Conviene comprare Peugeot 208 2022? I pro e contro di una auto tra le preferite italiani

Se Peugeot 208 2022 è tra le auto più apprezzate sul mercato è anche per via dei suoi numerosi vantaggi. L'auto si distingue per un design sportivo che piace ai guidatori, dispone di un equipaggiamento completo che consente una guida buona e sicura su base giornaliera e tecnologia di bordo come l'i-Cockpit che accontenta gli automobilisti.

Prima di procedere al suo acquisto è bene conoscere tutti gli aspetti del veicolo, anche quelli meno convincenti. Approfondiamo meglio in questo articolo:

Peugeot 208 2022- quali sono i pro e contro dell'utilitaria

Quale e quando conviene comprare Peugeot 208 2022

L'utilitaria del marchio del leone mostra uno stile decisamente moderno. Colori sgargianti, design ricercato, interni di qualità: ci sono tutti gli ingredienti per avere successo. Ma quale versione scegliere? È sicuro acquistare una Peugeot 208?

Peugeot 208 mostra un design decisamente moderno, con una firma luminosa unica. Le linee sono tracciate con cura e per la prima volta nella sua storia, Peugeot ha pensato alla sua 208 immaginandola su basi modulari in grado di adattarsi sia ai motori a combustione che elettrici.

Tra le scelte più originali di Peugeot ci sono quelle relative all'interno. Riprendono lo stile aeronautico già in atto sul 508. Significa una consolle centrale su più livelli, che dona dinamismo con giochi di materia, consistenza, colori. È lusinghiero per gli occhi quanto lo è al tatto. Inevitabilmente, questo stile pieno di audacia non raccoglie solo opinioni positive.

In generale, la funzione che spegne automaticamente il motore del veicolo quando l'auto si trova a un semaforo o in un ingorgo è inutile per gli utenti. Questa opinione è comune tra molti conducenti, naturalmente è opinabile, ma vale comunque la pena metterla in evidenza.

Peugeot 208 entry-level non è un cattivo piano. Lo stile è relativamente classico nella sua presentazione, con maniglie delle portiere non verniciate, ruote in lamiera da 15 pollici con coprimozzi e piccoli ornamenti.

All'interno scopriamo un freno a mano vecchio stile, aria condizionata manuale e alzacristalli elettrici solo nella parte anteriore. Molto positivi i giudizi per quanto riguarda l'assistenza alla partenza in salita, il rilevatore di pneumatici sgonfi o anche l'assistenza al mantenimento della corsia.

La versione Allure di Peugeot 208 2022-2023 è il compromesso della gamma. Offre un design apprezzabile con specchietti ripiegabili elettricamente, cerchi in lega da 16 pollici o avviamento senza chiave.

A bordo offre di serie il contatore digitale 3D da 10 pollici, il climatizzatore automatico, il radar di retromarcia, quattro alzacristalli elettrici e due porte Usb. Una dotazione corretta che ne fa sicuramente un buon compromesso. Ha tutto ciò che ci si aspetterebbe da una utilitaria di questi tempi.

L'allestimento GT più alto di Peugeot 208 2022 riprende i codici delle auto sportive per dare ancora maggior carattere. Lo stile è più audace con i cerchi in lega da 17 pollici. A bordo c'è l'illuminazione ambientale a Led, tappetini in moquette, sedili più avvolgenti e anche la frenata di emergenza automatica con radar integrato.