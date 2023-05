Che differenza c'è davvero tra le auto delle grandi marche e quelle popolari a prezzi abbordabili?

La preferenza degli automobilisti per vetture di segmento più lussuoso è una tendenza comune che si riscontra anche in altri settori di acquisto. La ricerca di esclusività e un design superiore che conferisca uno status elevato sono elementi chiave nella scelta dei prodotti. Le case automobilistiche adottano una strategia relativamente semplice: sviluppano una piattaforma comune per poi progettare, sviluppare e posizionare due o tre modelli di auto diversi per pubblici differenti.

Di conseguenza, si creano differenze di prezzo che influenzano la decisione d'acquisto. Al fine di comprendere l'entità del divario di prezzo tra le vetture premium e quelle di fascia media, Felipe Munoz, Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics e autore di un articolo su motor1, ha preso in considerazione 11 modelli di auto appartenenti allo stesso gruppo e segmento, con motori e allestimenti simili. Ecco i risultati:

Alfa Romeo Stelvio vs Maserati Grecale

Skoda Fabia vs Audi A1

Hyundai Grandeur vs Genesis G80

Ford Expedition vs Lincoln Navigator

Toyota Venza vs Lexus NX

Peugeot 3008 vs DS 7

Volkswagen Touareg vs Porsche Cayenne

Honda Civic vs Acura Integra

Chevrolet Traverse vs Buick Enclave vs Cadillac XT6

Skoda Octavia vs Volkswagen Golf vs Audi A3

Opel Mokka-e vs DS 3 E-Tense

Alfa Romeo Stelvio vs Maserati Grecale

Skoda Fabia vs Audi A1

, equipaggiata con un motore a benzina da 300 CV, presenta un prezzo più elevato del 5% rispetto all', anch'essa dotata di un motore a benzina da 280 CV. Si tratta del secondo divario di prezzo più contenuto tra tutti gli esempi considerati, sebbene si tratti di un confronto tra un brand premium e uno di lusso. Con una differenza di prezzo al dettaglio di 3.322 euro, potrebbe sorgere la preoccupazione di una possibile cannibalizzazione tra i due modelli.

Considerando entrambi i modelli con una potenza di 95 CV e un allestimento di punta, confrontiamo Audi A1 S-Line a benzina con Skoda Fabia a benzina. Il risultato mostra che l'Audi ha un prezzo superiore del 8%, equivalente a 1.750 euro. Chi è disposto a pagare questa somma aggiuntiva per passare da una Skoda a un'Audi?

Hyundai Grandeur vs Genesis G80

Hyundai, nella sua versione Caligraphy, è equipaggiata con un motore a benzina da 290 CV, mentre Genesis, nella sua configurazione Sport Package, monta un motore a benzina da 304 CV. La Genesis, essendo una variante premium, ha un prezzo superiore del 33% rispetto alla Hyundai.

Ford Expedition vs Lincoln Navigator

Tra i due modelli, il Lincoln nell'allestimento Black Label presenta il divario di prezzo più ampio, con un costo superiore del 40% rispetto al Ford con allestimento Timberline. Lincoln Navigator è dotato di un motore a benzina da 450 CV, mentre Ford Expedition vanta un motore da 440 CV.

Toyota Venza vs Lexus NX

Un automobilista ha la possibilità di acquistare Toyota Venza Limited, equipaggiata con un motore a benzina da 219 CV, al prezzo di 40.253 dollari. Se desidera invece optare per un modello premium, Lexus NX 250 Luxury, con un motore da 203 CV, avrà un costo di 45.700 dollari, un aumento del 14% rispetto alla Venza.

Peugeot 3008 vs DS 7

Nonostante l'obiettivo di Stellantis di posizionare DS come uno dei tre marchi premium della propria gamma, in questa situazione il divario tra le versioni PHEV da 300 CV di questi C-Suv è relativamente ridotto, pari all'1%. Peugeot presenta l'allestimento GT, mentre la DS offre l'allestimento GT Pack.

Volkswagen Touareg vs Porsche Cayenne

Da quando sono stati introdotti sul mercato 20 anni fa, i suv di Volkswagen e Porsche hanno condiviso numerosi elementi. Volkswagen Touareg R PHEV, equipaggiata con un motore da 462 CV, è disponibile al prezzo di 90.995 euro. D'altra parte, Porsche Cayenne Platinum PHEV, che vanta la stessa potenza, ha un valore di 102.901 euro.

Honda Civic vs Acura Integra

La nuova Acura Integra, che può essere considerata la controparte di lusso della Honda Civic, presenta un divario di prezzo del 20%. La versione Integra A-Spec, equipaggiata con un motore a benzina da 200 CV, supera in termini di costo la Honda Civic, che anch'essa ha un motore a benzina da 200 CV.

Chevrolet Traverse vs Buick Enclave vs Cadillac XT6

Cadillac XT6 Premium Luxury mostra un aumento di prezzo del 13% rispetto alla Buick Enclave Premium, la quale a sua volta è più costosa del 6% rispetto alla Chevrolet Traverse Premier.

Skoda Octavia vs Volkswagen Golf vs Audi A3

Le utilitarie popolari appartenenti al Gruppo Volkswagen presentano differenze di prezzo significative. Equipaggiate con motori a benzina da 110 CV e allestimenti di base, Audi A3 Advanced presenta un aumento di prezzo del 15% rispetto alla Volkswagen Golf Life. A sua volta, Volkswagen è più costosa dell'8% rispetto alla Skoda Octavia Active.

Opel Mokka-e vs DS 3 E-Tense

Il divario di prezzo si riflette anche nel segmento delle vetture elettriche. DS 3 So Chic, con un motore da 136 CV, presenta un prezzo di 39.880 euro prima degli incentivi, rappresentando un aumento del 13% rispetto al prezzo di Opel Mokka-e Edition, che offre la stessa potenza.

Rimani aggiornato!

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra