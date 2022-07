Conoscere posizioni dei Tutor e Autovelox su autostrade e strade aggiornate su cellulare

Saranno molto gli automobilisti italiani sulle strade. Per raggiungere la meta delle vacanze, gli automobilisti percorreranno quindi diverse centinaia di chilometri e attraverseranno diverse regioni dove i limiti di velocità possono variare rapidamente. Anche il più rispettoso degli automobilisti può quindi commettere errori. Non ci resta allora che andare alla ricerca degli strumenti tecnologici più utili ovvero:

Migliori app per conoscere le posizioni di tutor e autovelox

Norme aggiornate sull'uso di tutor e autovelox

Radardroid Lite avverte con segnali visivi e acustici quando l'auto si avvicina a un autovelox mobile. Con il suo database vasto e continuamente aggiornato, è in grado di rilevare la maggior parte dei rilevatori di eccesso di velocità. Radardroid ha un'ottima funzione di avviso in quanto avverte a 1.000 e 500 metri di distanza, ma permette anche di modificare la prima distanza. Se si opta per la versione Pro di Radardroid, è possibile utilizzarlo come servizio in background, consentendo di utilizzare lo smartphone senza interruzioni.

Cobra iRadar utilizza la speciale piattaforma CloudSource. Recupera i dati da più fonti per mostrare informazioni accurate ai conducenti. iRadar è basato sulla community in quanto permette di condividere gli autovelox con altri utenti della piattaforma in tempo reale. Questa applicazione ha il sistema di velocità Cobra Aura, che rileva gli autovelox in modo più efficace. Ha anche una funzione di ricerca auto, che consente di trovare facilmente l'auto nei parcheggi difficili.

iRadar si basa sul Defender Database, il più grande database al mondo di semafori rossi e autovelox. Gli aggiornamenti della community su zone di lavoro, incidenti e deviazioni sono un vero aiuto per gli automobilisti. Si collega a dispositivi Cobra iRadar dedicati.

Radarbot Free è unico nel suo genere perché combina dati in tempo reale con un sistema di rilevamento radar offline. Ha un'eccellente integrazione con app di navigazione come Google Maps. Dispone di un database robusto e aggiornato e la sua versione Gold permette di viaggiare senza preoccuparsi della copertura della rete.

Altre app su tutor e autovelox da scaricare per Android e iPhone

Disposizioni aggiornate alla mano, l'autovelox deve essere visibile, i controlli fissi devono essere presegnalati con cartelli fissi e quelli saltuari con cartelli temporanei, l'obbligo di taratura deve essere anche retroattivo. Si tratta di alcuni di casi più frequenti, oltre l'articolo 200 del Codice della strada, per cui è possibile per proporre ricorso nel caso di superamento del limite di velocità come da Codice della strada.

Siamo ben al di là dal solo caso previsto dal Cds, secondo cui la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente pure le dichiarazioni che gli interessati chiedono l'inserimento. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo.