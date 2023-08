Come vanno davvero le auto delle marche emergenti (Dr, Mg, Byd, Lynk, etc) sempre più vendute in Italia

Il panorama del mercato delle auto cinesi in Italia è spesso poco conosciuto, ma sembra destinato a subire importanti cambiamenti con l'introduzione di modelli sempre più completi e affidabili. L'influenza cinese nel settore automobilistico risale a tempi precedenti l'era della mobilità elettrica, avendo avuto inizio già durante l'epoca delle vetture a benzina. In quel periodo, le auto cinesi venivano spesso offerte a prezzi molto competitivi al fine di coprire il segmento di mercato economico.

Se inizialmente le vetture cinesi in Italia erano caratterizzate da dimensioni compatte, prezzi contenuti e dotazioni ridotte, compresa la sicurezza, negli ultimi anni i marchi cinesi hanno alzato il livello qualitativo, ottenendo punteggi sempre più elevati ai test EuroNcap. Hanno arricchito le vetture con accessori di serie, ampliato il catalogo degli optional tecnologici e, grazie alla mobilità elettrica, sono in grado di presentare modelli che possono competere con successo anche con i marchi occidentali. Vediamo meglio:

MG4

Lynk & Co 08

Byd Atto 3

Dfsk Glory iX5

Omoda 5

Tiggo TJ-1

Auto Dr

MG4

A bordo della MG 4 è presente un display digitale da 7 pollici e al centro della plancia un touchscreen multimediale da 10,25 pollici. MG ha mantenuto l'integrazione di pulsanti fisici anche sul volante, dotato di tasti personalizzabili. La dotazione di serie, già generosa nella versione base con sensori di parcheggio posteriori, cruise control adattivo e climatizzatore automatico, sarà in grado di convincere più di un automobilista. Se si opta per la versione base con 170 CV rispetto ai potenti allestimenti di punta da 204 CV, la MG4 base offre comunque una sensazione di vigore grazie a una coppia identica di 250 Nm disponibile immediatamente.

L'auto è dotata di un caricatore da 6,6 kW nella versione Standard e da 11 kW nelle versioni Comfort e Luxury. Quest'ultima opzione consente di caricare l'80% della batteria in soli 35 minuti. Utilizzando una ricarica in corrente continua a 135 kW, è possibile ottenere una ricarica sufficiente per percorrere 300 km in soli 32 minuti. Le due batterie dell'MG4 utilizzano chimiche diverse: per la batteria più grande si adotta una miscela NMC con una densità di energia superiore, mentre per quella più piccola si preferisce una miscela LFP più economica e affidabile. Il prezzo di partenza dell'MG4 è di 29.000 euro.

Lynk & Co 08

Il suv Lynk & Co 08 si distingue per le sue prestazioni all'avanguardia, grazie all'impiego di tecnologie innovative e soluzioni progettuali moderne. Equipaggiato con un motore a combustione interna, garantisce elevate performance e consumi contenuti. Lynk & Co ha sviluppato il nuovo suv 08 sulla base della piattaforma CMA modernizzata, sviluppata da Geely e Volvo. La piattaforma CMA è stata utilizzata come base per la maggior parte dei veicoli del marchio Lynk & Co, nonché per altri modelli di Geely e Volvo. Ad esempio, è stata adottata per il crossover Volvo XC40. Grazie alla sua base tecnologica, è probabile che il nuovo crossover possa colmare il divario tra il modello 01, con una lunghezza di 4549 mm e una distanza tra gli assi di 2.734 mm, e l'ammiraglia Lynk & Co 09, che presenta rispettivamente una lunghezza di 5.042 mm e una distanza tra gli assi di 2.984 mm.

Lynk & Co 08 presenta un design esterno sobrio ed elegante. Si differenzia dagli altri modelli della gamma Lynk & Co per la presenza di luci di marcia nel caratteristico stile dei modelli più recenti del marchio elettrico Zeekr, anch'esso di proprietà di Geely. Il prezzo di partenza del veicolo è di 35.000 euro.

Byd Atto 3

Byd Atto 3 si contraddistingue per la sua caratteristica principale nell'abitacolo ovvero la presenza di uno schermo ad alta risoluzione da 12,8 pollici, che può essere posizionato sia in modalità orizzontale che verticale tramite un apposito pulsante. Tutti i modelli Atto 3 sono dotati di una scheda SIM che permette la connessione in tempo reale, consentendo gli aggiornamenti over-the-air e il potenziale utilizzo di interessanti applicazioni. Viene incluso un pacchetto di 2 GB di dati ogni mese, ad eccezione degli aggiornamenti over-the-air. Byd Atto 3 è un suv cinese che sfrutta la piattaforma modulare e-Platform 3.0.

