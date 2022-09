Conviene comprare BMW X1 2022? I pro e contro del crossover dal prezzo interessante

BMW ha appena presentato la terza generazione della X1 2022-2023 e per la prima volta è accompagnata da una variante 100% elettrica denominata BMW iX1. La griglia della nuova BMW X1 è ora più larga e più alta, le linee sono più dinamiche.

La X1 mostra anche una firma luminosa unica, un cofano dalle linee marcate, luci posteriori che traboccano sui parafanghi e sul bagagliaio, un tetto che scende verso la parte posteriore. Ci interessa approfondire tutti i dettagli e dunque:

BMW X1 2022: pro e contro del crossover

Opinioni e considerazioni BMW X1 2022: comprarlo o no?

Questa nuova versione della BMW X1 2022 mette in mostra un formato più imponente di 5 cm, ovvero una lunghezza di 4,50 m. Il che lo inserisce nella gamma BMW tra il minivan Active Tourer Serie 2 più corto di 10 cm, con cui condivide la piattaforma tecnica UKL, e il suo fratello maggiore, la BMW X3, che è più lunga di 22 cm. BMW X1 guadagna anche 2 cm di larghezza (1,84 m) e 4 cm di altezza, per raggiungere 1,64 m. Inoltre, il suo stile è più deciso e la sua presentazione convincente. È in qualche modo tra due segmenti di mercato (C e D).

Sotto il cofano, la BMW X1 lascerà la scelta tra quattro versioni termiche le cui potenze vanno da 136 a 218 CV. Oltre a questa gamma principale, è prevista l'espansione con le potenti versioni 20i da 170 CV, 20d da 190 CV e come punta di diamante, la BMW X1 M35i da 300 CV. All'inizio del 2023, le varianti ibride plug-in arriveranno come rinforzo, ciascuna offrendo rispettivamente un totale di 245 e 326 CV. Per quanto riguarda la BMW iX1, la versione elettrica, la potenza è di 313 CV per mezzo di due macchine elettriche, quindi la sua batteria con una capacità di 62,5 kWh consente un'autonomia di 438 km secondo il ciclo di certificazione WLTP.

Nel 2009, la BMW X1 ha inventato la formula del crossover compatto premium con una ricetta tipica dell'azienda bavarese, ovvero un motore longitudinale e un'architettura a trazione posteriore per le versioni a due ruote motrici. Nel 2015 il modello adotta una diversa base tecnica, quella ampiamente utilizzata nella gamma Mini, oltre che dai minivan Serie 2 Active Tourer e Gran Tourer.

Nel 2022, il terzo opus rimane fedele a questo telaio, massimizzando lo spazio a bordo. Tecnicamente parlando, la BMW X1 non è mai stata così vicina alla Serie 2 Active Tourer, che ha ricevuto un restyling nell'autunno del 2021. I prezzi della BMW X1 partono da circa 40.000 euro

Da notare che il volume del bagagliaio delle versioni ibride plug-in è ridotto, così come quello della versione elettrica (490 litri) e che queste versioni non potranno avere la panca scorrevole. La plancia è quella della BMW Serie 2 Active Tourer con il suo doppio pannello digitale (Widescreen) che consiste in uno schermo da 10,25 pollici rivolto verso il guidatore mentre il touchscreen multimediale da 10,7 pollici riceve l'ultimo sistema operativo con un'interfaccia molto fluida e facile da utilizzare l'interfaccia.