Fiat, i nuovi modelli varie marche con elettrificazione o mild hybrid in preparazione

Impossibile parlare di Fiat senza fare riferimento alla casa madre Fca. I tempi sono cambiati e la casa automobilistica torinese è ormai parte di un mosaico più ampio. Ecco allora che oltre alle novità Fiat, la proprietà ha fatto luce su tutti i 26 nuovi modelli in fase di produzione. La novità più importante in casa Fiat è naturalmente l'elettrificazione della Fiat 500. La prossima generazione del crossover sarà equipaggiata con il nuovo powertrain mild-hybrid con impianto a 12 volt. Tuttavia, come rivelato pubblicamente, si tratta solo del primo passo di una rivoluzione complessiva che porterà alla realizzazione di cinque nuovi motori elettrici da utilizzare su diversi tipi di powertrain: ibrido mild, ibrido full, ibrido plug-in ed elettrico puro. Mercato che vai, Fiat che trovi perché nel Sud America è atteso il lancio delle nuove generazioni di Uno, Strada, Mobi, Fiorino, Argo e Cronos tra il 2020 e il 2024.

In arrivo 26 nuovi modelli entro 5 anni

Un'altra novità dell'ultim'ora è invece rappresentata dalla realizzazione di una Fiat Panda versione mild-hybrid destinata a prendere il posto del diesel. Si aprono dunque nuovi scenari per la casa torinese certo, ma anche per i consumatori, soprattutto italiani, decisamente affezionati al brand che ha segnato la storia italiana. Stando alle notizie che circolano la produzione della Panda con motore alimentato a gasolio è stata già sospesa nello stabilimento di Pomigliano d'Arco dove sono iniziate le grandi manovre di formazioni dei dipendenti, di ristrutturazione e adeguamento della fabbrica e di riorganizzazione del lavoro. Il 2019 sarà in ogni caso l'anno decisivo per il rilancio della Panda. Siamo allora davanti a una decisione accelerazione dei piani rivelati solo pochi mesi fa dallo stesso Sergio Marchionne, ex numero uno di Fca, in occasione della presentazione del piano industriale.

Come aveva messo nero su bianco e dichiarato pubblicamente, entro il 2021 i motori a diesel saranno abbandonati da Fiat chrysler automobiles e dunque anche da Fiat. Se questa volta è il turno di Fiat Panda, presto saranno coinvolti altri modelli, tra cui Fiat 500, Fiat 500X e Fiat 500L. Previsto anche il remake della 500 Giardiniera. Nessun dubbio invece che da quello uscito dallo stabilimento Fca di Melfi sia l'ultimo esemplare della Punto alla quale la Fiat non darà un'erede diretta.

Novità Jeep e Alfa Romeo

Dalle parti di Jeep si profila una versione ibrida plug-in e per il 2020 è da mettere in conto il full hybrid della nuova Cherokee e l'ibrido plug-in su Wrangler e Renegade. E siccome tra i mercati di riferimento c'è quello cinese, è d'obbligo citare la realizzazione di una versione full electric delGrand Commander. Ecco quindi che entro il 2022 vedrà la luce la piccola Renegade, pick-up su base Wrangler e due modelli con tre file di sedili dei segmenti D ed E. A chiudere il cerchio delle novità, entro il 2020 sono confermate le due ammiraglie Wagoneer e Grand Wagoneer. Infine, in casa Alfa Romeo si segnalano un suv più grande della Stelviom un nuovo crossover compatto e le due sportive GTV e 8C.