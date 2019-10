City car elettriche 2019-2020 in vendita. Modelli e marche a confronto

Non solo vedremo sempre più city car nei prossimi, ma anche e soprattutto sempre più modelli elettrici. Alcune saranno già in vendita nel 2019 in Italia mentre altre, sebbene siano state già ufficialmente presentate, non vedranno la luce che nei primi mesi del 2020. Tra i modelli più interessanti ci sono

Honda e

Honda e è un'auto urbana, completamente elettrica, con un'autonomia di circa 200 chilometri e un design che unisce tecnologia e un tocco di vintage. Ma c'è anche un'altra ragione per cui questo modello è interessante. La casa automobilistica giapponese ha infatti confermato l'intenzione di entrare nel settore con una gamma di soluzioni di ricarica e gestione dell'energia.

Il marchio ha mostrato come la sua tecnologia possa essere utilizzata per supportare la ricarica dei veicoli. Honda ha lanciato il caricabatterie costituito da un sistema di ricarica a parete o su piedistallo, con una potenza massima di 7,4 kW (alimentatore monofase) o 22 kW (alimentatore trifase).

Questa uscita consente ai proprietari di Honda e di caricare fino al 100% della capacità in 4,1 ore ovvero in tempi significativamente più ridotti rispetto a una normale presa a muro.

Mini Cooper SE

Arriva la prima auto elettrica pura di Mini. La Cooper SE offre un'autonomia compresa tra 235 e 270 chilometri e la capacità di raggiungere i 100 chilometri orari in 7,3 secondi.

L'elettronica include Apple CarPlay, un display multi-informazioni da 5,5 pollici sul cruscotto e un display Lcd da 6,5 pollici in un grande cerchio nella parte superiore della consolle centrale. La batteria agli ioni di litio da 32,6 kWh forma una T che corre tra i sedili anteriori e sotto i sedili posteriori.

La ricarica di Mini Cooper SE è possibile grazie a una presa da 12 volt, un caricatore da parete o stazioni di ricarica pubbliche, inclusa la ricarica rapida a 50 kW. In questo modo è possibile ottenere una carica dell'80% in 35 minuti.

Opel Corsa-e

Dopo aver svelato la versione completamente elettrica della sua Corsa, Opel ha ora confermato che alla produzione sarà dato il via all'inizio del 2020. Opel Corsa-e è dotata di una batteria da 50 kWh e un'autonomia di percorrenza di 330 chilometri.

Una ricarica di 30 minuti può aumentare la capacità all'80% e la batteria viene garantita per otto anni. Sul versante delle prestazioni, Corsa elettrica produce fino a 136 CV e 260 Nm di coppia e ha tre modalità di guida: Normale, Eco e Sport.

L'auto elettrica può passare da zero a 50 chilometri orari in 2,8 secondi e da zero a 100 chilometri orari in 8,1 secondi. Questo modello fa parte di una strategia più ampia che prevede una versione elettrica di ogni modello entro il 2024.

Peugeot e-208

Peugeot e-208, con una potenza di 100 kW e autonomia di 340 chilometri, condivide la sua piattaforma con gli equivalenti modelli di 208 benzina e diesel. Sotto al cofano, una unità elettrica da 134 CV riesce a dare una grande spinta: per il costruttore bastano 8,1 secondi per raggiungere 100 chilometri orari da fermo.

Gli interni della e-208 sono molto curati e presentano un mix di materiali tattili e tecnologia. Un display di infotainment da sette pollici e strumenti digitali sono standard e comprendono il supporto di Apple CarPlay e Android Auto.

Una versione da 10 pollici dello schermo centrale viene fornita con il modello GT, offrendo grafica e navigatore satellitare migliorati con aggiornamenti sul traffico in tempo reale.

Volkswagen ID.3

Il prezzo inferiore a 30.000 euro promesso da Volkswagen si applica al modello base dell'ID.3, che ha una batteria da 45 kWh e offre 330 chilometri di autonomia.

La compagnia tedesca non ha ancora fornito informazioni sui prezzi per le due varianti di capacità maggiore dell'auto, che saranno dotate di batterie da 58 kWh e 77 kWh e offriranno rispettivamente circa 420 e 550 chilometri per carica. Volkswagen ID.3, che ricorda la famosa berlina Golf della casa automobilistica tedesca, ha il potenziale per essere un'auto che rappresenterà uno spartiacque per Volkswagen.

Sarà il primo veicolo costruito sulla nuova piattaforma modulare completamente elettrica della società do Wolfsburg.