Auto compatte Gpl 2020 in commercio. Prezzi, modelli e marche

Continuano a essere molte diffuso le auto compatte gpl perché rispondono a un doppio requisito: il bisogno degli automobilisti di avere tra le mani un veicolo adatto in ogni circostanza e un notevole risparmio economico in termini di rifornimento.

Non solo, ma il ricorso al gpl garantisce il funzionamento silenzioso del motore, una dinamica adeguata e un'emissione limitata di gas di scarico dannosi. In linea di massima, quando si sceglie un'auto compatte gpl 2020 è importante selezionare le dimensioni sulla base delle esigenze del conducente.

A seconda delle capacità dell'auto, il serbatoio del gas può essere collocato nella camera della ruota di scorta o nel bagagliaio sotto forma di serbatoio.

Quali auto compatte Gpl 2020

Per quanto riguarda l'ingresso del gpl, può essere montato non solo nella bocchetta di rifornimento del carburante, ma anche nel paraurti.

Sono tanti i modelli disponibili e di conseguenza scegliere la migliore auto compatta gpl 2020 non è sempre così semplice come potrebbe sembrare a prima vista. Andando alla ricerca dei consigli di acquisto sulla base di prezzi, modelli e marche, di sicuro interesse sono

Dacia Sandero da 7.600 euro

Ford Fiesta da 18.200 euro

Hyundai i20 da 18.600 euro

Kia Rio da 17.400 euro

Migliori auto compatte Gpl 2020

Dacia Sandero 2020 è una delle auto compatte gpl più interessanti per chi è alla ricerca di una guida senza fronzoli e non è poi così attento a tutti i dettagli. Questo è infatti un modello decisamente convincente nel rapporto tra qualità e prezzo. Non solo, ma l'ultimo aggiornamento ha introdotti numerosi miglioramenti che rendono questa auto più strategica nelle scelte.

Per intenderci, all'interno c'è molto spazio, ma di certo questo non è il modello più lussuoso e la qualità può essere sicuramente portata a un livello superiore.

Si tratta insomma di accettare un compromesso, anche tenendo conto che di serie sono disponibili solo vernice metallizzata e airbag laterali mentre i vari climatizzatore, cerchi lega, navigatore satellitare, sensori parcheggio, controllo automatico velocità, antifurto, retrocamera, vetri elettrici posteriori sono acquistabili solo a parte.

Ford Fiesta è sicuramente un modello rassicurante e anche se non è dotata di potenza extra e non fruisce della trasmissione automatica, riesce a compensare con il telaio sportivo. Un menzione è indispensabile per la tecnologia di bordo della Fiesta, dal riconoscimento vocale del sistema Sync 3 alle indicazioni stradali fino all'assistenza di emergenza.

Il sistema Sync 3 si sviluppa nell'ambito di una grafica nitida, controlli intuitivi e un touchscreen da 6,5 pollici. Di serie propone climatizzatore, sensore luci, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, bluetooth, avviso cambio corsia, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, retrovisori elettrici.

Hyundai i20 è una compatta a tre o cinque porte ed è disponibile anche una versione leggermente più alta. Dal punto di vista della sicurezza, è dotata della tecnologia SmartSense, i serie sul rivestimento SE, con frenata automatica di emergenza e avviso di partenza corsia.

All'interno c'è molto spazio per tutti, anche se a essere sacrificato finisce per essere il bagagliaio. Di serie Hyundai i20 propone autoradio, climatizzatore, cerchi lega, fendinebbia, sensore luci, airbag laterali, airbag testa, antifurto, bluetooth, retrocamera, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, retrovisori elettrici, radio Dab.

Kia Rio nella versione ha un prezzo interessante per una compatta con alimentazione gpl, ma ha anche tantissime funzioni e un carattere sportivo. L'abitacolo sembra più spaziosa di quanto sembri grazie al design interno attento e alla disposizione di controllo intuitiva.

Il software di infotainment e l'interfaccia touchscreen sono tra i migliori della categoria, e la maneggevolezza e lo sterzo del Rio ne fanno una delle compatte più interessanti sul mercato 2020.

Di serie Kia Rio offre climatizzatore, sensore luci, airbag laterali, airbag testa, vetri elettrici anteriori, indicatore temperatura esterna mentre i principali optional sono vernice metallizzata, interni pregiati, navigatore satellitare, fari Led, sensori parcheggio, frenata di emergenza.