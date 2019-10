Auto media cilindrata 2020 in uscita. Modelli e marche

Questo delle auto di media cilindrata è quel segmento di mercato che ha storicamente vivacizzato il mercato delle auto in Italia. Un po' meno negli ultimi anni per via della diffusione di una infinità di modelli di grandi dimensioni, anche per un utilizzo urbano, che hanno offuscato questi veicoli.

Tuttavia, a osservare le uscite in programma nel 2020, non solo le case automobilistiche continuano a scommettere su questi modelli. Ma in agenda ci sono alcuni dei veicoli destinati a un grande successo.

Ne abbiamo selezionati 10 tra differenti marche con prezzi che, sebbene non sempre comunicati, saranno certamente differenti e adatti a ogni tipo di tasca. In agenda ci sono:

Volkswagen Golf a gennaio 2020

Audi A3 a febbraio 2020

Seat Leon a febbraio 2020

Mini elettrica a febbraio 2020

Opel Corsa a febbraio 2020

Volkswagen ID.3 a maggio 2020

Opel Insignia a maggio 2020

Skoda Octavia a maggio 2020

Migliori auto 2020 media cilindrata

Volkswagen lancia l'ottava generazione della iconica Golf. La casa automobilistica tedesca introduce cinque nuove versioni ibride destinate a tagliare il consumo di carburante e a ridurre le emissioni, affiancando i consueti modelli ad alte prestazioni Golf GTI e Golf R. Secondo Volkswagen le nuove tecnologie di propulsione aiutano a ridurre i consumi di carburante fino al 17% e la nuova Golf sarà il primo dei veicoli con le versioni eTSI ed eHybrid.

C'è ancora molto da scoprire su Audi A3 2020, ma le prime foto spia che circolano forniscono indicazioni interessanti. Il rivestimento cromato che sottolinea il punto vita dell'auto è per ora la novità più interessante. In ogni caso la nuova A3 sembra pulito e più dinamico rispetto al modello adesso in vendita grazie a un corpo più basso e più largo.

Anche nel caso di Seat Leon 2020 ci sono tanti aspetti su cui fare luce, ma le prime informazioni ricavate dalle consuete foto spia rivelano che il centro di comando all'interno è completamente nuovo con una piccola leva del cambio circondata da alcuni pulsanti fisici. Basato sulla piattaforma MQB Evo, ha molte somiglianze con Skoda Octavia , Audi A3 e VW Golf, ma con un design distintivo e sportivo.

Con la nuova Mini completamente elettrica, il marchio si unirebbe ad altre piccole auto elettriche orientate al design come la Honda e e la Fiat 500 in fase di sviluppo. Mini Full Electric è alimentata da una batteria da 32,6 kWh a 96 celle ad alta tensione montata sotto il pianale, tra i sedili anteriori e sotto ai sedili posteriori.

Opel Corsa 2020 diventa molto più leggera nella sua nuova iterazione. L'aerodinamica delle auto si propone a diventare tra le migliori della categoria con i suoi motori più efficienti ad alimentarla. E con l'arrivo della Opel Corsa-e, la società entra in una nuova era elettrica. La potenza erogata è di 136 CV e la produzione è ufficialmente iniziata.

Volkswagen ID.3 è la prima modello di una linea di auto elettriche della più casa automobilistica tedesca. Ma un propulsore elettrico non è l'unica caratteristica hi-tech dell'ID.3. La piccola autovettura a tre o a cinque porte ha un'autonomia dichiarata di 550 chilometri e tra le novità c'è l'uso di luci esterne per trasmettere messaggi a conducenti e pedoni.

L'attuale Insignia è stata introdotta solo due anni fa, ma gli ingegneri sono già al lavor su una versione aggiornata. Alla base del rapido restyling di Opel Insignia 2020 c'è l'implementazione di un nuovo linguaggio di design che il costruttore tedesco sta introducendo in tutta la sua gamma per segnare la rinascita del marchio sotto la gestione del capogruppo Psa.

Essendo un prodotto proveniente dal gruppo Volkswagen, è difficile credere che Skoda Octavia possa subire importanti cambiamenti di progettazione. Tuttavia i cambiamenti saranno visibili, a iniziare dalla forma delle luci. Le auto entry-level - in attesa di conferme - dovrebbero essere dotate di un motore a tre cilindri turbo fino a 116 CV e 200 Nm di coppia. Sono attese anche unità1.6 unità TDI e 2.0 TDI accompagnate da un nuovo modello G-Tec e da un ibrido plug-in derivato dalla Golf GTE di prossima generazione.