Chi produce motori, tecnologia, impiantistica auto Dr sempre più vendute e dove sono fatte realmente

Dr Automobiles è un produttore automobilistico italiano fondato nel 2006 dall'imprenditore Massimo Di Risio con sede a Macchia d'Isernia, in Molise. Nonostante sia un'azienda italiana, Dr importa componenti dal marchio auto cinese Chery, il che consente di ridurre i costi generali del finanziamento e di posticipare i pagamenti e pagando una rata più elevata dopo due anni. Si tratta di un caso piuttosto singolare nel panorama del settore automobilistico. Approfondiamo in questo articolo:

Auto Dr: chi produce i motori, tecnologia, impiantistica

Non solo Dr, c'è anche il marchio Evo

Dr Automobiles è stata fondata nel 2006 a Macchia d'Isernia dall'imprenditore Massimo Di Risio, ed è un'azienda automobilistica italiana che importa i componenti necessari alla produzione delle sue vetture dalla cinese Chery Automobile, assemblandoli poi in Italia. La gamma Dr utilizza solo motori appartenenti alla famiglia Acteco di Chery, disponibili nelle varianti a benzina aspirata e turbo, con o senza impianto bifuel benzina-GPL. I veicoli Dr sono equipaggiati con il motore diesel Multijet 1.9 di Fiat Powertrain Technologies.

Ad esempio, Dr 3.0 monta un motore Acteco quattro cilindri da 1.5 litri, con distribuzione a catena, che eroga una potenza di 116 CV a 6.000 giri/min e una coppia di 135 Nm a 2.750 giri/min. Dr 4 è dotata di un motore prodotto da Jac e omologato Euro 6, mentre Dr 5 può essere equipaggiata con il motore Acteco da 1.5 litri, disponibile in versione turbo con 155 CV o aspirata con 117 CV.

Dr 6.0 è basata sul modello cinese Chery Tiggo 7 Pro ed è spinta da un motore quattro cilindri turbo benzina da 1.5 litri, in grado di erogare una potenza di 154 CV e una coppia di 210 Nm, abbinato a un cambio a variazione continua CVT a nove rapporti che trasferisce la potenza alle ruote anteriori. La vettura è dotata di sospensioni anteriori con schema MacPherson e posteriori multilink, con trazione anteriore.

Dr F35 è equipaggiata con un motore Acteco quattro cilindri da 1.5 litri, in grado di erogare 149 CV e con sistema di alimentazione a doppia alimentazione benzina/Gpl. Questo modello può essere disponibile sia con cambio manuale che automatico, entrambi a 6 rapporti. La durata dell'impianto GPL auto non è prestabilita, ma la sostituzione delle bombole deve avvenire ogni 10 anni.

La gamma Dr è dotata di una vasta gamma di tecnologie, sistemi di sicurezza e comfort, tra cui autoradio, climatizzatore, vernice metallizzata, cerchi in lega, interni pregiati, fari a Led, sensori di parcheggio, sensore pioggia, controllo automatico della velocità, airbag laterali, airbag testa, fendinebbia, tetto apribile, Bluetooth, retrocamera, vetri elettrici posteriori, sedili regolabili elettricamente, sedile del conducente regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori ripiegabili elettrici, retrovisori elettrici e indicatore di temperatura esterna.

Il Gruppo Dr Automobiles ha deciso di ampliare la propria offerta, introducendo un nuovo marchio denominato Evo, destinato a lavorare in sinergia con il brand Dr. La nuova gamma, caratterizzata da un'attenzione particolare alla praticità e all'efficienza, si presenta con una vasta scelta di propulsori, dai tradizionali motori a combustione interna ai più moderni motori full-electric, sempre contraddistinti da un'offerta di dotazioni full optional e una ridotta emissione di gas inquinanti.

La nascita del marchio Evo risale al 2020 ed è stata pensata come una sorta di costola del brand DR, noto marchio automobilistico fondato nel 2006 da Massimo Di Risio a Macchia d'Isernia. I modelli Evo sono prodotti originariamente in Cina e poi leggermente modificati in Italia, mantenendo un prezzo contenuto rispetto ai modelli Dr.