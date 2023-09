Come vanno davvero le auto cinesi (Byd, MG, Dfsk, Chery, Omoda) in vendita in Italia? Affidabilità e problemi

Il mercato delle auto cinesi in Italia è in fase di evoluzione con l'introduzione di veicoli sempre più sofisticati e affidabili. L'influenza cinese nell'industria automobilistica ha radici che precedono l'era della mobilità elettrica, risalendo al periodo delle vetture a benzina. Inizialmente, le auto cinesi erano posizionate nel segmento economico del mercato italiano, offrendo prezzi competitivi.

In passato, le automobili cinesi presenti in Italia si caratterizzavano per dimensioni compatte, prezzi accessibili e dotazioni limitate, inclusa la sicurezza. Negli ultimi anni, i produttori cinesi hanno elevato il livello qualitativo dei loro veicoli, ottenendo valutazioni sempre più positive nei test EuroNcap. Di più. hanno arricchito le vetture con una serie di accessori di serie e ampliato l'offerta di optional tecnologici.

Con l'avvento della mobilità elettrica, i marchi cinesi hanno dimostrato di poter competere con successo anche con i produttori occidentali, presentando modelli all'avanguardia in termini di tecnologia ed efficienza energetica. Questi cambiamenti nel panorama delle automobili cinesi in Italia indicano una tendenza verso un mercato più diversificato e concorrenziale, con una crescente offerta di veicoli cinesi di alta qualità destinati a guadagnare una fetta sempre maggiore di clienti nel paese. Approfondiamo i dettagli

Auto di marche cinesi in Italia, come vanno

Affidabilità e qualità auto di marche cinesi

Auto di marche cinesi in Italia, come vanno

Byd Atto 3 si distingue per uno schermo ad alta risoluzione da 12,8 pollici posizionabile sia in orizzontale che in verticale. Tutti i modelli Atto 3 dispongono di una scheda SIM per la connessione in tempo reale, consentendo aggiornamenti over-the-air e applicazioni avanzate. La vettura è equipaggiata con un pacco batterie al ferro-litio-fosfato da 60,48 kWh che utilizza la tÈ dotata anche di una pompa di calore per la gestione termica della batteria. Con 204 CV, può percorrere fino a 420 km con una carica. Il prezzo parte da 41.690 euro.

Il suv Lynk & Co 08 offre prestazioni all'avanguardia grazie all'impiego di tecnologie innovative e soluzioni progettuali moderne. Basato sulla piattaforma CMA modernizzata sviluppata da Geely e Volvo, il veicolo si colloca tra il modello 01 e l'ammiraglia Lynk & Co 09. Il design esterno è sobrio ed elegante, con luci di marcia che richiamano lo stile dei modelli Zeekr. Il prezzo di partenza è di 35.000 euro.

Chery Tiggo TJ-1 presenta un design con linee squadrate e ampi paraurti neri, caratteristiche tipiche dei veicoli fuoristrada. Sarà disponibile con un motore a benzina da 1.6 litri e una versione ibrida plug-in con trazione integrale. Il prezzo stimato è di circa 13.500 euro.

A bordo della MG 4, spicca un display digitale da 7 pollici, mentre al centro della plancia trova posto un touchscreen multimediale da 10,25 pollici. MG ha mantenuto pulsanti fisici anche sul volante, che è dotato di tasti personalizzabili. La dotazione di serie, già ricca nella versione base, include sensori di parcheggio posteriori, cruise control adattivo e climatizzatore automatico. La MG4 base, con 170 CV, offre una sensazione di vigore grazie a una coppia di 250 Nm immediatamente disponibile. Il prezzo di partenza dell'MG4 è di 29.000 euro.

Omoda 5 è un suv di segmento B con uno schermo digitale da 20,5 pollici per l'infotainment e un design moderno e minimalista. È equipaggiato con un motore Kunpeng 1.6TGDI. La vettura è dotata di una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui il controllo vocale, Android Auto e Apple CarPlay. Il prezzo varia a seconda della versione scelta.

Dfsk Glory iX5 è un crossover coupé di grandi dimensioni prodotto dalla casa automobilistica cinese Sokon. Il veicolo si distingue per il design moderno e sofisticato, l'abitacolo spazioso e raffinato, e l'ampia gamma di accessori di serie all'avanguardia. È dotato di trazione anteriore e monta un potente motore a benzina turbo 1.5 a quattro cilindri. Il prezzo di base si aggira intorno ai 29.000 euro.

Affidabilità e qualità auto di marche cinesi

Il progresso costante nella qualità delle auto cinesi è innegabile, grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo compiuti dalle case automobilistiche della Cina. Si tratta di modelli che sono sempre più vicini se non equivalenti a quelli richiesti dagli standard europei, come dimostrato dalle prove su strada degli esperti del settore automotive.

A sottolineare questa crescita è il lancio della Seagull Byd sul mercato asiatico, dimostrando l'espansione sempre più incisiva dei costruttori cinesi nei mercati internazionali. Nonostante il suo prezzo accessibile, questa piccola quattro porte elettrica è dotata di notevoli caratteristiche tecniche, tra cui una batteria da 31 kWh e un motore da 75 CV.

Tra i marchi automobilistici cinesi di rilievo, spicca Lynk&Co, una sussidiaria del gruppo Volvo, che ha presentato un modello ibrido di grande interesse sia dal punto di vista estetico che tecnologico. La casa automobilistica Great Wall è presente sul mercato italiano con modelli dal design moderno, sebbene alcuni di essi possano avere consumi elevati. Ma la Cina è anche rappresentata da automobili ad alte prestazioni come la Hongqi, in grado di vantare accelerazioni comparabili a quelle di una Ferrari.

La Cina sta emergendo come un leader nella tecnologia di guida autonoma. Il marchio Byton si appresta a lanciare in Europa un modello altamente tecnologico a prezzi accessibili, mentre Dr, il principale produttore automobilistico cinese, assembla in Italia un'auto cittadina economica, utilizzando componenti importati da Chery e JAC Motors. Polestar, una joint venture con Volvo, è pronta a fare il suo ingresso sul mercato italiano, mentre l'eccezionale supercar di Hongqi, sebbene costosa, offre prestazioni paragonabili a quelle delle Ferrari.

La Cina è ormai uno dei principali produttori di auto a livello globale, e la sua espansione sui mercati internazionali è stata costante negli ultimi anni. Il mercato europeo è un obiettivo di grande interesse per i produttori cinesi, desiderosi di conquistare quote di mercato sempre più significative.

L'attuale contesto economico, caratterizzato da crisi e inflazione, ha spinto numerose famiglie italiane a considerare le automobili come un'alternativa più economica. La crescente parità di qualità tra i prodotti cinesi e le automobili europee, giapponesi e sudcoreane, come quelle di Fiat, Nissan e Kia, rappresenta un incentivo aggiuntivo per i consumatori a optare per queste vetture.

Rimani aggiornato!

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra