City Car Peugeot 2022 migliori in vendita e in uscita da comprare

Sono auto per la città e di conseguenza sono espressamente concepite per utilizzo in un contesto urbano. In realtà Peugeot 108 e soprattutto la più grande Peugeot 208 sono in grado di offrire qualcosa in più in termini di esperienza. Entriamo allora nei dettagli analizzando più a fondi questi modelli Peugeot di city car da comprare.

Peugeot 108, auto per la città 2022

Peugeot 108 è un modello di city car da tenere in considerazione perché si tratta di un'auto che propone un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione. Significa che si rivela interessante soprattutto per la fascia giovanile di automobilisti alla ricerca di novità e di uno stile proprio.

È possibile scegliere fra modelli a tre e cinque porte, look più pratici e più modaioli ed è disponibile anche con tetto apribile in tela. Peccato solo che sotto al cofano non si può andare oltre al motore 1.0 a benzina.

Per essere una piccola auto per la città, Peugeot 108 ha differenti ragioni per riuscire a fare la differenza rispetto ad altri modelli collocati nello stesso segmento di mercato.

Pensiamo ad esempio al più che apprezzabile equipaggiamento di serie. In tutte la varianti di questa city car riescono infatti a trovare sempre spazio alcune dotazioni fondamentali come autoradio, climatizzatore, airbag laterali, airbag testa, bluetooth, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, radio Dab.

E il tutto senza dimenticare i tanti optional con cui migliorare il piacere di stare a bordo. Il riferimento va a cerchi in lega, vernice metallizzata, navigatore satellitare, fendinebbia, sensore luci, frenata di emergenza, avviso cambio corsia, riconoscimento segnali stradali e retrocamera. Il prezzo di Peugeot 108 è da 12.400 euro.

City car Peugeot 208 2022

Peugeot 208 è uno dei grandi classici del mercato e ancora oggi è una delle offerte più eleganti in circolazione. La forza della casa automobilistica francese va cercata nell'allargamento delle opzioni di scelta che adesso includono le alimentazioni a benzina, diesel ed elettrica.

E poi ci sono gli interni di primo piano perché la qualità del materiale con profili a contrasto, dettagli cromati e cuciture reali, sono di solito presenti a bordo di una categoria superiore.

A osservare da vicino Peugeot 208 si scopre come l'update rispetto alla Peugeot 108 in termini di equipaggiamento di serie c'è ma non è poi così evidente. In dote porta sempre autoradio, climatizzatore, vernice metallizzata, sensore luci, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, frenata di emergenza, bluetooth, avviso cambio corsia.

E allo stesso modo c'è sempre spazio per riconoscimento segnali stradali, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, indicatore temperatura esterna, radio Dab. Vale quindi la pensa ricordare la presenza degli optional per innalzare la qualità generale.

Si tratta di cerchi in lega, interni pregiati, navigatore satellitare, fari Led, sensori parcheggio, controllo adattivo velocità, antifurto, tetto panoramico, parcheggio automatico, retrocamera. Il prezzo di Peugeot 208 è da 14.900 euro (benzina), 18.100 (diesel) 33.400 (elettrica).