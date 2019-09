Auto più piccole sotto i 4 metri 2019. Modelli, marche e prezzi

Quando si tratta di muoversi in città congestionate o di parcheggiare non c'è niente di meglio che trovarsi tra le mani un'auto di dimensioni contenuta. Una di quelle, per intenderci, inferiore a mezzi di lunghezza. Le possibilità di scelta offerte dai vari costruttori anche in questo 2019 (Audi, Citroen, Dacia, DS, Fiat, Ford, Hyundai: i20, i30, Kona, Jeep, Kia, Lancia, Mahindra, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen) sono numerose e a variare sono caratteristiche tecniche e prezzo.

Ma la lunghezza no, quella è costantemente inferiore al limite che abbiamo individuato così da sgattaiolare con facilità per le strade congestionate e rendere più semplice la ricerca di un parcheggio.

Migliori auto più piccole di 4 metri 2019

Tutti i modelli che presentiamo si rivelano agili sulle strade, hanno un buon bagagliaio nonostante la lunghezza massima di 4 metri che abbiamo fissato e, all'occorrenza, hanno sedili posteriori che possono essere ribaltati per guadagnare uno spazio ancora maggiore.

Nissan Micra: dimensioni 400x174x146 cm, modello 1.0 Visia+, prezzo 14.150 euro Smart ForTwo: dimensioni 270x166x156 cm, modello coupé 70 superpassion, prezzo 15.436 euro Fiat Panda: dimensioni 365x164x155 cm, modello 1.2 Pop, prezzo 11.550 euro Suzuki Celerio: dimensioni 360x160x153 cm, modello 1.0 DualJet Cool, prezzo 11.290 euro Peugeot 208: dimensioni 397x174x146 cm, modello 1.2 PureTech S&S Active, prezzo 15.680 euro Toyota Aygo: dimensioni 347x162x146 cm, modello 1.0 VVT-i x-cool 3 porte, prezzo 11.950 euro Volkswagen up!: dimensioni 360x164x150 cm, modello 1.0 take up! 3 porte, prezzo 11.450 euro Fiat 500: dimensioni 357x163x149 cm, modello 1.2 Pop, prezzo 14.500 euro Hyundai i10: dimensioni 367x166x149 cm, modello 1.0 Advanced, prezzo 10.900 euro Renault Twingo: dimensioni 361x165x155 cm, modello 1.0 SCe Duel, prezzo 11.450 euro

Quale auto più piccola di 4 metri scegliere?

Nissan Micra continua a essere un'auto dalle dimensioni fino a 4 metri nonostante il recente restyling che l'ha radicalmente trasformata nell'aspetto, da tondeggiante a più sportiva. Con una lunghezza di 2.70 cm dal muso alla coda, Smart ForTwo è talmente corto da permettere il trucco, laddove possibile, di parcheggiare in maniera perpendicolare. Tuttavia l'auto ha solo due posti a sedere ma un generoso spazio nella parte posteriore.

Perfetta per la città e con prestazioni di tutto rispetto. Guai a chi tocca Fiat Panda, verrebbe da dire. Buono spazio in relazione alle dimensioni, concreta ed economica, è adatta a un vastissimo pubblico e per tante esigenze. Si tratta di una certezza che dura nel tempo.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, Suzuki Celerio su rivela spaziosa per quattro adulti. L'auto è spunta da un motore a benzina da 1,0 litri che dà il suo meglio in città anche per via dei consumi limitati. Punto a favore per il raggio di sterzata di 9,4 metri. Anche Peugeot 208 si muove con facilità per le strade urbane e riesce a differenziarsi dalle altre vetture per due particolari di rilievo: la strumentazione è collocata nell'abitacolo posta leggermente più in alto e il volante è più piccolo del solito.

Toyota Aygo spicca per il bell'aspetto, ma anche per la possibilità di ribaltare il tetto e viaggiare con un maggiore senso di libertà. Nonostante Volkswagen up! condivida la meccanica di Skoda Citigo e Seat Mii (altri modelli da ricordare) è la più corta dei tre, anche se non di molto. Ad alimentarla è chiamato il motore a benzina da 1,0 litri che assicura divertimento di guida in città. Per Fiat 500 vale lo stesso ragionamento fatto di Fiat Panda, con la differenza che questa auto per la città è più bella nell'aspetto e più evoluta all'interno in termini di tecnologia.

Hyundai i10 è l'auto più piccola della gamma del produttore asiatico, ma è ugualmente elegante e rifinita con uno standard elevato nonostante il prezzo basso. Infine, cinque porte, un piccolo bagagliaio, sedili posteriori pieghevoli e costi limitati per Renault Twingo, ultima auto inferiore a 4 metri che segnaliamo.