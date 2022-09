Conviene comprare Suzuki Swift o Toyota Yaris? Confronto tra 2 delle utilitarie più apprezzate

Le piccole auto come Suzuki Swift o Toyota Yaris 2022 sono molto ben viste perché economiche da gestire e in grado di muoversi con agilità negli ambienti urbani. Non solo, ma la tecnologia ibrida con la sua capacità di ridurre i consumi aggiunge un motivo in più per pensare all'acquisto.

Oggi questi modelli sono evoluti e propongono funzionalità avanzate con i prezzi che continuano a rimanere competitivi. La tecnologia ibrida è sempre più disponibile in questo segmento con l'arrivo della nuova Yaris. Ma anche Suzuki ha di recente aggiunto un'opzione ibrida alla gamma Swift. Vediamo da vicino in questo articolo:

Suzuki Swift o Toyota Yaris 2022: quale scegliere

A confronto Suzuki Swift o Toyota Yaris 2022

Suzuki Swift 2022 è una utilitaria leggera e agile. Toyota Yaris 2022 si fa apprezzare alla guida ed è più stabile in curva. Non è noiosa da guidare e mostra una migliore assistenza allo sterzo. Come il suo esterno, l'abitacolo della Yaris ha più svolazzi di design rispetto a quello dello Swift e la costruzione è migliore.

Anche il touchscreen del sistema di infotainment è leggermente allungato rispetto al posto di guida. Nella Yaris è presente un rilevatore di consumo, che si ripristina automaticamente dopo ogni viaggio.

Il sedile dello Swift ha trovato una vestibilità migliore, ed è generalmente più facile entrare e uscire grazie alla sua altezza del sedile elevata. Ha il sistema di infotainment Suzuki facile da usare ma manca del navigatore satellitare integrato.

Entrambi hanno buone credenziali di sicurezza, Yaris con mantenimento attivo della corsia, anche ben sintonizzato, e 8 airbag inclusi quelli al centro dell'abitacolo tra il guidatore e il passeggero anteriore per evitare che la testa sbattono durante una collisione laterale. Un nuovo sistema di pre-collisione include Intersection Turn Assist, che avvisa i pedoni e i ciclisti vaganti durante le manovre agli incroci e frena automaticamente se ritiene che un incidente sia imminente.

La nuova Yaris di Toyota fa riferimento a una strategia collaudata essendo un sistema ad alta tensione con un motore e un motore collegati tramite un complesso dispositivo di ripartizione della potenza. Suzuki Swift è un ibrido leggero. Il suo motore a benzina si occupa di tutta la guida e le parti elettriche, che includono una piccola batteria agli ioni di litio da 12 volt e un generatore di avviamento integrato sono lì per aiutarlo.

Come suggerisce il nome, l'ISG fa da generatore durante la decelerazione per ricaricare la batteria agli ioni di litio. Con una velocità dichiarata di 4,1 l/100 km, Suzuki afferma che l'ibrido Swift è il 15% più economico del convenzionale 1.2 GL CVT mentre le emissioni diminuiscono del 25% a 94 g/km.

L'ibrido utilizza un nuovo motore da 1,2 litri che produce 61 kW e 107 Nm di coppia. Questa cifra è inferiore rispetto al tradizionale 66kW/120Nm 1.2, ma la coppia massima è generata più bassa. Questa è la seconda generazione dell'ibrido Swift che ora è accoppiato a un'auto CVT e ottiene una batteria agli ioni di litio da 10 Ah più efficiente e di maggiore capacità.

Yaris è la prima auto Toyota dalla sua piattaforma TNGA B e ci sono quattro varianti a cinque porte tra cui scegliere. Utilizza un tre cilindri da 1,5 litri di nuova concezione che nel modello a benzina produce 88 kW/145 Nm ed è valutato a 4,9 litri/100 km complessivi.

L'ibrido utilizza una batteria agli ioni di litio da 144 V e accoppia un motore da 59 kW/141 Nm con il 1,5 litri. Nell'ibrido, questo è ulteriormente ottimizzato per l'economia e quindi produce solo 67 kW e 120 Nm.