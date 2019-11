Auto cilindrata 2400 cc migliori. Modelli, prezzi e marche

Nessun dubbio perché quando si tratta di auto con cilindrata 2400 cc il pensiero non può che andare a modelli ad alte prestazioni. Non sono insomma auto per la vita urbana da tutti i giorni e, anzi, alcuni modelli tra quelli che abbiamo indicato sono realizzate per il dare il meglio di sé in un habitat completamente differente.

Pensiamo ad esempio al pick-up Great Wall Steed 6 con doppia cabina di grosse dimensioni. Si tratta di un veicolo dalle linee moderne e grintose che dà il meglio di sé in fuori strada per via della presenza della trazione 4x4 intelligente e all'implementazione del differenziale posteriore autobloccante.

Il rovescio della medaglia è che le elevate prestazioni (alcuni modelli hanno una velocità massima di 250 chilometri orari) sono controbilanciate da consumi elevati e quindi non idonei per la vita di tutti i giorni. La nostra lista delle auto cilindrata 2400 cc migliori comprende

Audi A3 Sedan da 57.200 euro

Audi TT da 82.100 euro

Dallara Stradale da 189.100 euro

Fiat Fullback da 31.700 euro

Ford Focus da 37.800 euro

Ford Kuga da 38.200 euro

Great Wall Steed 6 da 19.800 euro

Lexus IS da 41.600 euro

Nissan Navara da 31.100 euro

Toyota Hilux da 32.300 euro

Migliori auto cilindrata 2400 cc: marche e modelli

Come è possibile notare, la nostra ricerca sulle migliori auto cilindrata 2400 cc non si è limitata a un solo segmento di mercato. Abbiamo così scelto di includere suv e berline, pick-up e auto di lusso.

E allo stesso tempo l'attenzione non è solo sui auto diesel, ma anche quelle alimentate a benzina e perfino le ibride e i veicoli con impianto gpl. Della lista fa parte anche il pick-up Fiat Fullback con trazione integrale e marce ridotte, disponibile sia con due sole e sia con quattro porte.

Audi A3 Sedan: modello benzina RS3 TFSI quattro S tronic con 294 CV, velocità massima di 250 chilometri orari, consumo di 10,5 chilometri per litro, emissioni di 194 grammi per chilometro.

Audi TT: modello benzina Roadster RS quattro S tronic con 294 CV, velocità massima di 250 chilometri orari, consumo di 10,6 chilometri per litro, emissioni di 182 grammi per chilometro.

Dallara Stradale: modello benzina 2.3 turbo con 294 CV, velocità massima di 280 chilometri orari, consumo di 13,2 chilometri per litro, emissioni di 211 grammi per chilometro.

Fiat Fullback: modello diesel 2.4 S&S Cabina Estesa SX con 113 CV, velocità massima di 169 chilometri orari, consumo di 14,5 chilometri per litro, emissioni di 180 grammi per chilometro.

Ford Focus: modello benzina 2.3 EcoBoost ST con 206 CV, velocità massima di 250 chilometri orari, consumo di 12,7 chilometri per litro, emissioni di 179 grammi per chilometro.

Ford Kuga: modello ibrida P-I 2.5 Plug-In Hybrid Titanium con 165 CV, velocità massima di 200 chilometri orari, consumo di 83 chilometri per litro, emissioni 83,3 grammi per chilometro.

Great Wall Steed 6: modello gpl 2.4 EcoDual 4WD Work con 90 CV, velocità massima di 140 chilometri orari, consumo di 8,1 chilometri per litro, emissioni di 283 grammi per chilometro.

Lexus IS: modello ibrida 300h 2494 con 200 CV, velocità massima di 200 chilometri orari, consumo di 23,3 chilometri per litro, emissioni di 99 grammi per chilometro.

Nissan Navara: modello diesel 2.3 dCi King Cab Visia con 120 CV, velocità massima di 172 chilometri orari, consumo di 14,5 chilometri per litro, emissioni di 182 grammi per chilometro.

Toyota Hilux: modello diesel 2.4 D-4D Extra C. Comfort 4WD con 110 CV, velocità massima di 170 chilometri orari, consumo di 14,3 chilometri per litro, emissioni di 185 grammi per chilometro.