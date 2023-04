Auto e marche che avranno lo stesso grande successo di Dr già nei prossimi mesi (di cui pochi parlano)

Il prezzo di questi modelli è inferiore rispetto ai costi medi sul mercato, ma la qualità è percepita è spesso superiore. Il principale riferimento possono essere le auto a firma Dr, ma in realtà ciascuno di questi brand - molti dei quali già attivi in Italia - presentano una propria personalità. Ecco allora le auto più interessanti di:

Chery

Dfsk

Byd

Ineos

Omoda

Jaecoo

Zeekr

L'obiettivo del nuovo modello Chery Tiggo TJ-1 è rilanciare l'immagine dell'azienda. Fondata nel 1997 e con sede a Wuhu, Chery Automobile è diventata in soli 20 anni una delle principali società automobilistiche cinesi, simile a Geely. Il nuovo Chery Tiggo TJ-1 presenta un corpo squadrato con grandi paraurti neri in plastica rinforzata con ganci di traino, passaruota squadrati e pneumatici dedicati, come ogni fuoristrada che si rispetti. Il tetto ha un effetto sospeso e il montante posteriore largo, che include un pannello in tinta carrozzeria. In termini di motorizzazioni, Chery prevede di lanciare due opzioni: un motore 1.6 benzina con cambio automatico a sette marce e una versione ibrida plug-in equipaggiata con le quattro ruote motrici. Il prezzo di vendita previsto è di circa 100.000 RMB (circa 13.500 euro).

Dfsk Glory iX5 è un crossover coupé di grandi dimensioni prodotto dalla Sokon, azienda automobilistica cinese. Il veicolo presenta un design moderno e sofisticato, caratterizzato da numerosi dettagli che richiamano lo stile delle vetture europee di lusso. L'abitacolo della Glory iX5 offre ampi spazi e presenta una plancia lineare, un cruscotto analogico e un display touch centrale da 10,25 pollici posizionato in una fascia lucida che ricorda la fibra di carbonio. I sedili sono rivestiti in pelle e la console centrale presenta una lavorazione a onda con cuciture bianche sui pannelli delle porte. Equipaggiata con trazione anteriore e un motore a benzina turbo 1.5 a quattro cilindri, può ospitare fino a sette persone all'interno del suo abitacolo. Il prezzo base è di circa 29.000 euro e offre una vasta gamma di accessori di serie allineati alle attuali tendenze del mercato.

Byd Atto 3 è un suv familiare di dimensioni contenute, lungo 4,45 metri. Il veicolo è caratterizzato dalla posizione di guida leggermente rialzata tipica degli suv, ma senza presentare le caratteristiche di un vero e proprio fuoristrada. Il modello utilizza la piattaforma e-Platform 3.0, una base EV su misura di Byd che supporta la trazione anteriore, posteriore e integrale, insieme a componenti elettrici fino a 800 V per una ricarica ultra rapida. La batteria Blade proprietaria di Byd è uno dei punti di forza chiave dei suoi veicoli elettrici. Atto 3 è stato lanciato con due dimensioni di batteria: la versione da 60 kWh offre un'autonomia di 420 km e una velocità di ricarica massima CC di 80 kW, mentre il modello da 50 kWh presenta un'autonomia di 320 km e una ricarica di 70 kW.

In rampa di lancio un nuovo suv compatto per la città con il marchio Ineos. Nonostante le informazioni al momento disponibili siano limitate, sono previste importanti innovazioni tecnologiche e prestazionali per garantire la massima efficienza in termini di prestazioni e sicurezza. Il telaio del nuovo suv sarà robusto e caratterizzato da un design aerodinamico, con particolare attenzione alla riduzione della resistenza all'aria. Previsti l'utilizzo di materiali leggeri e resistenti per aumentare l'efficienza del veicolo e ridurre il consumo di carburante. La motorizzazione del nuovo Ineos 2023 sarà all'avanguardia, con l'adozione di propulsori efficienti e tecnologie di ultima generazione per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Omoda 5 è un suv di segmento B con dimensioni di 4.400 mm in lunghezza e 1.830 mm in larghezza. La configurazione dei sedili dell'Omoda 5 presenta un aspetto molto sportivo, grazie ai poggiatesta integrati e al design del cruscotto moderno e minimalista. Il quadro strumenti digitale adotta uno stile simile a quello delle vetture Mercedes, mentre la combinazione di schermi per l'infotainment è costituita da un doppio schermo da 20,5 pollici. Il veicolo dispone di un volante a fondo piatto con il marchio Chery e una console centrale elevata per completare l'abitacolo. Il veicolo è dotato di tutti i kit essenziali, tra cui il controllo vocale, Android Auto e Apple CarPlay, un monitor con vista panoramica a 360 gradi e una suite Adas completa con sei airbag.

Il Gruppo cinese Chery ha lanciato un nuovo brand automobilistico, Jaecoo, destinato al mercato europeo come marchio premium specializzato in suv e fuoristrada. La gamma dei veicoli Jaecoo sarà principalmente composta da suv premium, con un'evidente predisposizione per l'utilizzo in fuoristrada, caratterizzati da un design robusto e muscoloso, una dotazione tecnologica avanzata, versatilità di utilizzo e ottime capacità offroad. Il primo modello della gamma Jaecoo, Jaecoo 7, presenterà un design dinamico e moderno, con proporzioni imponenti, spalle larghe, fari anteriori sottili e un tetto orizzontale, richiamando lo stile dei fuoristrada più prestigiosi.

La nuova Zeekr X è basata sulla piattaforma SEA del Gruppo Geely, sviluppata anche per la nuova Smart #1, ed è stata disegnata nel centro di design di Geely in Svezia. Con le sue dimensioni di 4.450 mm di lunghezza, 1.836 mm di larghezza e 1.572 mm di altezza e un passo di 2.750 mm, questo modello è leggermente più lungo e largo rispetto alla Smart #1, ma ha un'altezza più bassa. La Zeekr X condivide con la Smart #1 la stessa tipologia di powertrain, che può essere configurato con un singolo motore elettrico da 200 kW (272 CV) sull’asse posteriore o con due motori elettrici e trazione integrale per una potenza massima di 315 kW (428 CV).

