Conviene comprare un'auto Dr? I pro e contro e analisi affidabilità, problemi, qualità, garanzia, prezzi

Dr Motor Company è un'azienda automobilistica italiana fondata da Massimo Di Risio nel 2006 a Macchia d'Isernia, in Molise. L'azienda importa i componenti dalla cinese Chery Automobile e li assembla su licenza nelle sue sedi italiane. Inizialmente, la vendita avveniva tramite un accordo con una rete di supermercati e ipermercati, mentre adesso Dr possiede la sua propria rete di vendita e officine.

Per la distribuzione commerciale della Dr 5.0 nel territorio nazionale, la Dr Motor ha stretto un accordo con la catena di ipermercati Iper, poiché l'azienda non disponeva di una vera e propria rete di vendita. Di conseguenza, i veicoli erano acquistabili tramite i punti vendita e informativi all'interno degli ipermercati. Questa scelta è stata motivata dalla necessità della Dr di farsi conoscere dalla clientela. È anche possibile acquistare direttamente nella fabbrica di Macchia d'Isernia e nelle sedi di Campobasso e Pescara.

I crossover a firma Dr continuano a ricevere consenso commerciale, come dimostrano i dati di vendita in costante aumento percentuale. Le ragioni dell'ampio riscontro? Non solo per il prezzo concorrenza, come emerge dall'analisi dei vantaggi e degli svantaggi dei veicoli della gamma:

Dr 1.0 è un veicolo di dimensioni compatte con configurazione a tre porte e quattro posti, di cui due ergonomicamente confortevoli, nonché un vano bagagli di dimensioni ridotte. I sedili sono rivestiti in tessuto e la plancia presenta un display di 9,7 pollici con inserto di tipo metallico. Le prestazioni del veicolo risultano sufficienti per un utilizzo urbano, poiché la batteria da 31 kWh ha un'autonomia limitata fuori dalla città, richiedendo almeno 50 minuti per essere riportata all'80% della carica.

L'unico optional disponibile sono gli adesivi decorativi, mentre la dotazione di serie è completa, fatta eccezione per i dispositivi di sicurezza avanzati, dato che il veicolo dispone di soli due airbag. Secondo le specifiche tecniche dichiarate, il veicolo è in grado di raggiungere una velocità massima di 120 km/h e di accelerare da 0 a 50 km/h in 5 secondi e da 0 a 100 km/h in 17 secondi. L'autonomia dichiarata della batteria da 31 kWh è di 210 chilometri nel ciclo combinato WLTP e di 294 chilometri nel ciclo urbano WLTP. Il prezzo di vendita è di 25.000 euro.

Dr 6.0 è un crossover di medie dimensioni con un design armonioso, caratterizzato dalla grande mascherina esagonale tipica delle più recenti vetture prodotte dalla casa automobilistica molisana, e da fari sottili a sviluppo orizzontale. La fiancata del veicolo presenta un profilo dinamico e tre finestrini che si collegano al lunotto grazie all'utilizzo di un inserto nero, mentre i fanali posteriori sono uniti da una striscia luminosa.

L'abitacolo è spazioso e moderno, con strumentazione digitale e uno schermo centrale da 12,5 pollici per il sistema multimediale, dotato di Apple CarPlay e Android Auto, ma con tutte le scritte in lingua inglese. La dotazione di serie comprende il tetto apribile in vetro, il climatizzatore automatico bizona con comandi touch, il caricatore wireless per lo smartphone, il sistema di accesso senza chiave, il portellone motorizzato, i sedili regolabili elettricamente, la telecamera a 360 gradi e i cerchi in lega da 19 pollici. Il prezzo di vendita è di 29.000 euro.

Dr 5.0 si caratterizza da significative differenze nella progettazione estetica, come il paraurti anteriore dal design più aggressivo, la mascherina ingrandita, i fari a Led e la plancia modernizzata con uno schermo centrale da 12,3 pollici e la compatibilità con Android Auto. Questo crossover è offerto solo con trazione anteriore e presenta una dotazione di serie interessante a un prezzo vantaggioso, sebbene il costo extra rispetto alla 4.0 non sia trascurabile.

La motorizzazione di Dr 5.0 è costituita da un motore a quattro cilindri da 1,5 litri, disponibile sia con turbocompressore che senza. La versione turbo è abbinata ad un cambio automatico a variazione continua di rapporto CVT, mentre quella aspirata solo con un cambio manuale a cinque marce. Il prezzo di partenza è di 21.000 euro.

Dr 4.0 è un crossover di dimensioni compatte con trazione anteriore. Si caratterizza per un design accattivante, con parafanghi ben definiti e un frontale imponente, e da un prezzo conveniente rispetto alla qualità offerta. L'abitacolo presenta un'atmosfera sobria e accogliente e dispone di uno schermo digitale da 7 pollici per la strumentazione. Il sistema multimediale è compatibile con i dispositivi Android ed Apple.

La capacità del bagagliaio è discreta. Dr 4.0 è disponibile in due varianti di motore, entrambe a benzina e disponibili anche nella versione a GPL: un motore aspirato da 1,5 litri accoppiato a un cambio manuale e un motore turbo da 154 CV con trasmissione automatica. I consumi dichiarati sono elevati. Mancano i moderni dispositivi di assistenza alla guida, come la frenata automatica d'emergenza. Il prezzo base di questo veicolo è di 19.000 euro.

