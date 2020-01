City car elettriche 2020 in vendita e uscita. Modelli, marche e prezzi auto elettriche città

L'efficienza è massima e il risparmio nei consumi è assicurato perché da una parte ci sono tutti i vantaggi che le auto elettriche portano con sé e dall'altra ci sono le city car ovvero quei modelli progettati espressamente per muoversi in un contesto cittadino.

Sono in molti a scegliere di acquistare veicoli elettrici, anche perché sono disponibili in un'ampia gamma di design e configurazioni. Sia per chi è alla ricerca di molto spazio per passeggeri e carico e sia per chi preferisce una soluzione compatta, le opzioni sono numerose.

Allo stesso tempo, anche la forbice di prezzo è molto ampia così da andare incontro a più esigenze. La nostra lista delle city car elettriche 2020 da consigliare si compone di

BMW i3

Fiat 500 elettrica

Mitsubishi i-MIEV

Nissan Leaf

Renault Twingo elettrica

Renault Zoe

Skoda Citigo

Modelli, marche e prezzi city car elettriche 2020

BMW i3 è una quattro porte piccola e lussuosa che è disponibile anche in una versione sportiva. La nuova versione è equipaggiato con un pacco batteria più grande da 42 kWh che fornisce una portata stimata di circa 240 chilometri. La cabina funzionale e accogliente dell'i3 è confortevole e favorisce i lunghi spostamenti. Prezzo da 40.100 euro.

Tra le grandi attese dell'anno c'è Fiat 500 elettrica che poco dovrebbe avere in comune con quella versione lanciata nel mercato nordamericano e, a quanto pare, destinata a usciere di scena. Questo speciale modello dell'auto per la città italiana farà della personalizzazione e della desiderabilità i tratti distintivi. In presentazione a marzo 2020, i prezzi sono naturalmente da definire ma saranno superiori rispetto al modello standard.

Sedili anteriori riscaldati e specchietti laterali, volante rivestito in pelle e pomello del cambio, sistema remoto per attivare l'aria condizionata e la ricarica con timer, cerchi in lega di alluminio da 15 pollici possono bastare per rendere Mitsubishi i-MIEV tra i modelli di city car più interessanti sul mercato? Prezzo da 29.400 euro.

Nissan Leaf è stato il primo veicolo elettrico a batteria ad entrare nel mercato di massa. Da allora la casa automobilistica giapponese ha prodotto due generazioni, insieme a una versione Plus per il 2019, che hanno allungato l'autonomia di percorrenza fino a circa 360 chilometri. Apprezzata per le funzioni di assistenza al guidatore e l'accelerazione fluida. Prezzo da 36.700 euro.

Renault Twingo elettrica è uno dei modelli di auto elettriche più attese perché questa city car riesce a far parlare di sé per la sua caratteristica di avere il motore installato nella parte posteriore dell'auto anziché in quella anteriore. Un accorgimento che secondo la casa automobilistica francese innalza il livello di sicurezza.

Renault Zoe è alimentato da un motore da 88 CV che guida le ruote anteriori con le batterie montate sotto il pavimento. Poiché il pacco batteria è costoso e ha una durata limitata, viene data la possibilità di noleggiare la batteria separatamente dalla Renault. Sono necessarie circa otto ore per caricare Zoe tramite un caricabatterie wallbox o mezzora per caricarlo all'80% da un caricabatterie rapido. Prezzo da 34.100 euro.

Skoda Citigo è spaziosa per un'auto così piccola. Gli interni sono essenziali, ma robusti e realizzati con precisione. Se di serie sono presenti climatizzatore, airbag laterali, vetri elettrici anteriori, tra i principali optional ecco autoradio, cerchi lega, vernice metallizzata, fendinebbia, sensori parcheggio, sensore luci, controllo automatico velocità, frenata di emergenza, tetto apribile e tetto panoramico. Prezzo da 22.300 euro.