Code auto, incidenti, traffico in tempo reale sempre aggiornato con servizi e applicazioni cellulari 2022

La stagione dei grandi trasferimenti è già iniziata e per gli italiani (e non) alle prese con l'organizzazione delle proprie vacanze è certamente utile conoscere quelle soluzioni che permettono di ottimizzare i tempi.

Tradotto in termini concreti significa sfruttare quelle soluzioni tecnologiche, come le app per cellulari, che informano in tempo reale sull'andamento del traffico tra incidenti e code auto. Le soluzioni non mancano, come vediamo meglio in questo articolo:

Traffico in tempo reale, quali app per cellulari

Code auto e incidenti: applicazioni cellulari 2022

Traffico in tempo reale, quali app per cellulari

Here WeGo utilizza la guida vocale turn-by-turn con indicazioni di guida. Consente anche di trovare parcheggio a destinazione e farsi guidare. Se si visitano spesso gli stessi luoghi, l'app consente di salvarli in una raccolta per organizzarli e ritrovarli più facilmente. Oppure di utilizzare i collegamenti per ottenere indicazioni per raggiungerli con un clic.

Se c'è bisogno di fare una sosta extra o di percorrere una strada specifica è possibile aggiungere tappe agli itinerari. Here WeGo permette quindi di salvare i dati mobili e mantenere la rotta anche senza una connessione Internet. Ecco quindi l'opzione di scaricare la mappa di una regione, paese o continente e completare il viaggio rimanendo completamente offline.

Segnaliamo Q Traffic che permette l'integrazione delle mappe di Google per avere le principali info di traffico sulle principali strade, autostrade e tangenziali.

Al suo interno c'è spazio per le informazioni dei CCISS e della nostra Community su code, cantieri e tutto quanto è necessario sapere per scegliere il momento e la strada giusta prima di metterti in viaggio. Ecco poi la sveglia che avvisa all'ora scelta sulla situazione del traffico per il percorso selezionato. In più telecamere, numeri utili e offerte dedicate alla cura della propria automobile.

Code auto e incidenti: applicazioni cellulari 2022

Inevitabile citare Google Maps. L'app consente di arriva a destinazione più velocemente con gli aggiornamenti in tempo reale. In pratica aiuta a evitare code e rallentamenti ricevendo informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e sugli orari di arrivo stimati; prendere l'autobus o il treno oppure utilizza un servizio di ridesharing grazie alle informazioni sul trasporto pubblico in tempo reale; risparmiare tempo con la rielaborazione automatica del percorso in base al traffico, agli incidenti e alle chiusure stradali in tempo reale. Infine, grazie a Live View in Google Maps, visualizza il tuo percorso con frecce e indicazioni stradali visualizzate direttamente in realtà aumentata.

ViaMichelin aiuta a calcolare velocemente e con precisione il percorso in auto a partire dalla posizione, l'indirizzo o quello di uno dei contatti. Propone diversi itinerari con il tempo di percorrenza, la distanza e il costo stimato tra pedaggi, bollini, carburante secondo il tipo di veicolo. Ecco quindi la possibilità di personalizzare il consumo di carburante per calcolare con esattezza il costo del tragitto. Per ottenere maggiore precisione, basta indicare direttamente il modello dell'auto per ottenere il suo consumo specifico.