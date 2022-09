City Car Audi 2022 migliori da comprare in vendita e in uscita

Senza dubbio è limitativo definire Audi A1 Sportback 2022 una semplice city car poiché la sua versatilità è ben maggiore e le consente di andare al di là del contesto urbano.

Ma siamo pur sempre davanti al più piccolo dei modelli casa automobilistica tedesca, quello che ha meno ambizioni di primeggiare per performance. Il motore 1.0 con 95 o 116 CV tiene a bada i consumi e assicura una piacevole esperienza di guida.

In realtà il costruttore di Ingolstadt non fa nulla per nascondere l'attitudine sportiva, come dimostrato dalle linee moderne e sportive, dalle prese d'aria anteriori, dalla fiancata slanciata e dalle linee tridimensionali della parte posteriore.

Migliori city car Audi da comprare

Con A1 Sportback 2022, Audi ha deciso di innalzare il tasso di personalizzazione ed ecco che l'acquirente può scegliere fra più colorazioni sia per gli interni che per la carrozzeria con tetto in tinta o in Nero mythos e Grigio chronus a contrasto.

C'è una definizione ben precisa che il costruttore tedesco sta utilizzando per descrivere questo modello ed è nativo digitale, per sottolineare la connettività sempre accesa e il livello tecnologico raggiunto all'interno.

Ma anche per la sicurezza a bordo con sistemi avanzati di assistenza alla guida. Pensiamo ad Audi pre sense front per controllare situazioni di pericolo dovute ad altri veicoli, pedoni o ciclisti, anche in condizioni di scarsa visibilità, o al Lane departure warning che mantiene l'auto nella giusta corsia.

La tecnologia digitale pura di Audi A1 Sportback 2022 si declina nel digital cockpit, nel Bluetooth e nello schermo da 8,8 pollici della Radio MMI Plus con funzionalità touch e riconoscimento vocale.

La tecnologia wireless di Audi phone box e Audi Smartphone Interface consente di replicare i contenuti dello smartphone all'interno dell'auto. Capitolo prezzi, la spesa minima per Audi A1 Sportback è di 22.200 euro (25 TFSI) per la versione a benzina.

Audi A1 Sportback 2022

Siamo a bordo di un'Audi e di conseguenza anche nel caso della più piccola delle auto realizzate dalla casa automobilistica tedesca occorre prevedere ricchezza di accessori a bordo, ma altrettanti optional da comprare a parte che fanno aumentare il prezzo di listino.

Ecco dunque che Audi A1 Sportback 2022 mette sempre in mostra autoradio, climatizzatore, cerchi in lega, sensore luci, sensore pioggia, airbag laterali, airbag testa, frenata di emergenza, bluetooth, avviso cambio corsia.

Qualunque sia l'allestimento scelto c'è anche spazio per vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna.

Anche la lista degli accessori da comprare a parte è piuttosto lunga e di conseguenza l'impegno di spesa di base può facilmente schizzare verso l'alto.

La scelta si compone di vernice metallizzata, interni pregiati, navigatore satellitare, fari Led, sensori parcheggio, controllo automatico velocità, controllo adattivo velocità, antifurto, parcheggio automatico, retrocamera, retrovisori ripiegabili elettrici.