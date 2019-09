City Car economiche migliori 2019. Prezzi, modelli e marche

Sono piccole e ben attrezzate, sono economiche e piacevoli da guidare. Sono le city car o auto per la città, che anche nel 2019 sono in grado di ritagliarsi una fetta in un mercato sempre più ricco. Adesso vogliamo però sapere quale comprare ovvero quali sono i modelli e le marche da preferire con un'attenzione aggiuntiva per i prezzi. Ecco i nostri consigli sulle migliori city car economiche 2019 che si affiancano a quelli sulle auto per le città più sicure.

Peugeot 108 e Lancia Ypsilon 2019

Peugeot 108 è certamente una buona e pratica soluzione. L'auto è disponibile con un solo motore, il benzina da 1,0 litri ad aspirazione naturale che produce 71 CV e 126 Nm di coppia. Di conseguenza l'auto non vincerà alcuna gara di velocità, ma è comunque capace di assicurare divertimento al volante, anche grazie al cambio manuale a cinque marce e a uno sterzo piacevole e leggero. Anche la visibilità è eccellente con ampie finestre a tutto tondo, il che rende il parcheggio della Peugeot 108 facile da effettuare. Come la maggior parte delle vetture di queste dimensioni, non è così interessante al di fuori della città, in particolare a velocità più elevate. Il prezzo di listino di Peugeot 108 è da circa 12.000 euro.

Pollice in su per Lancia Ypsilon perché, generazione dopo generazione, modello dopo modello, continua a rimanere un'auto per la città desiderata da chi intende abbinare praticità e stile. Rispetto al passato mostra un nuovo look, più tecnologia e una leggera crescita nelle dimensioni che singifica più spazio nell'abitacolo. La qualità è migliorata con un cruscotto nuovo di zecca e una migliore qualità del materiale. Lancia Ypsilon resta nel 2019 un'auto da città accattivante e in grado di competere con la concorrenza più fresca. La piccola city car di Lancia (la sola vettura nella gamma) ha ancora quello che serve per competere contro i nuovi rivali. Il prezzo di listino di Lancia Ypsilon è da circa 13.000 euro.

Suzuki Swift e Citroen C1 2019

Buona guida e ragionevole praticità, perché non scegliere Suzuki Swift? La gamma di motori della Swift standard è composta da due unità benzina: il quattro cilindri 1.2 Dualjet aspirato naturalmente o il più moderno tre cilindri Boosterjet Turbo. Entrambi i motori sono disponibili con il sistema ibrido SHVS delicato di Suzuki. E a dirla proprio tutta, tra le opzioni di scelta c'è anche la Swift 4x4, modello unico nel settore. Prestazioni elevate, consumi contenuti e gestione ordinata sono di certo tra i punti di forza e poco importa che all'interno la raffinatezza non la fa da padrona. Il prezzo di listino di Suzuki Swift è da circa 13.000 euro.

Racchiudendo ampie dosi di tecnologia e propulsori efficienti in un'elegante forma compatta, Citroen C1 ha guadagnato popolarità tra chi cerca un'auto per la città economica desiderabile. Il ventaglio delle possibilità di acquisti si compone della configurazione a tre porte, a cinque porte o Airscape ovvero con un tetto di tela a scomparsa. Con 69 cavalli è un tre cilindri abbastanza potente e discretamente vivace. Il prezzo di listino di Citroen C1 è da circa 11.000 euro.