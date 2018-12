Auto più affidabili 2018-2019 con meno problemi e guasti. Modelli votati e opinioni guidatori

E così una delle certezze più granitiche viene adesso abbattuta. Le auto più affidabili non sono le tedesche ovvero le varie Bmw, Audi, Mercedes. Davanti a tutte loro si piazza l'Alfa Giulia e a sancire questo sorpasso sono stati gli stessi automobilisti sulla base della personale esperienza d'uso. Tutto è stato messo nero su bianco nel rapporto WhatCar? 2018-2019 per le auto più affidabili dell'anno, stilato dagli stessi proprietari delle varie auto con i i loro commenti e opinioni sulle auto che guidano ogni giorno rilasciati tremite migliaia di interviste imperniate sui problemi e guasti, appunto, l'affidabilità delle loro stesse auto. In ogni caso Alfa Romeo Giulia non ha conquistato la vetta della classifica perché davanti si sono piazzate Volvo V60 (99,3% di soddisfazione da parte dei clienti) e Opel Vauxhall Insignia (97,5%). Vale la pena evidenziare come Alfa Romeo abbia avuto la meglio anche di Jaguar XE, Volkswagen Passat, Ford Mondo e Skoda Superb.

Volvo V60 davanti a tutti: la graduatoria completa

Entrando allora nel dettaglio della grduatoria, emerge come la rivale di Giulia meglio piazzata è la Bmw Serie 3. La vettura ha infatti ottenuto percentuali ampiamente positive conquistando il quarto posto con un punteggio del 96,6%. Pollice in su anche per Audi A4, all'ottavo posto (93,7%) mentre ha perso consensi Mercedes Classe C, al quattordicesimo e ultimo posto con l'83,1%. Questa la classifica completa del rapporto rapporto Reliability Survey:

Volvo V60 (2010-2018) 99.3% di soddisfazione Vauxhall Insignia (2008-2017) 97.5% di soddisfazione Alfa Romeo Giulia (2016-presente) 96.9% di soddisfazione BMW 3 Series (2012-presente) 96.6% di soddisfazione Mazda 6 (2013-presente) 95.9% di soddisfazione Skoda Superb petrol (2015-presente) 95.2% di soddisfazione Audi A3 Saloon (2013-presente) 93.9% di soddisfazione Audi A4 petrol (2015-presente) 93.7% di soddisfazione Skoda Superb diesel (2015-presente) 93.2% di soddisfazione Volkswagen Passat (2015-presente) 92.9% di soddisfazione Ford Mondeo (2014-presente) 92.6% di soddisfazione Audi A4 diesel (2015-presente) 91.9% di soddisfazione Jaguar XE (2015-presente) 83.7% di soddisfazione Mercedes-Benz C-Class (2014-presente) 83.1% di soddisfazione

Dal punto di vista metodologico, la graduatoria delle auto con la più alta percentuale di soddisfazione tra i suoi utenti è stata stilata sulla base di 14.200 interviste ai proprietari di 159 diversi modelli di 31 marche con anzianità della vettura fra 0 e 3 anni. A tutti loro è stato chiesto se le loro auto, negli ultimi 12 mesi, avessero mostrato qualche problema. Le risposta hanno naturalmente contribuito per la definizione della classifica. Nel caso dell'Alfa Romeo Giulia, gli utenti hanno segnalato problemi nel 17% dei casi. Tuttavia WhatCar? fa presente come le anomalie siano state riparate in garanzia. Da ricordare anche per avere un quadro più completo le auto più sicure votate a dicembre 2018 tramite i crash test di Euro NCAP, per la prima volta allargati anche a nuovi parametri