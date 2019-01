Ecobonus auto 2019 auto ibride, rottamazione ed incentivi

Continuano a essere le regioni i principali protagonisti degli incentivi auto in Italia. Lo sono da tempo e lo saranno anche in questo 2019 con la proposizione di ecobonus e sconti per chi decide di acquistare modelli ibridi. Le ragioni sono quelle del miglioramento della salubrità dell'aria agevolando il ricambio tra auto inquinanti e auto ecologiche o comunque con un basso impatto. E per raggiungerlo prevedono appunto di applicare riduzioni di prezzo e incentivi auto ibride 2019. Da Marzo, però, accanto agli incentivi regionali che fanno la parte del leone, ci saranno anche gli ecobonus nazionali e la nuova rottamazione 2019

Ecobonus 2019 auto ibride nazionali e statali

La Legge di Stabilità ha previsto gli ecobonus per auto ibride, ma anche gpl e a metano inserendo nella lista una serie di modelli ufficiali che potranno ottenere lo sconto. Alcuni modelli potranno arrivare ad un ecobonus di 2500 euro, mentre altri da 6000 euro. Gli sconti con questi incentivi dovrebbero partire da Marzo

Rottamazione 2019 per acquistare auto ibride.

Da non sottovalutare per l'aquisto di auto ibride nel 2019 che in parte cambia potendo in alcuni casi associarsi agli ecobonus, mentre in altri casi no. Il funzionamento e le spiegazione della rottamazione lo abbiamo visto nel dettaglio in questo articolo specifico così come la lista e l'elenco del'auo che possono beneficiare della rottamazione

Incentivi auto ibride regionali

Ma coem detto sia per gi importi che soprattutt per il numero di auto e agevolazioni sono le regioni le principali protagoniste.

C'è ad esempio la Regione Lombardia a essere anche quest'anno protagonista di una stagione di incentivi 2019 auto ibride. E lo fa prevedendo un tris di agevolazioni: ecobonus di 90 euro per la rottamazione di vetture inquinanti fino al 31 dicembre 2019; cancellazione del bollo auto per tre anni per chi acquista un'auto a basse emissioni, nuova o usata, e demolisce un veicolo inquinante; dimezzamento della tassa auto per tre anni d'imposta, a iniziare da quello di immatricolazione, per i veicoli nuovi di fabbrica con alimentazione ibrida elettrica e benzina o gasolio dotati della tecnologia plug-in ovvero quella della ricarica esterna, acquistati entro il 31 dicembre 2020.

Le intenzioni della Regione Friuli Venezia Giulia non sono solo quelle di rilanciare gli incentivi auto previsti lo scorso anno, ma addirittura di arricchirli nel 2019. Ecco allora i finanzimanenti per l'ecobonus 2019 per l'acquisto di auto benzina-metano, ibride ed elettriche. La volontà è di aumentare le cifre attuali e di agevolare l'acquisto di auto a chilomentre zero ma di classe ambientale ecologica. E che dire dei 191 euro a ogni cittadino residente in Emilia Romagna che nel corso del 2019 acquista un'auto ibrida di prima immatricolazione. Si tratta dell'ennesimo chiaro segnale di un piano generale per il rinnovo del parco auto circolante.

Sono esclusi dall'ecobonus 2019 auto ibride Emilia Romagna quelle immatricolate a km 0, le usate, le vetture acquistate con leasing, i veicoli intestati ad associazioni, i taxi, le auto noleggio, i soggetti intestatari di partita Iva. Possono accedere al contributo le persone fisiche residenti in Emilia Romagna al momento dell'immatricolazione del veicolo e coloro che hanno scelto nel 2019 un autoveicolo ecologico di prima immatricolazione di categoria M1 - si tratte delle auto progettato e costruito per il trasporto di persone fino a 8 posti oltre il sedile del conducente - per uso privato con alimentazione benzina ed elettrica, gasolio ed elettrica, gpl ed elettrica, metano ed elettrico, benzina e idrogeno.

Agevolazioni per l'acquisto di auto ibride sono in vigore anche nelle province autonome di Trento e Bolzano.