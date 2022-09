Conviene comprare la Nissan Micra 2022? I pro e contro dell'utilitaria tra le più vendute

Nissan Micra 2022 è un'auto facile da guidare con interni puliti e spaziosi non ti fanno sentire i passeggeri e il guidatore in una piccola macchina. I materiali utilizzati sono piacevoli alla vista e al tatto. Il piccolo volante in pelle con impunture è un piacere da impugnare ma i pulsanti di comando sul volante sono un po' piccoli.

I sedili anteriori antifatica garantiscono una buona ergonomia. Sotto gli occhi si legge molto il cruscotto con il contagiri e il computer di bordo. Lo schermo LCD TFT a colori HD da 5 pollici alla tua destra è accessibile con uno sguardo o un dito senza occupare tutto lo spazio nel tuo campo visivo. Completo di Nissan Connect e Apple CarPlay, è perfetto per il proprio smartphone. Vediamo meglio:

Pro e contro dell'utilitaria Nissan Micra 2022

Nissan Micra 2022, conviene comprarla o no

Reattiva e corroborante, Nissan Micra 2022 è a proprio agio in città. Se il restyling è fatto in piccoli accorgimenti, spiccano subito i cerchi in lega da 16 pollici bicolore, la possibilità di personalizzare la carrozzeria con elementi in cromo opaco o nero lucido e i fari con fondo nero ad accentuarne il look.

All'inizio era disponibile principalmente in bianco, blu e rosso, ma ora ha un'ampia gamma di colori. Pollice in sui per il Safety Pack di serie con assistenza alla partenza in salita, controllo attivo della traiettoria, accensione automatica delle luci.

Sotto al cofano, il motore di Nissan Micra 2022 è il 3 cilindri turbo da 1 litro, sviluppato da Renault. Fluido ai bassi regimi, si tratta di un piccolo propulsore che ha perso qualche CV rispetto alla versione precedente. Si è trattato di un passaggio inevitabile dettato dall'adeguamento alla norma Euro 6d, molto restrittiva in termini di inquinamento. Ma con emissioni di CO2 annunciate comprese tra 123 e 130 grammi per chilometri, si tratta di una scelta più che accettabili. Tanto più che a questo motore non manca il brio, soprattutto ai medi regimi con una coppia massima di 160 Nm tra i 2.000 e i 3.750 giri al minuto. Al posto del cambio manuale a 5 marce è disponibile anche il cambio automatico Xtronic, ma è un optional,

Punti di forza di Nissan Micra 2022 che spingono verso l'acquisto sono sono senza dubbio la sua semplicità d'uso e la facilità di guida. Ma è soprattutto la cura dei dettagli interni - finiture del pomello della leva del cambio in cromo satinato, parte superiore della plancia in schiumato, rivestimenti in tessuto bicolore, volante rivestito - oltre che degli esterni (spoiler posteriore, specchietti in tinta carrozzeria, personalizzazione degli inserti paraurti anteriore e posteriore, modanature laterali) che la rendono un'auto trendy.

In un mercato molto competitivo, Nissan Micra 2022 propone il suo stile deciso e un comportamento che è allo stesso tempo vivace e confortevole, offrendo così un compromesso notevolmente ben piazzato di fronte alla concorrenza.

Al prezzo di partenza di circa 16.000 euro, di serie Nissan Micra 2022 propone autoradio, sensore luci, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, radio Dab. Tra i principali optional, ecco climatizzatore, cerchi in lega, vernice metallizzata, navigatore satellitare, fari Led e fendinebbia.