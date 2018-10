Auto Euro 6, chi potrà circolare più a lungo e chi no. Modelli e marche

Tempo di grandi cambiamenti nel mercato automobilistico italiano perché mese dopo mese il diesel sta perdendo quote. Ci sono le amministrazioni regionali e comunali che varano misure per il contenimento del livello di emissioni e ci sono gli automobilisti che stanno perdendo la convenienza nella scelta dei mezzi alimentati a gasolio. La differenza di prezzo nel rifornimento rispetto alla benzina si è decisamente ridotta. E le prospettive per questo tipo di auto non sono affatto incoraggianti, considerando ce i limiti da rispettare in base alle orme attuali sono gli stessi della classe antinquinamento Euro 6, ma con i nuovi metodi di misurazione introdotti dall'Unione europea sono più difficili da rispettare. Resta quindi da capire quali modelli e marche potranno circolare più a lungo e di conseguenza a chi conviene cambiare auto. Perché il momento, prima o dopo, arriverà per tutti i possessori di un veicolo a diesel.

Euro 6: non sono tutti uguali

La prima distinzione da fare è tra le diversi varianti di Euro 6. E non si tratta di differenze di poco conto perché alcuni di questi modelli sono finiti nel mirino dell'Unione europea e dunque dei primi cittadini alle prese con limitazioni sempre più frequenti alla circolazione delle auto per non incorrere in procedure di infrazione. Più nello specifico, le sottoclassi della classe Euro 6 sono A, B e C ovvero quelli realizzati prima che scoppiasse lo scandalo del dieselgate; D-Temp con tolleranza 110% e D con tolleranza 50%. Non sono sottigliezze, ma differenze di sostanza poiché la vicenda dieselgate ha messo alla luce come le emissioni nocive siano molto maggiori rispetto a quanto rilevato dai test di laboratorio. Da qui la decisione di proporre nuovi test su strada con limiti da rispettare più rigorosi. Di conseguenza sulla classe antinquinamento attuale si pone l'esigenza di effettuare le necessarie distinzioni.

A chi conviene cambiare auto

Arrivati allora a questo punto diventa fondamentale sapere se acquistando un'auto Euro 6 si potrà circolare a lungo oppure si presenteranno le condizioni per cui un cambio di vettura, magari con la scelta di un modello ecologico, diventerà pressoché inevitabile. Non si tratta però di un'operazione semplice, per almeno due ragioni. Innanzitutto senza l'affiancamento di un esperto è pressoché impossibile riuscire a distingue le differenze. E poi non è affatto detto che lo stesso modello di auto desiderata sia disponibile in tutte le sottocategorie Euro 6. Tanto per intenderci, la variante D è quella più rara. Trovare la giunta combinazione tra vettura scelta e alimentazione può così non essere così facile e immediato. I dati del mercato automobilistico raccontano la presenza in Italia di molti Euro 6B in vendita e la non sempre impeccabile trasparenza del venditori nello specificarne la sottocategoria di appartenenza.

E occorre quindi fare i conti con i costi delle Euro 6 D più elevati per via dell'implementazione del catalizzatore selettivo. Insomma, la domanda a cui cercare una risposta personale è la seguente: meglio risparmiare sul prezzo e sui consumi o usare l'auto più a lungo e rivenderla poi a condizioni più favorevoli rispetto alle Euro 6 A, B o C?