Auto (crossover e utilitarie) più affidabili e che sono maggiormente ricomprate da clienti

Perché poi, quando si sceglie una nuova auto, l'attenzione non è solo sul modello in sé ma anche sul brand. E non c'è dubbio che l'affidabilità che è in grado di garantire incide sulla durata e sul rinnovo del rapporto.

Secondo il nuovo report 2022 U.S. Automotive Brand Loyalty di J.D. Power, lo scorso anno la maggior parte dei proprietari di auto nuove ha superato la crisi delle scorte di veicoli acquistando la stessa marca che, a sua volta, ha mantenuto alta la fedeltà sia nel segmento premium che in quello di massa.

Lo studio è stato ampliato quest'anno per riportare gli approfondimenti sulla fedeltà al marchio per categorie di segmento: auto premium, suv premium, auto per il mercato di massa, suv per il mercato di massa. Andiamo a curiosare al suo interno:

Auto e marche con maggiore affidabilità: nuovo interessante studio

I motivi della scelta di un'auto nuova della stessa marca

Auto e marche con maggiore affidabilità: nuovo interessante studio

Lo studio, giunto al suo quarto anno, utilizza i dati della Power Information Network per calcolare se un proprietario ha acquistato la stessa marca dopo aver scambiato un veicolo esistente su un nuovo veicolo. La fedeltà dei clienti si basa sulla percentuale di proprietari di veicoli che scelgono la stessa marca al momento della permuta o dell'acquisto del veicolo successivo.

Ebbene, Toyota è al primo posto tra i marchi automobilistici del mercato di massa con un tasso di fedeltà del 62,2%. Kia (54,1%) è al secondo posto. Non solo, ma Toyota è al primo posto anche tra i marchi di suv del mercato di massa con un tasso di fedeltà del 63,6%. Subaru (62,6%) è al secondo posto. Ford è al primo posto tra i marchi di autocarri con un tasso di fedeltà del 63,8%, il tasso di fedeltà più alto nello studio. Toyota (58,7%) è al secondo posto.

BMW è al primo posto tra i marchi di suv premium con un tasso di fedeltà del 58,6%. Lexus (56,4%) è al secondo posto. Porsche è al primo posto tra i marchi di auto premium con un tasso di fedeltà del 57,4%. Genesis (54,6%) è al secondo posto.

Dal punto di vista metodologico, i calcoli dello studio del 2022 si basano sui dati delle transazioni da settembre 2021 ad agosto 2022.

I motivi della scelta di un'auto nuova della stessa marca

Come argomentato da Tyson Jominy, vicepresidente di dati e analisi presso JD Power, il problema della catena di approvvigionamento stretta e della produzione inferiore al normale avrebbe potuto essere piuttosto dirompente per la fedeltà, ma i marchi di rango più alto si sono distinti rimanendo concentrati sul mantenere i proprietari nel marchio.

A suo dire esistono molteplici percorsi per mantenere fedeli i proprietari, ma ogni marchio vincente ha mostrato un impegno nel lanciare prodotti freschi, processi eccellenti incentrati sul proprietario del veicolo, valori residui elevati e offrire veicoli di grande appeal. E, per la maggior parte, stanno tutti vincendo con quote di mercato.

Tuttavia - fa ancora presente - una volta che il settore ha superato le interruzioni della catena di approvvigionamento, un'altra sfida, la corsa ai veicoli elettrici, sta per emergere e probabilmente sconvolgerà lo status quo di fedeltà al marchio. C'è un elemento di rischio per la fedeltà al marchio che potrebbe erodere coloro che siedono in disparte o non si muovono abbastanza rapidamente.