Questo veicolo è equipaggiato con un pacco batterie al ferro-litio-fosfato da 60,48 kWh che utilizza la tecnologia Blade Battery, una soluzione innovativa di accumulo energetico che adotta lame al posto dei tradizionali moduli. Byd Atto 3 è dotata di una pompa di calore per la gestione termica della batteria. Il motore elettrico 8 in 1, integrato nel sistema di controllo del veicolo, offre un'efficienza di sistema pari all'89%. La vettura è in grado di percorrere fino a 420 chilometri con una carica e offre un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi, grazie ai 204 CV erogati dall'asse anteriore, con una velocità massima limitata a 160 chilometri orari. La vettura è disponibile a partire da 41.690 euro per la versione Active, 42.190 euro per la versione Comfort e 44.690 euro per la versione Design.

Dfsk Glory iX5

Dfsk Glory iX5 è un crossover coupé di grandi dimensioni prodotto dalla Sokon, casa automobilistica cinese. Il veicolo si distingue per un design moderno e sofisticato, caratterizzato da numerosi dettagli che richiamano lo stile delle prestigiose vetture europee. L'abitacolo della Glory iX5 offre spazi generosi e presenta una plancia lineare, un cruscotto analogico e un display touch centrale da 10,25 pollici posizionato in una fascia lucida che richiama la texture della fibra di carbonio. I sedili, rivestiti in pregiata pelle, e la console centrale con lavorazione a onda e cuciture bianche sui pannelli delle porte, conferiscono un tocco di raffinatezza.

Dotata di trazione anteriore e alimentata da un potente motore a benzina turbo 1.5 a quattro cilindri, la vettura può ospitare fino a sette persone nel suo spazioso abitacolo. Il prezzo base si attesta intorno ai 29.000 euro e offre una vasta gamma di accessori di serie all'avanguardia, in linea con le attuali tendenze di mercato.

Omoda 5

Omoda 5 è un suv di segmento B di dimensioni pari a 4.400 mm in lunghezza e 1.830 mm in larghezza. La configurazione dei sedili di Omoda 5 presenta un carattere sportivo, grazie ai poggiatesta integrati e al design moderno e minimalista del cruscotto. Il quadro strumenti digitale adotta uno stile simile a quello delle vetture Mercedes, mentre la combinazione di schermi per l'infotainment è costituita da un doppio schermo di generose dimensioni, pari a 20,5 pollici.

Il veicolo è dotato di un volante a fondo piatto con il logo distintivo Chery e di una console centrale rialzata che completa l'abitacolo. Omoda 5 è provvisto di tutte le dotazioni essenziali, tra cui il controllo vocale, Android Auto e Apple CarPlay, un monitor panoramico a 360 gradi e una suite completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida che include sei airbag. Per quanto riguarda la propulsione, Omoda 5 è equipaggiato con il motore Kunpeng 1.6TGDI.

Tiggo TJ-1

L'obiettivo primario del nuovo modello Chery Tiggo TJ-1 è ridefinire l'immagine dell'azienda. Fondata nel 1997 e con sede a Wuhu, Chery Automobile è diventata in 20 anni una delle principali società automobilistiche cinesi, paragonabile a Geely. Il nuovo Chery Tiggo TJ-1 presenta un design dalle linee squadrate con ampi paraurti neri realizzati in plastica rinforzata e dotati di ganci di traino, passaruota angolari e pneumatici specifici, caratteristiche tipiche di un veicolo fuoristrada autentico. Il tetto presenta un effetto sospeso, mentre il montante posteriore è ampio e include un pannello in tinta carrozzeria. Per quanto riguarda le motorizzazioni, Chery prevede di introdurre due opzioni: un motore a benzina da 1.6 litri abbinato a un cambio automatico a sette marce e una versione ibrida plug-in con trazione integrale. Il prezzo di vendita stimato è di circa 13.500 euro.

Auto Dr

Dr Automobiles è un'azienda italiana fondata nel 2006 a Macchia d'Isernia da Massimo Di Risio, imprenditore e pilota italiano. L'attività principale dell'azienda consiste nell'assemblaggio di veicoli utilizzando componenti prodotte da case automobilistiche cinesi su licenza. Inizialmente i veicoli Dr venivano distribuiti attraverso supermercati e ipermercati, ma in seguito l'azienda ha sviluppato una propria rete di concessionari e officine autorizzate.

Dr 3.0 è una versione derivata dal crossover Chery Tiggo 3x, che viene completata in Italia dalla casa automobilistica Dr. Caratterizzato da linee aggressive e compatte, questo veicolo offre un design accattivante. Passando al Dr 4.0, si tratta di una variante del crossover Chery Tiggo 4, opportunamente adattato per il mercato italiano. Questo modello presenta un design moderno, con fianchi scolpiti e cerchi da 18 pollici, oltre a numerosi accessori aggiuntivi.

Dr 6.0 è un suv a trazione anteriore che si distingue per il suo stile accattivante e un frontale grintoso. Basato sulla Chery Tiggo 7 Pro 7, questo veicolo è stato sottoposto a leggere modifiche da parte della Dr per renderlo ancora più attraente e adatto al mercato italiano. Infine, Dr F35, che prende come base il crossover Chery Tiggo 7, è stato oggetto di un'importante revisione del frontale in Italia, conferendo al veicolo un aspetto distintivo.

