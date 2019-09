Auto più affidabili 2019 secondo nuova ricerca. Migliori modelli e marche

È stata Toyota a dominare lo studio annuale sull'affidabilità dei veicoli con Fca che fa registrare confortanti progressi, General Motors perde posizioni e le case automobilistiche tedesche migliorano in maniera evidente. Il lussuoso marchio Lexus di Toyota ha infatti conquistato la prima posizione nello studio di affidabilità dei veicoli di JD Power US 2019 per l'ottavo anno consecutivo mentre il marchio omonimo della casa madre si è piazzato subito alle sue spalle. Porsche del Gruppo Volkswagen ha condiviso il secondo posto, ma ha vinto il primo premio in assoluto per il veicolo più affidabile del settore: l'auto sportiva Porsche 911.

Chevrolet e Buick si sono invece rispettivamente piazzati al quarto e quinto posto tra tutti i marchi. Dal punto di vista procedurale, lo studio annuale JD Power misura l'affidabilità dei veicoli degli ultimi anni nel corso degli ultimi 12 mesi, il che significa che il sondaggio di quest'anno ha valutato i modelli dal 2016. L'affidabilità è un punto chiave di considerazione per gli acquirenti e in genere si traduce in valori di rivendita a lungo termine.

Auto 2019 più affidabili, la classifica

Audi, BMW, Mercedes e Volkswagen hanno mostrato miglioramenti nella classifica sull'affidabilità dei veicoli stilata da JD Power US 2019. Ciascun brand automobilistico tedesco ha raggiunto le migliori posizioni personali nel corso dei 30 anni dello studio. Chrysler ha prodotto il massimo miglioramento rispetto a qualsiasi marchio, scendendo appena al di sotto della media del settore mentre Fiat arranca nelle basse posizioni.

Nella classifica è assente Tesla per via della dimensione insufficiente del campione, in parte legata alle restrizioni imposte dalla società alla condivisione dei dati del veicolo. Questa è la gradutoria finale:

Lexus: 106 Porsche: 108 Toyota: 108 Chevrolet: 115 Buick: 118 Mini: 119 BMW: 122 Audi: 124 Hyundai: 124 Kia: 126 Infiniti: 128 Volkswagen: 131 Mercedes: 134 Subaru: 136 Nissan: 137 Chrysler: 146 Ford: 146 Honda: 146 Lincoln: 147 Mitsubishi: 158 Mazda: 159 GMC: 161 Cadillac: 166 Jeep: 167 Jaguar: 168 Acura: 171 Ram: 171 Dodge: 178 Volvo: 204 Land Rover: 221 Fiat: 249

I modelli più sicuri 2019

Dei 20 principali segmenti di veicoli seguiti da JD Power, Lexus, Toyota, BMW, Chevrolet e Buick sono stati gli unici marchi che hanno ottenuto più onori di veicoli più affidabili, con due ciascuno. Categoria per cateogoria, queste sono invece le auto considerate più sicure:

Piccola auto: Chevrolet Sonic Auto compatta: Buick Verano Auto sportiva compatta: Mini Cooper Veicolo multifunzione compatto: Kia Soul Auto premium compatta: Lexus ES Auto di medie dimensioni: Toyota Camry Auto sportiva di medie dimensioni: Dodge Challenger Auto premium di medie dimensioni: BMW Serie 5 Auto di grandi dimensioni: Buick LaCrosse Piccolo SUV: Volkswagen Tiguan SUV premium di piccole dimensioni: Audi Q3 SUV compatto: Chevrolet Equinox SUV premium compatto: BMW X3 Pickup di medie dimensioni: Nissan Frontier SUV di medie dimensioni: Hyundai Santa Fe SUV premium di medie dimensioni: Lexus GX Minivan: Chrysler Town & Country SUV di grandi dimensioni: Ford Expedition Ampio pick-up leggero: Toyota Tundra Ampio pick-up pesante: Chevrolet Silverado HD

Allo stesso tempo, i consumatori sono preoccupati per le auto a guida autonoma. Secondo lo studio sull'indice di fiducia della mobilità 2019 di JD Power, pubblicato in collaborazione con SurveyMonkey, la maggior parte dei 5.749 intervistati nutre dubbi sulla solidità della tecnologia.