Auto diesel migliori per fare tanti chilometri. Marche e modelli

C'è un motivo ben preciso per cui le auto diesel sono ben accolte dal mercato nel 2019. Al di là dell'ampia possibilità di scelta tra modelli e marche (Audi, Citroen, Dacia, DS, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mahindra, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen), questi veicoli consentono di percorrere molti chilometri.

Si tratta infatti di auto robuste e dal consumo medio ridotto rispetto alle omologhe a benzina. Di contro occorre fare i conti con un prezzo di listino leggermente superiore e con prestazioni leggermente inferiore, ma anche le distanze si sono comunque ridotte negli ultimi anni.

Auto diesel 2019 migliori, quale scegliere

Le auto diesel sono più economiche in caso di percorrenza di lunghe distanze. Non si tratta naturalmente di una regola valida in ogni caso, ma la tendenza è ben chiara. A conti fatti, un tipico motore alimentato a gasolio permette di risparmiare carburante fino a circa il 30%.

Dal punto di vista tecnico hanno una potente iniezione di carburante: significa che sono generalmente più reattivi e hanno una coppia migliore rispetto alle loro controparti benzina.

Ma adesso vogliamo fare un passo in avanti ovvero capire quali sono le auto a diesel che permettono di percorrere tanti chilometri ovvero i modelli che consumano di meno, senza trascurare il prezzo di vendita, le prestazioni le emissioni di CO2, parametro sempre più centrali nelle scelte d'acquisto.

Ford Focus station wagon: 27 chilometri con un litro - Motore 1.5 EcoBlue Business con 95 CV, velocità massima di 181 chilometri orari, emissioni di 96 grammi di CO2 per chilometri, prezzo di listino di 25.600 euro Nissan Qashqai: 26,3 chilometri con un litro - Motore 1.5 dCi 115 Visia con 116 CV, velocità massima di 181 chilometri orari, emissioni di 100 grammi di CO2 per chilometri, prezzo di listino di 23.300 euro Opel Astra Sports Tourer: 26,3 chilometri con un litro - Motore 1.6 CDTI 120 Anniversary con 110 CV, velocità massima di 200 chilometri orari, emissioni di 125 grammi di CO2 per chilometri, prezzo di listino di 24.400 euro Peugeot 508 station wagon: 26,3 chilometri con un litro - Motore 1.5 BlueHDi Active con 131 CV, velocità massima di 208 chilometri orari, emissioni di 101 grammi di CO2 per chilometri, prezzo di listino di 30.700 euro Kia Ceed Sportswagon: 25,6 chilometri con un litro - Motore 1.6 CRDi Pure con 116 CV, velocità massima di 192 chilometri orari, emissioni di 101 grammi di CO2 per chilometri, prezzo di listino di 24.500 euro Hyundai i30 wagon: 25 chilometri con un litro - Motore 1.6 CRDi Business con 116 CV, velocità massima di 192 chilometri orari, emissioni di 107 grammi di CO2 per chilometri, prezzo di listino di 27.000 euro Citroen C5 Aircross: 24 chilometri con un litro - Motore 1.5 BlueHDi S&S Live con 131 CV, velocità massima di 189 chilometri orari, emissioni di 110 grammi di CO2 per chilometri, prezzo di listino di 27.200 euro Skoda Karoq: 21,3 chilometri con un litro - Motore 1.6 TDI Ambition con 116 CV, velocità massima di 186 chilometri orari, emissioni di 118 grammi di CO2 per chilometri, prezzo di listino di 26.700 euro Jeep Compass: 19,6 chilometri con un litro - Motore 1.6 Multijet Longitude con 120 CV, velocità massima di 185 chilometri orari, emissioni di 133 grammi di CO2 per chilometri, prezzo di listino di 29.200 euro

Marche e modelli auto diesel 2019

I motori diesel dei vari modelli Audi, Citroen, Dacia, DS, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mahindra, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen durano più a lungo di quelli a benzina.

Il diesel è un olio leggero e quando viene bruciato e utilizzato come carburante dal veicolo lubrifica le parti del motore. Ciò prolunga la vita del motore. La benzina è un detergente e lava via l'olio dai componenti del motore, quindi lo consuma più velocemente.

Anche se i motori a gasolio durano in genere più a lungo, sono pure più costosi da riparare. Ciò è in parte dovuto alla complessa pompa del carburante che è costosa da sistemare in caso di problemi o sostituire. E anche i filtri del motore devono essere cambiati regolarmente su un'auto diesel.