, velocità massima 180 chilometri orari, consumo reale di 13,3 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 202 grammi per chilometro, modello 2.2 Multijet Sport automatica

Alfa Romeo Stelvio: alimentazione diesel, 160 CV, velocità massima 198 chilometri orari, consumo reale di 19,2 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 138 grammi per chilometro, modello 2.2 Turbodiesel Business

Kia Stinger: alimentazione diesel, 200 CV, velocità massima 230 chilometri orari, consumo reale di 14,5 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 154 grammi per chilometro, modello 2.2 CRDi GT Line AT8

Hyundai Sante Fe: alimentazione diesel, 200 CV, velocità massima 205 chilometri orari, consumo reale di 14,7 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 160 grammi per chilometro, modello 2.2 CRDi XPrime automatica 4WD

Dallara Stradale: alimentazione benzina, 400 CV, velocità massima 280 chilometri orari, consumo reale di 13,2 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 211 grammi per chilometro, modello 2.3 turbo