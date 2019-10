Auto Gpl 2020 di serie in vendita. Prezzi, modelli e marche

Le auto gpl continuano a convincere una larga fetta degli automobilisti italiani perché sono in grado di assicurare in un sol colpo risparmio di spesa carburante, un livello contenuto di emissioni e una esperienza di guida al pari di quella dei modelli alimentati solo con il motore termico a benzina o diesel. In vista del 2020 le case automobilistiche affilano le armi e tra le scelte possibili di auto Gpl 2020 modelli di serie rientrano

Dacia Sandero da 11.000 euro

Hyundai i10 da 12.650 euro

Dacia Duster da 13.750 euro

Fiat Panda da 14.550 euro

Opel Corsa da 15.700 euro

Lancia Ypsilon da 15.800 euro

Renault Clio da 15.950 euro

Fiat 500 da 16.250 euro

Kia Stonic da 17.100 euro

Si tratta di una prima lista di auto gpl 2020, a cui se ne aggiungeranno altre nel tempo nella convinzione che siano ancora molti gli automobilisti interessanti a questa tecnologia di alimentazione dei veicoli.

Modelli auto a gpl 2020

Dacia Sandero a gpl (modello Streetway 0.9 TCe Comfort con 90 CV, velocità massima 175 chilometri orari, consumo reale di 13,5 chilometri per litro) rientra a pieno titolo tra quelle auto a basso costo sotto tutti i punti di vista: dal prezzo di acquisto fino ad arrivare ai costi di gestione. E con la versione gpl si riduce l'impegno di spesa per il rifornimento

Hyundai i10 a gpl (modello 1.0 Econext Advanced con 65 CV, velocità massima 151 chilometri orari, consumo reale di 15,3 chilometri per litro) è una certezza per chi desidera un modelli agile per la città e non ha eccessive pretese in termini di allestimenti. Tra l'altro il costo può essere abbattuto grazie alle agevolazioni economiche.

Dacia Duster a gpl (modello 1.0 1.6 SCe 4x2 Essential con 109 CV, velocità massima 169 chilometri orari, consumo reale di 11,5 chilometri per litro) è da molti considerato la migliore espressione di un'auto nel rapporto tra qualità e prezzo. E il bello è che la nuova generazione del suv conserva il costo di listino e arricchisce l'equipaggiamento di base.

Fiat Panda a gpl (modello 1.2 EasyPower Easy con 99 CV, velocità massima 164 chilometri orari, consumo reale di 13,9 chilometri per litro) non poteva che essere presente nella lista delle auto da consigliare per il 2020. In fondo questo modello per la città è proposto in una molteplicità di varianti e ci avrebbe sorpreso la sua assenza.

Opel Corsa a gpl (modello 1.4 Gpl-Tech Advance 3 porte con 90 CV, velocità massima 175 chilometri orari, consumo reale di 13,2 chilometri per litro) è una costante per gli italiani perché, modello dopo modello, è sempre presente. E questa variante gpl è pronta ad accontentare chi è particolarmente attento all'ambiente e al portafogli.

Lancia Ypsilon a gpl (modello 1.2 Ecochic Elefantino Blu con 69 CV, velocità massima 159 chilometri orari, consumo reale di 13,9 chilometri per litro) non rinuncia al suo aspetto raffinato e di stile di city car adatta anche a percorrenze moderatamente più lunghe. E ci riesce senza sconfinare nel segmento premium e dunque mantenendo i costi accessibili.

Renault Clio a gpl (modello 0.9 TCe Moschino Life con 90 CV, velocità massima 180 chilometri orari, consumo reale di 12,2 chilometri per litro) è un altro modello che ha storicamente trovato terreno fertile perché poi gli italiani hanno sempre guardato con attenzione a questo segmento di mercato. Ancora più interessante perché il gpl arricchisce il ventaglio delle possibilità.

Fiat 500 a gpl (modello 1.2 EasyPower Easy con 69 CV, velocità massima 160 chilometri orari, consumo reale di 12,9 chilometri per litro) è un'altra delle auto di cui ci si può sempre fidare. Non a caso è costantemente presente nel listino della Fiat e ha attraversato generazioni su generazioni con più abiti e più alimentazioni, anche a gpl.

Kia Stonic a gpl (modello 1.2 Econext Advanced con 72 CV, velocità massima 165 chilometri orari, consumo reale di 12,8 chilometri per litro) mantiene le sue dimensioni da crossover in un contesto di muscoli e divertimento. Con il produttore sudcoreano che mantiene basso il prezzo d'acquisto rispetto a molti modelli di altre case automobilistiche.