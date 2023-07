Cosa cambia in autostrada ora a luglio-agosto tra autovelox, prezzi benzina e diesel, tratte, pedaggi

Il mese di luglio segna l'introduzione di alcune importanti novità per i viaggiatori che utilizzano le autostrade. Tra queste, nuove politiche di sconti e promozioni che rendono i pedaggi autostradali più vantaggiosi dal punto di vista economico.

Queste misure positive sono accompagnate da alcune notizie negative, come la presenza di cantieri stradali in corso, il traffico intenso e le code che si verificano su determinati tratti autostradali, senza dimenticare la costante polemica sul prezzo dei carburanti fino ad arrivare alle nuove disposizioni sugli autovelox. Ecco tutte le novità:

Pedaggi in autostrada, cosa cambia

Tratte autostradali in emergenza

La rivoluzione degli autovelox

Prezzi benzina e diesel: cambia tutto

Telepass è il sistema che elimina la necessità di utilizzare monete o pagamenti in contanti presso i caselli autostradali, consentendo un transito più fluido senza interruzioni o ritardi nel tempo di percorrenza. Il dispositivo è associato a un singolo veicolo, garantendo un addebito corretto delle tariffe autostradali. Un aspetto interessante è la possibilità di ottenere sconti utilizzando il Telepass, che possono arrivare fino al 30% del costo del pedaggio autostradale . Per beneficiarne è necessario attivare un'offerta o promozione specifica collegata al servizio Telepass.

Nel dettaglio, Telepass Plus è un'offerta dedicata ai viaggiatori frequenti e sarà disponibile fino al 31 luglio. Questa offerta offre un cashback del 30% su ogni pedaggio autostradale effettuato entro il 15 settembre, che può essere utilizzato per il servizio di rifornimento carburante o ricarica elettrica entro il 30 settembre. Oltre a questo beneficio, i sottoscrittori di Telepass Plus possono usufruire di un anno di utilizzo senza alcun canone da pagare.

Per ottenere il cashback sui pedaggi, è necessario aderire all'offerta Telepass Plus entro il 31 luglio, viaggiare in autostrada fino al 15 settembre e per ogni pedaggio autostradale effettuato con il Telepass, verrà ottenuto il 30% di cashback, che verrà scalato dalle transazioni di carburante o ricarica elettrica entro il 30 settembre.

La prima novità da segnalare è l'implementazione della quarta corsia dinamica come misura per gestire il traffico intenso durante i periodi di congestione, in base alla segnaletica stradale. Questa soluzione è stata adottata al fine di aumentare la capacità di una rilevante arteria stradale che registra un elevato volume di traffico giornaliero, con picchi che raggiungono i 200.000 veicoli al giorno, con un impatto dei mezzi pesanti.

Considerando la presenza di insediamenti abitativi e industriali che impediscono l'ampliamento della carreggiata, la quarta corsia dinamica rappresenta una soluzione efficace per gestire la congestione senza richiedere modifiche strutturali permanenti.

Dopodiché, analizzando le condizioni delle tratte autostradali, Altroconsumo ha rilevato alcune criticità significative. Ad esempio, sulla A1 Milano-Bologna, è stato individuato un tratto di circa 10 chilometri privo di corsia di emergenza, oltre a 13 cantieri su un totale di 180 chilometri. Anche la A14 Bologna-Pescara presenta problematiche, con la presenza di 30 cantieri distribuiti su quasi 360 chilometri, corrispondenti a una media di un cantiere ogni 12 chilometri. Complessivamente, circa 34 chilometri di questa autostrada sono interessati da lavori stradali. Nella tratta che collega le regioni delle Marche e dell'Abruzzo, su 150 chilometri di autostrada, circa 17 chilometri vengono percorsi su una sola corsia.

Per quanto riguarda la A24 e A25, sono stati segnalati 10 cantieri lungo un percorso di 200 chilometri, con una tratta di quasi 7 chilometri percorsa su una sola corsia e 6,5 chilometri senza la presenza di una corsia di emergenza. Durante il percorso di ritorno sulla A1, tra Roma e Firenze, sono stati segnalati 26 cantieri distribuiti su soli 24 chilometri di autostrada, con la corsia di emergenza chiusa per l'intero tratto.

Sulla A12 Viareggio-Genova, lungo poco più di 80 chilometri di autostrada, sono stati individuati 4 cantieri. Nel tratto da La Spezia a Milano, attraversando la A12 in direzione nord e la A7 Genova-Milano, sono stati segnalati complessivamente 11 cantieri sulla A12, per un totale di circa 16 chilometri. Durante questo percorso, si viaggia su una sola corsia con interruzioni di tratti di carreggiata, anche all'interno di gallerie e viadotti, e la velocità massima consentita è di 60 chilometri all'ora. Infine, il tratto più problematico è stato quello sulla A7 da Genova a Milano, con 19 cantieri segnalati su circa 120 chilometri, interessando il 32% del percorso complessivo.

Fino a oggi, le amministrazioni pubbliche hanno utilizzato autovelox omologati per la rilevazione delle infrazioni stradali. Le recenti modifiche del Consiglio dei ministri hanno semplificato il processo di approvazione degli autovelox, eliminando la rigorosa procedura di omologazione richiesta dal Codice della strada. Di conseguenza, potrebbe essere consentito alle amministrazioni pubbliche l'utilizzo di strumentazioni che non hanno superato prove sul campo certificate e affidabili.

Come evidenziato da numerosi esperti, questo cambiamento comporta un aumento potenziale del numero di multe. La ragione risiede nella possibile minore accuratezza nella rilevazione della velocità da parte degli autovelox, poiché non è più richiesta l'omologazione conforme alle procedure rigorose precedentemente previste. Si potrebbe verificare una maggiore difficoltà per gli automobilisti nel presentare ricorsi contro le multe, poiché mancherebbero argomentazioni solide e uniformi.

Mentre assistiamo ai ritocchi verso l'alto dei prezzi di benzina e diesel, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy riceve le comunicazioni dei prezzi dei carburanti dai distributori e si occupa di elaborare i dati ottenuti. Effettua il calcolo della media aritmetica dei prezzi comunicati dagli esercenti delle stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale, suddividendoli per regioni e province autonome. Successivamente, pubblica i dati in formato aperto sul proprio sito web istituzionale.

Le modalità di comunicazione dei prezzi, che devono essere effettuate in caso di variazioni, sia in aumento che in diminuzione, sono definite da un decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Inoltre, vengono stabilite le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni sui prezzi medi.

Gli esercenti delle stazioni di servizio, inclusi quelli situati lungo la rete autostradale, devono esporre in modo evidente i cartelloni contenenti i prezzi medi di riferimento forniti dal MIMIT. Al fine di garantire una corretta diffusione dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il MIMIT sviluppa e mette a disposizione gratuitamente un'applicazione per dispositivi mobili che permette agli utenti di consultare i prezzi medi e i prezzi effettivamente praticati dai singoli esercenti.

