Bollo auto detrazioni ed esenzioni e incentivi 2022 in Lombardia per auto ibride ed elettriche

Continuano e si rafforzano le misure in Lombardia per permettere di comprare nuove auto ibride o elettriche o di pagare meno o nulla il bollo auto. Sono almeno due le carte giocate con leggi e regole 2022 per favorire il rinnovo del parco circolante e dunque contribuire al miglioramento della qualità dell'aria nelle città capoluogo e nei rispettivi hinterland. La prima è appunto la cancellazione del bollo auto, per sempre o temporaneamente, sulle auto ibride o elettriche. Si tratta dell'imposta di possesso che tutti gli intestatari di un veicolo sono chiamati a pagare - in base alla cilindrata dell'auto e alla classe ambientale di appartenenza - sempre e comunque e dunque senza tenere conto dell'utilizzo.

La seconda carta è quella degli sconti e degli incentivi per comprare un'auto nuova a basse emissioni. Si tratta di un'agevolazione economica che si affianca all'ecobonus nazionale per veicoli amici dell'ambiente dal prezzo inferiore a 50.000 euro.

Bollo auto 2022, esenzioni in Lombardia per auto ibride ed elettriche

Le norme adesso in vigore in Lombardia prevedono il dimezzamento per cinque anni del bollo auto per chi compra un veicolo ibrido (benzina ed elettrico), compresi quelli a ricarica esterna o a doppia alimentazione Gpl ed elettrico o metano ed elettrico, purché immatricolati nel 2022. La facilitazione economica si affianca alla cancellazione per tre anni del pagamento del bollo per chi acquista auto, nuove o usate, di categoria Euro 5 o Euro 6, a benzina, bifuel o ibride, e dell'esenzione per sempre per le auto a idrogeno.

Non ci sono passaggi burocratici da seguire perché il dimezzamento della tassa automobilistica per le auto ibride e la cancellazione permanente per i veicoli alimentati a idrogeno è riconosciuta in automatico dal sistema in sede di pagamento.

Incentivi auto ibride ed elettriche in Lombardia

A determinare l'importo dell'incentivo per comprare un'auto ibrida o elettrica è il livello di emissioni degli inquinanti PM10, NOx e CO2. Varia da 2.000 a 8.000 euro e si tratta di un contributo a fondo perduto. Sono quindi quattro le caratteristiche di questo ecobonus. Innanzitutto la radiazione per demolizione di un'auto a benzina fino alla classe ambiente Euro 2 o diesel fino a Euro 5. Quindi l'acquisto anche in leasing di un'auto di nuova immatricolazione oppure usata, ma sempre nel rispetto del livello di emissione di inquinanti.

In terza battuta l'applicazione di uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali optional, da parte del concessionario o del venditore. Infine, ma non di minore importanza ai fine economici, è permessi la cumulabilità con altri incentivi.

Vale la pena ricordare la presenza di un contributo a fondo perduto anche per le micro, piccole e medie imprese con sede operativa nella regione Lombardia. Valido per l'acquisto di un mezzo di categoria M1, M2, M3, N1, N2 o N3 poco inquinante, condizioni essenziali sono la rottamazione o l'esportazione all'estero di un'auto alimentata a benzina fino a Euro 2 o diesel fino a Euro 5 incluso e acquistando quella nuova, anche con la formula del leasing finanziario.