Fiat Panda usata, i migliori prezzi medi giusti 2022 a cui si può comprare

Il bello di Fiat Panda è l'esistenza di una grande varietà di modelli, sempre caratterizzati da una evidente solidità di fondo. Ed è forse anche per questa ragione che il mercato dell'usato della city car italiana continua a rimanere molto florido.

Ma a quale costo comprare una Fiat Panda usata? Proviamo a saperne di più analizzando alcuni casi concreti ed esattamente vediamo

Prezzi medi Fiat Panda usata

Fiat Panda usata da comprare

Prezzi medi Fiat Panda usata

Ci sono numerosi indicatori da tenere presente quando si compra un'auto usata. E naturalmente non fa eccezione Fiat Panda.

A parità di condizioni generali, a fare la prima importanza differenza è il numero dei chilometri percorsi dall'auto perché incide sulla componente principale del veicolo ovvero il motore. In seconda battuta, l'attenzione deve essere indirizzata sull'anno di immatricolazione.

Tenendo fermi questi due parametri, la fotografia dei prezzi di Fiat Panda usata è la seguente:

Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo Natural Power Easy del 2022 con 5.000 chilometri a 9.400 euro, del 2022 con 23.000 chilometri a 8.700 euro, del 2017 con 37.000 chilometri a 8.100 euro

Fiat Panda 1.2 Easy del 2022 con 5.000 chilometri a 8.700 euro, del 2022 con 23.000 chilometri a 7.800 euro, del 2017 con 37.000 chilometri a 7.200 euro

Fiat Panda 1.3 MJT 95 CV S&S Lounge del 2022 con 7.000 chilometri a 10.400 euro, del 2022 con 30.000 chilometri a 9.300 euro, del 2017 con 47.000 chilometri a 8.600 euro

Fiat Panda 1.3 MJT 95 CV S&S City Cross del 2022 con 7.000 chilometri a 12.600 euro, del 2022 con 30.000 chilometri a 11.200 euro, del 2017 con 47.000 chilometri a 10.300 euro

Fiat Panda Cross 1.3 MJT 95 CV S&S 4x4 C 6 del 2022 con 7.000 chilometri a 15.500 euro, del 2022 con 30.000 chilometri a 14.200 euro, del 2017 con 47.000 chilometri a 13.300 euro

Fiat Panda usata da comprare

Qualunque sia il modello scelto di Fiat Panda, la dotazione di serie comprende climatizzatore, airbag testa, vetri elettrici anteriori, indicatore temperatura esterna.

Che diventa ancora più ampia se si pensa agli optional con cui migliorare l'esperienza d'uso tra cerchi in lega, vernice metallizzata, fendinebbia, sensori parcheggio, airbag laterali, frenata di emergenza, bluetooth, sedile guida regolabile in altezza, retrovisori elettrici e radio Dab.

Il tutto ricordando che per chi sceglie la strada opposto all'usato per comprare Fiat Panda, occorre un impegno di spesa da 11.500 euro (1.2 Pop) per la versione a benzina, da 14.550 euro (1.2 EasyPower Easy) per quella a gpl e da 16.200 euro (0.9 Natural Power Easy) per la variante a metano.

Infine, le varianti tra cui scegliere sono Fiat Panda Pop (motore 1.2 con 69 CV), Fiat Panda Easy (motore 1.2 con 69 CV), Fiat Panda Lounge (motore 1.2 con 69 CV), Fiat Panda 4x4 (motore 0.9 TwinAir Turbo con 85 CV), Fiat Panda City Cross (motore 1.2 con 69 CV), Fiat Panda Cross 4x4 (motore 0.9 TwinAir Turbo con 85 CV), Fiat Panda Connected By Wind (motore 1.2 con 69 CV), oltre alla nuovissima release ibrida leggera.