Auto compatte ma con bagagliaio grande e interni spaziosi. Modelli, marche e prezzi 2021

Quali auto compatte, ma nello stesso tempo spaziose sono le migliori da comprare nel 2021? Vediamo un confronto tra i migliori modelli in commercio nel 2021, tenendo conto che si tratta di veicoli strategici perché da un parte sono in grado di assicurare agilità e comodità anche nelle strade urbane. E

dall'altra mettono in mostra un bagagliaio sufficientemente capiente, sempre superiore a 300 litri, per consentire alle famiglie o a un gruppo di amici di spostarsi e viaggiare con una certa tranquillità.

Non solo, ma sono modelli interessanti anche sotto il profilo dei prezzi. Vediamo nel dettaglio alcune tra le più interessanti opzioni sul mercato, adatte sia a chi ha una famiglia numerosa ma anche a chi è bisogno di spazio a bordo:

Auto compatte 2019-2020 con interni spaziosi e bagagliaio

Modelli auto compatte e spaziose 2021: confronto dimensioni bagagliaio

C'è un punto in comune tra tutte queste auto ed è l'ampiezza del bagagliaio e degli interni nonostante le dimensioni possano sembrare contenute. Si tratta delle cosiddette auto compatte che fanno proprio di questa versatilità il loro punto di forza.

Il segreto è presto detto: ogni centimetro è attentamente sfruttato per cercare di offrire una esperienza bilanciata tra le esigenze di comodità a bordo e quelle di disporre di uno spazio sufficiente per non sentirsi troppo compressi.

Perché poi non occorre considerare solo il bagagliaio capiente nella valutazione d'acquisto, ma anche il comfort a bordo sia per il conducente e sia per i passeggeri, anteriore e posteriori. Abbiamo allora selezionato 10 auto compatte e allo stesso tempo spaziose, con un occhio di riguardo al prezzo di listino. Il nostro elenco si compone di:

Dacia Sandero: bagagliaio 320 litri, dimensioni 407x173x152 centimetri, 5 posti

Fiat Tipo 5 porte: bagagliaio 440 litri, dimensioni 437x179x150 centimetri, 5 posti

Hyundai i30: bagagliaio 395 litri, dimensioni 434x180x146 centimetri, 5 posti

Honda Civic 5 porte: bagagliaio 478 litri, dimensioni 452x180x143 centimetri, 5 posti

Peugeot 308: bagagliaio 420 litri, dimensioni 425x180x146 centimetri, 5 posti

Renault Clio: bagagliaio 300 litri, dimensioni 406x173x145 centimetri, 5 posti

Renault Megane 5 porte: bagagliaio 384 litri, dimensioni 436x181x145 centimetri, 5 posti

Seat Ibiza: bagagliaio 355 litri, dimensioni 406x178x144 centimetri, 5 posti

Skoda Fabia: bagagliaio 330 litri, dimensioni 400x173x147 centimetri, 5 posti

Toyota Prius: bagagliaio 502 litri, dimensioni 458x176x148 centimetri, 5 posti

Puntare su queste auto vuole dire quindi poter fare affidamento su veicoli comodi e adatti a tutti. Anche nel contesto di un budget contenuto, come dimostrano le auto più economiche 2021, non è affatto detto che bisogna sacrificare il comfort.

E allo stesso tempo non occorre preoccuparsi dei consumi perché anche questi modelli selezionati, al pari di quelli che consumano mano, promettono di non far mettere mano di frequente al portafogli.

Insomma, anche le auto compatte hanno fatto molta strada nel fornire funzionalità, potenza e sicurezza, ma soprattutto sufficiente spazio a bordo e nel bagagliaio. Ci sono quindi molte opportunità di scelta tra i migliori modelli in commercio nel 2021 in grado di offrire spazio per la testa, per le gambe e per le spalle. Ma anche e soprattutto nella parte posteriore per riporre piccoli e grandi bagagli.