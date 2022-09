Citroen C3 2022 prezzi migliori nuova e usata. Confronto

Meglio comprarla nuova o usata? Perché Citroen C3 2022 ha un prezzo di base abbordabile, ma man mano che aumentano la qualità degli allestimenti e le prestazioni dei motori, cresce l'impegno di spesa. E in quel caso potrebbe apparire conveniente spostarsi sul mercato dell'usato. Siamo comunque davanti a una vettura molto cercata e di conseguenza non è affatto difficile andare a caccia dei prezzi migliori e di occasioni interessanti. Di certo c'è che qualunque sia il modello scelto, Citroen C3 mette sempre in mostra una forte personalità e un carattere innovativo. Punti di distinzione sono la firma luminosa anteriore, i fari diurni a Led, i fari posteriori con effetto 3D, i profili passaruota e il paraurti, le ruote con ampio diametro e gli Airbump.

Citroen C3 2022 prezzi migliori nuova

Disponibile sia a benzina e sia a diesel, i prezzo di listino di Citroen C3 2022 sono da 12.600 euro (benzina 1.2 PureTech Live e fino a un massimo di 20.100 per la 1.2 P.Tech S&S Uptown EAT6) e da 16.900 euro (a gasolio 1.5 BlueHDi S&S Feel e fino a un massimo di 19.350 per la variante 1.5 BlueHDi S&S Uptown). Ma spesso e volentieri è oggetto di sconti e promozioni. In questo momento i prezzi migliori di Citroen C3 2022 sono 9.950 euro per Citroen C3 PureTech 68 CV Live con permuta o rottamazione auto, 12.800 euro per Citroen C3 BlueHDI 100 S&S Feel con permuta o rottamazione auto. Previsti anche un ecobonus di 2.550 euro per Citroen C3 PureTech 82CV S&S Feel e un costo da 199 euro al mese iva inclusa per Citroen C3 PureTech 68 CV Feel in leasing.

Di serie sono sempre presenti airbag passeggero disattivabile, laterali e per la testa, attacchi isofix, avviso uscita involontaria di corsia, computer di bord, controllo arretramento in salita (non per 1.2 68 CV), cruise control, poggiatesta posteriori, radio digitale, sedile guida regolabile in altezza, posteriore frazionato, volante regolabile in altezza e profondità. Per tutte le Citroen C3 2022, tranne la versione Live, sono a disposizione retrovisori elettrici riscaldabili. Solo per Elle, Shine e Uptown sono presenti gli optional fendinebbia, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e sensori di parcheggio posteriori.

Citroen C3 2022 prezzi migliori usata

Sul versante dell'usato occorre valutare numerosi aspetti prima di pensare all'acquisto, dall'anno di immatricolazione della vettura ai chilometri percorsi fino alle condizioni generali di Citroen C3 2022. Al netto delle valutazioni personali, da valutare caso per caso, scopriamo come le quotazioni siano estremamente variabili. Ad esempio:

Citroen C3 PureTech 82 Feel (2022) a 11.900 euro Citroen C3 1.1 Elegance (2009) a 4.900 euro Citroen C3 BlueHDi 75 Shine (2022) a 12.800 euro Citroen C3 1.4 HDi D&G (2008) a 2.850 euro Citroen C3 1.6 HDi 90 Exclusive (2011) a 6.800 euro

Si tratta naturalmente di versioni che vanno prese così come sono, senza possibilità di personalizzazione o aggiunta di optional e i cui prezzi, essendo proposti da privati o da concessionarie, potrebbero essere trattabili.