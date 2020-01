City Car 2020 per neopatentati migliori. Modelli, prezzi e marche

Sono proprio le city car 2020 a rivelarsi le auto migliori per i neopatentati. E lo sono innanzitutto per via del rispetto dei requisiti tecnici e meccanici per consentire a un neopatentato di mettersi al volante e circolare su strada.

Ricordiamo quindi che per neopatentati non si intendono necessariamente i diciottenni che, appena raggiunta la maggiore età, si fiondano in una scuola guida per avviare l'iter che li porta al conseguimento della licenza di guida.

I neopatentati sono coloro che, indipendentemente dall'età, hanno ottenuto la patente fino a 3 anni. Sono quindi considerati tali gli automobilisti senza o comunque con poca esperienza.

Quali city car per neopatentati 2020

Le city car 2020 sono nella maggior parte dei casi perfette per i neopatentati perché rispondono in maniera perfetta ai requisiti richiesti. Due in particolare non vanno mai dimenticati. Il primo è il rapporto tra potenza e tara che non deve essere maggiore di 55.

Il secondo riguarda la potenza del veicolo che non deve essere maggiore di 70 kw. Tenendo ben presenti questi due parametri, i modelli da comprare sono

Volkswagen up!

Kia Picanto

Renault Twingo

Fiat Panda

Skoda Citigo

Citroen C1

Peugeot 108

Hyundai i10

Migliori modelli city car

Design pulito nella parte anteriore ed elegante portellone, la ragione in più per comprare Volkswagen up! è la sua ampia personalizzazione. C'è però un aspetto strettamente collegato da non perdere di vista perché l'aggiunta di optional ed extra in questa city car per neopatentati fa salire il prezzo verso l'alto. Il costo di partenza è di 13.600 euro.

Kia Picanto si basa sul design del predecessore, ma con una qualità superiore e interni equipaggiati con maggiore ricchezza. Non solo, ma a bordo c'è anche più spazio, si guida con facilità ed è dunque adatta per chi ha conseguito da poco la patente ed è tra le city car più interessanti tra cui scegliere. Disponibile con tre o cinque porte, il prezzo è da 11.100 euro.

Ci sono tutte le ragioni per far rientrare Renault Twingo tra le auto più divertenti da guidare, a iniziare dal motore collocato dietro e dalla disponibilità della trazione posteriore. L'abitacolo spazioso, il buon risparmio di carburante che è in grado di garantire e il design elegante convincono i neopatentati. Il prezzo è da 11.500 euro.

Praticamente impossibile non citare la Fiat Panda tra le auto per la città per i neopatentati, anche perché per molti è stato proprio questo modello ad averli introdotti su strada. Sono numerose le versioni tra cui scegliere (tra cui anche la release 4x4), da declinare anche in base all'alimentazione scelta tra benzina, gpl e metano. Per comprarla servono almeno 11.500 euro.

Skoda Citigo ruba l'attenzione per una serie di ragioni: è un modello gestibile, l'abitacolo è spazioso, i costi di gestione sono bassi e l'aspetto è complessivamente elegante. È possibile scegliere tra quattro livelli di allestimento ed è disponibile anche una versione elettrica con prezzo variabile tra 22.300 e 23.700 euro.

Citroen C1 ha uno stile liscio e pulito. È disponibile un solo motore, una benzina a tre cilindri da 1,0 litri, che offre la scelta di un cambio manuale a cinque marce o di un manuale automatizzato a cinque marce. Tra gli optional si segnalano anche climatizzatore, cerchi in lega, vernice metallizzata, interni pregiati, fendinebbia. Il prezzo è da 10.700 euro.

Peugeot 108 è disponibile con tre o cinque porte e la casa automobilistica propone una versione con un morbido tetto a soffietto che rende questa city car una sorta di cabriolet. Ci sono quattro allestimenti tra cui scegliere che presentano diversi gradi di finiture interne ed equipaggiamenti. Il prezzo d'acquisto è da 12.400 euro.

Con Hyundai i10 la casa automobilistica sudcoreana ha migliorato la raffinatezza e lo spazio all'interno della carrozzeria a cinque porte. Sul mercato finisce un modello compatto, spazioso e con una solida qualità costruttiva. La tecnologia del motore sotto il cofano offre buoni risultati mentre il prezzo d'acquisto è da 10.900 euro.