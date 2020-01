Bollo auto Toscana 2020, calcolo e pagamento. Tutti i casi

C'è anche il bollo auto 2020 da pagare nella regione Toscana e non si tratta di un appuntamento facoltativo. Tutti i possessori di un'auto sono infatti chiamati a versare ogni anno questa imposta. La sua caratteristica di base è che non si tratta di una tassa legata all'utilizzo del mezzo e né ai chilometri percorsi.

Questa è infatti una imposta legata al possesso del mezzo, la cui somma da pagare è legata alla potenza del veicolo e alla classe ambientale di appartenenza tra Euro 0 a Euro 6. La Regione Toscana ha elaborato un vero e proprio prontuario (non dimentichiamo che è una imposta a carattere regionale) ovvero ha spiegato tutti i dettagli non solo in relazione al calcolo e al pagamento.

Ma anche ai casi particolari su chi deve e non deve pagare il bollo auto, dove e come si effettua il versamento della somma richiesta e come comportarsi con le auto nuove e usate di prima immatricolazione. Analizziamo quindi

Pagamento e calcolo bollo auto 2020 in Toscana

Bollo auto 2020 Toscana, i casi particolari

Ci pensa quindi la Regione Toscana a fissare tutti i dettagli sul calcolo e il pagamento del bollo auto, sulle tariffe da applicare e sulle modalità per mettersi in regola. Il bollo auto 2020 è calcolato tenendo conto della potenza massima del motore espressa in KW.

Per sapere quanti sono quelli del proprio veicolo occorre consultare la carta di circolazione. La cifra va quindi moltiplicata per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo da Euro 0 a Euro 6, secondo la tabella analitica appositamente elaborata.

Tutto molto semplice e rapido, anche perché nella cifra da pagare occorre indicare solo due decimali dopo la virgola. In ogni caso, l'importo del bollo auto 2020 non può essere inferiore alla soglia di 23,12 euro e si ricorda l'esistenza di numerose piattaforme per il calcolo gratuito e online.

La Regione Toscana prevede anche casi di pagamento frazionato. Pensiamo ad esempio alle auto con potenza superiore a 35 KW (così come da carta di circolazione), rispetto a cui l'importo del bollo 2020 è dovuto dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 8 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre.

E ancora: per i veicoli con potenza fino a 35 KW, è dovuto dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 6 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio. Sono quindi chiamati a pagare di meno rispetto alla cifra piena del bollo auto 2020 i veicoli di interesse storico e collezionistico con tra 20 e i 29 anni di vita. Per tutti loro è previsto il dimezzamento dell'importo.

La riduzione è invece pari a un quarto del tributo dovuto per auto a uso promiscuo con alimentazione gpl o metano, al termine dei primi cinque anni in cui si applica invece la esenzione totale. A tal proposito, cancellazione permanente del bollo auto 2020 in Toscana per i veicoli adattati per il trasporto di disabili e per quelli intestati a disabili, purché di cilindrata fino a 2.000 cc se a benzina e fino a 2.800 cc se a diesel.