Ford Focus Active 2022 prezzi listino, modelli, motori, consumi reali, dimensioni, dotazioni nuovo modello

Si allarga la famiglia di Ford Focus con il modello Active 2022, già considerato un miglioramento rispetto alla berlina. La principale differenza rispetto al modello classico - al di là di motori, consumi reali, dimensioni e dotazioni - va cercata nell'aumento dell'altezza di marcia di 35 mm nella parte posteriore e 30 mm in quella anteriore. Il risultato è la creazione di un'auto dall'aspetto di crossover.

L'aumento conferisce a Ford Focus Active 2022 un aspetto più dominante e lo colloca nel segmento di mercato degli aspiranti possessori di un suv. Che si va a collocare laddove sono presenti altri nomi per collocati, come Mazda CX-3, Toyota CH-R e Hyundai Kona. In qualche modo si tratta della risposta a stelle e strisce nel segmento crossover.

Ford Focus Active 2022, motori e dimensioni

Ford Focus Active 2022 (dimensioni pari a 440 x 183 x 150 cm) ha un motore turbo benzina a tre cilindri EcoBoost da 1,5 litri che produce 134 kW di potenza e 240 Nm di coppia ed è abbinato a un cambio automatico a otto velocità. Il propulsore è disposto con una coppia massima disponibile a 1.750 giri al minuto che permette ad Active di muoversi senza sforzo. Sul volante sono montate palette per aiutare il guidatore a scegliere la marcia giusta.

Tra i punti di forza di Active, Questa versione porta con sé cerchi in lega da 18 pollici rispetto alle 17 pollici della berlina Focus e viene fornito con le modalità di guida dedicate per chi desidera uscire dai sentieri battuti. E se l'aggiunta di altezza in genere ha un effetto negativo sulle curve, questo non è il caso di Focus Active.

Prezzi e dotazioni Ford Focus Active 2022

La tecnologia viene in soccorso con il monitoraggio dei punti ciechi e il controllo adattivo della velocità di crociera, ulteriore vantaggio durante gli spostamenti sulle autostrade perché permette una guida senza pedale. La compatibilità con Apple CarPlay, Android Auto, AppLink e il controllo vocale permettono di tenere gli occhi sulla strada e non sui quadranti.

Il costo del modello d'entrata è di circa 24.000 euro. Il prezzo di listino di Ford Focus 2022 varia tra 22.600 euro (1.0 EcoBoost Business con consumi di 21,3 chilometri per litro) a 25.100 euro (Active 1.0 EcoBoost con consumi di 20,8 chilometri per litro) per la versione a benzina e tra 24.600 euro (1.5 EcoBlue Business con consumi di 28,6 chilometri per litro) a 31.600 euro (Active 2.0 E.B. Co-Pilot automatica con consumi di 22,7 chilometri per litro) per quella alimentata a diesel.

Di serie sono presenti autoradio, climatizzatore, cerchi lega, fendinebbia, sensori parcheggio, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, frenata di emergenza, bluetooth, avviso cambio corsia, vetri elettrici posteriori, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori ripiegabili elettrici, radio Dab. I principali optional di Ford Focus Active 2022 sono infine vernice metallizzata, interni pregiati, navigatore satellitare, fari adattativi, sensore luci, sensore pioggia, antifurto, tetto apribile, tetto panoramico.