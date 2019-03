Dacia Duster Gpl 2019 nuovo modello e altri Suv GPL in commercio altre marche

I suv dotati all'origine di motorizzazioni gpl non mai stati molti, ma quest'anno complici anche le nuove regole in arrivo sulla circolazione tra divieti e pemessi nonchè gli incentivi, molte casa automobilistiche stanno lanciando nuove auto già Gpl. E Dacia che lo faceva sin da prima, sta ampliando la gamma e l'esempio a quest'ultima Dacia Duster 2019 Gpl. Ma non mancano altri modelli Gpl suv e crossover di altri marchi.



Si potrebbe definire un incidente di percorso perché non ci risultano altri problemi Dacia Duster in passato. Tuttavia i difetti che sono adesso saltati fuori relativi all'impianto di condizionamento e all'alimentazione sono gravi a tal punto da aver spinto la casa automobilistica rumena a effettuare un programma di richiamo. Il suggerimento, nel caso di coinvolgimento del modello in proprio possesso, è di effettuare quanto prima il controllo gratuito proposto da Dacia. A quanto pare, i due impianti potrebbero usurarsi molto velocemente se, come è possibile, dovessero entrare in contatto.

Per effettuarlo è sufficiente recarsi in una delle officine autorizzate Renault-Dacia, da rintracciare anche attraverso il sito web della casa automobilistica. Ma senza panico perché Dacia Duster è comunque considerato uno dei suv più apprezzati e venduti in Italia, se non quello con il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

C'è anche Dacia Duster gpl 2019

A dimostrazione di come la casa automobilistica stia investendo sempre più sul suo modello di punta c'è la realizzazione della versione gpl di Dacia Duster. Gpl è l'abbreviazione di gas di petrolio liquefatto. È piuttosto popolare nei paesi in cui la benzina può essere troppo costosa e infatti anche in Italia sta prendendo sempre più piede. Viene considerato un'alternativa valida vitale anche dal punto di vista ambientale per via della riduzione delle emissioni di gas serra.

Di conseguenza, il Gruppo ha recentemente lanciato nuovi sistemi di gpl con turbocompressore con serbatoi molto più grandi. Dacia Duster gpl 2019 è equipaggiata con il motore di 1.6 litri con 114 cavalli di potenza e cambio manuale a 5 marce. Naturalmente è conforme alle normative sulle emissioni Euro 6d. Il rifornimento avviene tramite un secondo tappo sotto lo stesso sportellino sul lato destro dell'auto. E poiché è molto più economico, un serbatoio pieno di gpl, dal prezzo tra 20 e 25 euro, assicura un'autonomia di circa 400 chilometri.

E numerosi altri Suv Gpl già disponibili o in uscita

Da un punto di vista estetico, Dacia Duster gpl 2019 sembra uguale al 100% a una Dacia Duster alimentata in maniera tradizionale. Il sistema di gas installato dalla fabbrica è certamente più sicuro delle installazione successive e non influisce in alcun modo sul bagaglio o sullo spazio passeggeri. E anche il prezzo di Dacia Duster gpl 2019 non si discosta da quello applicato per gli altri modello. L'impegno di spesa minimo richiesto è di 13.550 euro.

Che questa sia considerato un'alternativa credibile è dimostrato dalla moltiplicazione di suv gpl 2019. Kia Stonic, ad esempio, mette in mostra tutte le caratteristiche di un crossover, a iniziare dall'aspetto con marcate venature sul cofano e proiettori integrati con luci diurne a Led, barre al tetto e cerchi in lega. Oppure Nissan Qashqai gpl con la sua gamma di tecnologie intelligenti capaci di rendere la guida più rilassata e sicura. Si pensi ad esempio al sistema di assistenza al parcheggio o al dispositivo di frenata di emergenza.