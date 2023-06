Come comprare ora la Dacia Sandero a 9mila euro in attesa nuovo modello fortemente rinnovato (anticipazioni)

Dacia Sandero è una compatta e spaziosa che si distingue per il suo prezzo accessibile. La sua nuova generazione presenta un design più attraente e una maggiore attenzione alla sicurezza, grazie all'impiego di una moderna struttura del telaio e all'inclusione degli airbag posteriori per la testa e del sistema di frenata automatica d'emergenza.

L'abitacolo offre una rifinitura semplice ma piacevole, con un pratico supporto regolabile per smartphone e un display da 8 pollici nella console che estende le funzionalità strumentali dell'auto. La guida della Sandero è intuitiva, ma il suo assetto è pensato per un utilizzo tranquillo, con uno sterzo leggero sebbene poco preciso e diretto. Gli innesti delle marce del cambio manuale possono risultare ruvidi, mentre il cambio automatico di tipo CVT si distingue per la sua fluidità e complessiva piacevolezza. Approfondiamo ora:

La versione di base della Dacia Sandero , denominata Streetway SCe 65 nell'allestimento Essential, è dotata di un motore a benzina aspirato da 1.0 litri a tre cilindri, capace di erogare una potenza di 67 CV. Il suo prezzo di listino è di 12.500 euro. Grazie alle sue emissioni di CO2 comprese tra 61 e 120 g/km (con un valore di NOx inferiore a 85,8 mg/km), è possibile beneficiare di un incentivo di 2.000 euro offerto dalla Regione Lombardia, a condizione di rottamare contemporaneamente un veicolo.

Il venditore o il concessionario è tenuto a concedere uno sconto del 12%, pari a 1.500 euro. Grazie a questi sconti combinati, che totalizzano 3.500 euro, applicati nella Regione Lombardia, il prezzo finale dell'auto si riduce a 9.000 euro. Regione Lombardia ha infatti approvato una serie di incentivi volti a promuovere il rinnovo del parco veicoli. Questi incentivi per l'acquisto si applicano a veicoli alimentati a benzina, diesel, metano, Gpl, ibridi, elettrici o a idrogeno, offrendo un contributo finanziario che varia da 1.000 a 4.000 euro a seconda del tipo di veicolo.

Facciamo presente che nella provincia autonoma di Trento sono previsti incentivi volti a facilitare l'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 esclusivamente elettrici, con un prezzo di listino inferiore a 50.000 euro, da parte di privati. Tali incentivi richiedono la contemporanea rottamazione o sostituzione di veicoli M1 inquinanti con motori a benzina o diesel fino allo standard Euro 5. Il contributo erogato consiste in 3.000 euro per la rottamazione e 2.000 euro per la sostituzione.

Nel Comune di Genova, è stato aperto un bando finalizzato a migliorare la qualità dell'aria, rivolto a privati, micro, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi con partita Iva ed enti del terzo settore. Tra le misure adottate, è prevista l'erogazione di un contributo per l'acquisto di veicoli nuovi a basso impatto ambientale, a condizione che si proceda alla rottamazione di veicoli più inquinanti già interessati da precedenti ordinanze di limitazione del traffico o di prossima emissione.

Per i privati, i massimali dei contributi sono i seguenti: 800 euro per l'acquisto di ebike, moto e scooter ibridi ed elettrici; 9.000 euro per veicoli elettrici e a idrogeno; 6.000 euro per veicoli ibridi conformi allo standard Euro 6D-temp o successivi; 5.000 euro per veicoli a metano, Gpl, benzina-metano o benzina-GPL conformi allo standard Euro 6D-temp o successivi; 4.000 euro per veicoli a benzina conformi allo standard Euro 6D-temp o successivi e a diesel conformi allo standard Euro 6D-temp o successivi.

La prossima generazione della Dacia Sandero comprenderà anche una versione completamente elettrica. Il ceo di Dacia, Denis Le Vot, ha annunciato che la futura Sandero elettrica avrà un'autonomia limitata e tempi di ricarica più lunghi al fine di mantenere un prezzo di acquisto accessibile.

La nuova Dacia Sandero utilizzerà una variante di base delle piattaforme dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, inclusa la piattaforma CMF-B EV, che sarà impiegata anche per i futuri modelli R4, R5 e Nissan Micra.

Al fine di mantenere i costi contenuti, il ceo ha menzionato l'eventuale utilizzo di una batteria al sodio che potrebbe avere una capacità limitata e un peso maggiore, ma che risulterebbe più economica. Dacia Sandero potrebbe essere disponibile sia in una versione full hybrid che in una versione completamente elettrica. Il responsabile del design ha fornito alcuni indizi sul possibile design della nuova vettura, che si ispirerà al concept della Bigster.

Introdotto l'allestimento Extreme per Dacia Sandero, che si distingue per un aspetto più sofisticato e ispirato al mondo dei veicoli fuoristrada, grazie a una serie di personalizzazioni estetiche.

