Auto elettriche da 6-7 mila euro con incentivi 2019-2020 Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino

Ci sono due ragioni per cui comprare un'auto elettrica al miglior prezzo è adesso più facile oltre che conveniente. Da una parte ci sono le case automobilistiche che stanno continuando a produrre nuovi modelli per rispondere alla domanda crescente di veicoli alimentati con sistemi alternativi.

Dall'altra sempre più regioni - Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino - stanno preponendo e riproponendo nuovi incentivi auto ovvero sconti per chi decide di comprare una nuovo modello elettrico, magari con la rottamazione di di un'auto diesel o benzina particolarmente inquinante.

La situazione si sta evolvendo a tale punto che possono bastare anche 6-7.000 euro per l'acquisto di una nuova vettura. Concentriamo allora l'attenzione su

Incentivi auto Lombardia: sconti Volkwagen e-up!, Peugeot e-208, Nissan Leaf

Incentivi auto Veneto: sconti Volkwagen e-up!, Peugeot e-208, Nissan Leaf

Incentivi auto Friuli Venezia Giulia: sconti Volkwagen e-up!, Peugeot e-208, Nissan Leaf

Incentivi auto Trentino: sconti Volkwagen e-up!, Peugeot e-208, Nissan Leaf

Incentivi auto per i residenti in Lombardia per un importo variabile tra 2.000 e 8.000 euro. L'ago della bilancia è il livello di emissioni: quelle di pm10 non devono essere maggiori di 4,5 mg per chilometro, quelle di anidride carbonica entro la soglia di 130 grammi per chilometro e quelle di NOx inferiori a 126 grammi per chilometro.

Tradotto in termini pratici vuol dire comprare Volkwagen e-up! a poco meno di 7.000 euro. La nuova versione è abbastanza simile alla precedente, ma a un prezzo più basso.

L'aggiornamento di questo modello non era più rinviabile perché la concorrenza avanza rapidamente e innovative soluzioni arricchiscono il mercato. La nuova generazione di Volkwagen e-up! porta con sé una batteria da 36,8 kWh (32,3 kWh utilizzabili), assicura fino a 260 chilometri di autonomia secondo il ciclo Wltp, è in grado di raggiungere 100 chilometri orari da fermo in 11,9 secondi, ha una velocità massima di 130 chilometri orari, è a trazione anteriore, il motore elettrico è da 61 kW e 212 Nm, per la ricarica rapida fino all'80% servono 60 minuti.

Per la Peugeot e-208 servono invece circa 15.000 euro. Richiesti invece circa 18.000 per Nissan Leaf.

In Veneto via libera agli incentivi auto per un importo tra 1.500 e 3.500 euro per l'acquisto di auto di classe ambientale Euro 6d-temp o Euro 6d con emissioni di pm10 fino a 4,5 mg per chilometro, quelle di anidride carbonica fino a 130 grammi per chilometro e quelle di NOx fino a 126 grammi per chilometro.

Tradotto in termini pratici vuol dire compare Volkwagen e-up! a circa 13.000 euro. Per la Peugeot e-208 servono invece circa 22.000 euro. Il motore elettrico è l'opzione più potente per gli acquirenti di Peugeot 208 con i suoi 134 CV di potenza integrata da un pacco batteria da 50 kWh, che offre un'autonomia fino a 340 chilometri secondo il ciclo Wltp.

Un caricabatterie rapido da 100 kW è in grado di assicurare fino all'80% di autonomia in circa 30 minuti mentre una ricarica completa da una wallbox da 7 kW ha bisogno i 7,5 ore. Richiesti infine circa 27.000 per Nissan Leaf.

In Friuli Venezia Giulia sconto tra 1.500 e 5.000 euro per comprare un'auto Euro 6 fino 4.000 cc di cilindrata bifuel benzina e metano, ibride o elettriche. Ecco quindi la possibilità di comprare Volkwagen e-up! a circa 12.000 euro. Per la Peugeot e-208 servono invece circa 22.000 euro.

Richiesti invece circa 25.700 per Nissan Leaf. La casa automobilistica giapponese ha mostrato una grande lungimiranza quando ha rilasciato la Leaf originale nel 2010 poiché è stata una delle prime auto elettriche moderne sul mercato e a oggi è ancora la più venduta.

In Trentino incentivo per comprare auto elettriche (o ibride plug-in) per un importo variabile tra 2.000 e 4.000 euro. Tradotto in termini pratici vuol dire compare Volkwagen e-up! a circa 13.000 euro. Per la Peugeot e-208 servono invece circa 23.000 euro. Richiesti invece circa 26.000 per Nissan Leaf.